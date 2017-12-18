تركيا تلاحق مدبري زيجات لعناصر شبكة غولن

اسطنبول- الزمان

اوقفت السلطات التركية الاثنين عشرات من الاشخاص الذين تشتبه في تدبيرهم زيجات لعناصر في شبكة الداعية فتح الله غولن، المسؤول بحسب انقرة عن محاولة الانقلاب الفاشلة العام الفائت. واوقف 62 شخصا على الاقل الاثنين في اطار حملة مداهمات نفذتها السلطات في 20 من محافظات البلاد، بحسب وكالة الاناضول الرسمية التي اعلنت انها كانت تنفذ مذكرات توقيف بحق 106 اشخاص. اضافت الوكالة ان الاستخبارات التركية خلصت الى ان هؤلاء دبروا زيجات لعناصر في شبكة الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، بعدما دققت في الاتصالات عبر تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة. وتعتبر السلطات التركية ان غولن يدير شبكة «ارهابية» تطلق عليها تسمية «المنظمة الارهابية لانصار فتح الله» («فيتو»)، ويشرف «مرشدون» بشكل دقيق على عناصرها سواء في حياتهم المهنية او الشخصية. واكدت الاناضول ان السلطات تشتبه في انتماء الملاحقين الـ106 الى «وحدة الزيجات» في الشبكة. لكن الداعية المقيم في ولاية بنسيلفانيا الاميركية نفى تكرارا اي ضلوع له في محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 ويؤكد ان اهداف شبكته التي تشمل جمعيات وشركات ومدارس تعرف بتسمية «خدمة» سلمية محض. وبدأت السلطات في اعقاب محاولة الانقلاب سلسلة من حملات التطهير الواسعة استهدفت من تتهمهم بالانتماء الى شبكة غولن وطالت كذلك سياسيين مناصرين للاكراد وصحافيين ناقدين وناشطين حقوقيين. واوقف منذ تموز/يوليو 2016 اكثر من 50 الف شخص فيما تعرض اكثر من 140 الفا للطرد او تعليق المهام.