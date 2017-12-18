فرنسا تتشدد في سياستها للهجرة واللاجئون في النمسا مصدومون بحكومة اليمين المتطرف

الأمم المتحدة تحذر من نشر الخوف في الحياة السياسية الاوروبية

باريس,- فيينا – جنيف – الزمان

رأى المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين الاثنين في انضمام اليمين المتطرف النمساوي إلى الائتلاف الحكومي الجديد في هذا البلد «تطورا خطيرا» محذرا من «نشر الخوف» في الحياةالسياسية الأوروبية. وأعرب المفوض في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عن «قلقه الكبير»، مشيرا إلى أن قرار المستشار الجديد سيباستيان كورتز بتبني مواقف اليمين المتطرف في مواضيع مثل الهجرة من أجل الفوز بتأييد الناخبين يشكل «تطوراخطيرا (…) في الحياة السياسية في أوروبا». وتظاهر آلاف النمساويين الاثنين أمام قصر هوفبورغ في فيينا ضد تنصيب حكومة وصفوها بـ»حكومة رعب»، لمشاركة اليمين المتطرف فيها. وقالت كلاوديا وهي ربة عائلة عمرها 45 عاما تحدت البرد الشديد لتتظاهر أمام مقر رئاسة الجمهورية حيث أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية «مع وزارتي الخارجية والدفاع، سيمسك اليمين المتطرف بمقاليد الحكم الرئيسية». وتضم الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المحافظ الشاب سيباستيان كورتز (31 عاما) الفائز في انتخابات 15 تشرين الأول/اكتوبر، عددا من وجوه اليمين المتطرف في مناصب أساسية، من بينهم رئيس حزب الحرية النمساوينائب المستشار الجديد هاينز كريستيان شتراخه. ورافق المتظاهرون مراسم أداء اليمين الدستورية بالصفير، فيما أدت فرقة موسيقية اناشيد سياسية كتبت نصوصها لهذه المناسبة على أنغام أغاني عيد الميلاد. ونعت أحد المتظاهرين الحكومة الجديدة بـ»حكومة رعب» فيما رفعت لافتات صغيرة كتب عليها «لا تدعوا النازيين يحكموننا». وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرة التي جرت بدون تسجيل حوادث بـ5500 شخص، بفارق كبير عن التظاهرة التي جمعت حوالى 250 ألف شخص احتجاجا على وصول الحزب اليميني المتطرف إلى السلطة في مطلعالألفية الحالية. تسعى السلطات الفرنسية عبر استقبال مجموعة اولى تعد 19 لاجئا افريقيا تم اختيارهم في تشاد، الى الكشف عن توجهاتها الجديدة في موضوع الهجرة التي تشمل استقبالا انتقائيا للاجئين من جهة، وسياسة طرد «صارمة»للمهاجرين غير الشرعيين، من جهة ثانية.

واثار هذا التشديد رد فعل رافضا لدى عدد من منظمات وناشطي اليسار مع تحذير المدافعين عن حقوق الانسان من خطر «الفرز» في مراكز الايواء التي تريد الحكومة إجراء مسح للمقيمين فيها.

ووصل جمال (42 عاما) البقال السابق من افريقيا الوسطى صباح الاثنين الى فرنسا مع زوجته كوربا وابنائهما الاربعة. وقال لوكالة فرانس برس «امضيت اربع سنوات في مخيم» للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة فينجامينا و»كنا حوالى الف شخص هناك». وهو من مجموعة اولى تعد 19 شخصا اغلبهم من السودان اختارتهم فرنسا في تشاد، ستليها مجموعات اخرى في إطار الآلية الجديدة التي ستؤدي إلى استقبال 3000 لاجئ افريقي حتى نهاية العام 2019.

وفيما تؤكد السلطات الفرنسية ان الهدف يكمن في «منع تعريض افراد حياتهم للخطر عبر ركوب البحر وخصوصا انطلاقا من ليبيا»، فانها ايضا لا تخفي رغبتها بضبط شديد الصرامة لتدفق الهجرة.

وكرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا ان «الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الملاذ، وانا متمسك بهذا الامر في العمق»، مضيفا في المقابل «الا انني ارغب بان (…) نرحل بشكل صارم الذين لايحملون تأشيرات» اقامة.

وسجلت فرنسا في العام الفائت 85 الف طلب لجوء قبلت 36 الفا منها، فيما ازدادت حالات ابعاد الاجانب الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بنسبة 14% في غضون 11 شهرا من العام، على ما اعلن وزير الداخلية جيرار كولومبالاثنين.