اطلاق نار داخل قاعدة أميركية في انكلترا

لندن,- الزمان : نقلت مواقع اخبارية بريطانية متطابقة عن الشرطة ان اطلاق نار سجل الاثنين داخل قاعدة جوية اميركية في سوفولك في شرق انكلترا، وتم على الاثر اعتقال رجل. وقالت الشرطة في تغريدة انها تعاملت مع «حادث كبير في قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو» المتخصصة في التزود بالوقود في الجو، وطلبت من السكان «تجنب منطقة» الحادث التي فرضت عليها طوقا امنيا. واعلنت الشرطة في وقت لاحق ان «العاملين في القسم الاميركي اطلقوا النار وتم اعتقال رجل. وهو يعاني من جروح ورضوض. ولم يصب اي شخص اخر بجروح نتيجة هذا الحادث». وافاد مصدر حكومي ان سيارة حاولت اقتحام نقطة عند مدخل القاعدة، واعتقل شخص اثر ذلك. وأوضح هذا المصدر الحكومي في موقعه على الانترنت، انه تم اقفال المنطقة عند الساعة 13،00 ت غ «اثر ورود تقارير عن اضطرابات في القاعدة». وعادت القاعدة وفتحت ابوابها في الساعة 14،35 ت غ، حسب ما أعلن متحدث فيها لوكالة فرانس برس مؤكدا اعتقال شخص وبان لا جرحى آخرين.