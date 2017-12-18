إحباط أغرب طريقة لتهريب ثلاثة أطنان من الحشيش

مدريد – الزمان : أعلنت الشرطة الإسبانية، توقيف 3 أشخاص، عقب إحباط تهريب كمية ضخمة من الحشيش يصل وزنها إلى 3.2 طن. وبحسب ما نقلت «سكاي نيوز»، اعتقلت الشرطة إسبانيين وبريطانيا واحدا، ويواجه الموقوفون تهما باستغلال مستودعات صناعية لأجل زرع الماريغوانا. وتشتبه الشرطة أن تكون العصابة سرقت أكثر ما قيمته أكثر من نصف مليون دولار من الطاقة الكهربائية، عبر طرق ملتوية، لأجل إنتاج الحشيش داخل المستودع. وقام أفراد المجموعة باستخدام طريقة غريبة لتهريب الحشيش المنتج حيث تم شحنه بين بضائع من الخضروات والفواكه، بغرض التصدير إلى دول أوروبية.

وتحركت السلطات الإسبانية بعدما تلقت إخطارا بزراعة الحشيش داخل مستودع في منطقة لينارس ديل فاليس، في منطقة كتالونيا.