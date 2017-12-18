برنامج جديد لكشف اختراق المواقع 

لوس انجليس – الزمان : طور باحثون في مجال الكمبيوتر في الولايات المتحدة برنامجاً تحت اسم «تريب واير»، يستطيع تحديد ما إذا كانت مواقع الإنترنت قد تعرضت للقرصنة الإلكترونية عن طريق مراقبة حسابات البريد الإلكتروني المتصلة بهذه المواقع. واندهش الباحثون عندما وجدوا أن 1% من المواقع التي قاموا باختبارها قد تعرضت بالفعل لأعمال قرصنة خلال فترة الدراسة التي استمرت 18 شهراً. وتوصل الباحثون إلى أن عشرة من بين أهم ألف موقع يمكن أن تتعرض للقرصنة كل عام، ومن دون معرفة الاسباب التي تقف وراء القرصنة حتى بعد اصلاح الخلل وسد الثغرات .