عطل كهربائي يشل مطار أتلانتا الأكبر في العالم

خروج قطار عن السكة ومسافرون محتجزون داخل الطائرات إحدى عشرة ساعة



واشنطن- مرسي ابو طوق -(أ ف ب) -اعلن مسؤول الشرطة في مقاطعة بيرس عبر تويتر الاثنين ان انحراف قطار ركاب عن سكته في شمال اولمبيا عاصمة ولاية واشنطن أدى الى وقوع جرحى. وظهرت في صورة وزعت للطريق السريع «آي 5» عربة واحدة على الاقل من القطار وقد وقعت من فوق جسر يشرف على خطوط الطريق الرئيسية التي تربط اولمبيا بتاكوما في هذه الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة. و ادى عطل كهربائي كبير الى حالة من الفوضى الاحد في مطار اتلانتا الاكبر في العالم من حيث عدد المسافرين، واثر على مئات الرحلات الجوية وآلاف الركاب. وبعد احدى عشرة ساعة على الاعلان عن العطل الكهربائي، قال مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في اتلانتا على حسابه على تويتر ان «التيار عاد في كل المنشآت». وتأكيدا على ان عدد الذين تأثروا بهذا العطل كبير جدا، اعلن المطار انه «قدم اكثر من خمسة آلاف وجبة طعام لمسافرين، ما يعطي فكرة عن عدد الذين تأثروا بهذا الحادث، واضاف المطار ان القطارات الخاصة بنقل المسافرين»ستعمل من جديد قريبا». ولمدة 11 ساعة، انتظر ركاب في المطار في ظروف سهلة الى حد ما، لكن آخرين علقوا داخل الطائرات من غير أن يتمكنوا من النزول منها بعدما حطت عند حدوث العطل تماما. وعلق آلاف آخرون في مطارات اخرى في الولايات المتحدة بانتظار الصعود الى طائراتهم التي يفترض ان تتوجه الى اتلانتا التي يشكل مكارها معبرا اساسيا لتبديل الرحلات. ولم تذكر السلطات عند اعلانها عن انتهاء العطل حوالى منتصف الليل، اي معلومات عن الوقت اللازم لتعود حركة الملاحة الى طبيعتها. الا انها قالت ان مواقف السيارات ستبقى مجانية حتى الساعة الثامنة (13,00 ت غ) الاثنين، ما يوحي بان عودة حركة الملاحة الجوية الى طبيعتها تحتاج الى ساعات. ووصفت شركة كهرباء جورجيا عند اعلانها عن انتهاء العطل، في بيان هذا الحادث بـ»النادر جدا». وقالت ان «التيار الكهربائي عاد لكل النشاطات الاساسية للمطار وخصوصا نشاطات الرحلات». واضافت ان الملاحظات الأولية تشير الى ان حريقا الحق ضررا بكابلات وادى الى انقطاع التيار. واكدت شركة الكهرباء انه «لم يتعرض اي موظف او مسافر للخطر في اي وقت». وذكر الموقع الالكتروني الذي يتابع الرحلات الجوية «فلايتفيو.كوم» ان مئات الرحلات الجوية تأخرت او الغيت او تم تغيير مسارها منذ بعد ظهر الاحد. لكنه سجل مواعيد اقلاع اولى الرحلات من مطار اتلانتا عند الساعة السادسة(11,00 ت غ) من الاثنين. وفي المطار المظلم، كان آلاف المسافرين ينتظرون جلوسا او سيرا في ارجائه. وقالت مسافرة كانت عند البوابة الامنية لحظة انقطاع التيار الكهربائي لوكالة فرانس برس «انطفأت كل الانوار دفعة واحدة ثم عادت ثم انطفأت بالكامل في نهاية المطاف». واوضح مسافر آخر مايك فيزدوس ان كل ركاب رحلته العائدة من كوستاريكا علقوا ست ساعات داخل الطائرة اذ ان التيار الكهربائي قطع لحظة وصولها. وقال «امضينا ست ساعات ونحن جالسين ثم تمكنا من النزول من الطائرة وعبور الامن»، معبرا عن امله في ان يجد رحلة تعيده الى منزله في ريتشموند بولاية فرجينيا. واثر هذا العطل الكهربائي على مطارات اخرى ايضا إذ لم تتمكن رحلات متوجهة منها الى اتلانتا من الاقلاع.