(الزمان) تتوقّع إختراقات للرواتب نتيجة الرقم السري

كي كارد يحمّل المتقاعدين أعباء جديدة ويلحق إساءة بالمراجعين

بغداد – قصي منذر

طالب المتقاعدون الحكومة، بانهاء معاناتهم الناجمة عن استخدام ما يعرف بالبطاقة الذكية (كي كارد) واختفاء البصمة التي تستغرق انجاز اجراءاتها اياما وسط حالة من اليأس والسخط بسبب الاهمال المتعمد والفوضى الت يصفها البعض بالمقصودة تجاه المتقاعدين وهم في السنوات الاخيرة من العمر، لافتين الى تحملهم اعباء روتينية جديدة كان يفترض العمل بها سابقا، فيما تتوقع (الزمان) حدوث اختراقات في رواتب المتقاعدين جراء مطالبتهم بوضع رقم سري في البطاقة غالبا ما يكون تاريخ الميلاد. وقال متقاعدون لـ(الزمان) امس ان (معاناة كي كارد تتكرر في كل مرة أثناء تسلم الراتب التقاعدي من المصرف بسبب عدم انصياع جهاز البطاقة لبصمة الإصبع وبالتالي يطالب المصرف بمراجعة التقاعد العامة لغرض معالجة الأمر مما يقود المراجعين الى روتين إداري ومراجعات تمتد اياما)، واضافوا ان (موظفي البطاقة الذكية لا يجيبون على اي استفسار للمتقاعد وغالبا ما تكون ابوابهم موصدة تجاه المجاميع التي تصطف من الصباح الباكر ما يؤدي الى حدوث زخم كبير نتيجة الخلل الذي يتكرر في كل مرة)، مؤكدين ان (هناك اهمالا متعمدا لتلك الشريحة بالاضافة الى الفوضى التي تجتاح المكان وتدافع البعض من اجل الوصول الى نافذة لمقابلة الموظف وتسلم الهوية)، لافتين الى ان (المعاملات تستغرق اياما دون انجاز ما يثير سخط كبار السن الذين لايستطيعون تحمل عناء الانتظار والوقوف ساعات طويلة في طابور المراجعين، ولاسيما الذين يعانون امراضا مزمنة)، واوضحوا ان (رحلة البحث المتعبة عن مكان انجاز معاملة الذكية تبدأ من المصرف ومن ثم الى دائرة الوثبة وصولا الى مقر هيئة التقاعد وقد تتطلب تلك العملية جهدا واموالا وتستغرق وقتا للتنقل في ظل تواضع الرواتب، وحتى بعد ان يحصل المتقاعد على الذكية ومراجعة المصرف يفاجأ بأن الهوية غير مفعلة)، واكدوا ان (اغلب كبار السن من المتقاعدين يخرجون من الهيئة ووجوهم يعلوها الحزن والاسى بسبب عدم انجاز المعاملة خلال ساعات الدوام الرسمي كما ان اغلب موظفي المصارف يطالبون المتقاعدين بأستبدال هويتهم القديمة او وضع رقم سري لغرض منحهم السلفة)، واشاروا الى ان (موظفي كي كارد يردون بكتاب رسمي الى المصرف بتعذر اصدار الذكية للمتقاعد واستمراره على الصرف اليدوي بسبب عدم ظهور بصمة الاصابع عند الاصدار ما يدفع المصرف الى ارسال المتقاعد مرة اخرى لخوض معترك جديد بحجة استبدال البطاقة او وضع رقم لتأكيد عائدية الهوية)، متسائلين (هل من المعقول ان نتسلم الرواتب وفق تلك الهوية دون وجود رقم سري وعند التقديم لطلب السلفة يطالبون بوضع رقم مواليد او غير ذلك مما يعد ابتزازا للمتقاعد واحتمال سرقة راتبه بطريقة او بإخرى؟)، وتابعوا ان (حمايات عدد من المصارف تتدخل في انجاز معاملات بعض المتقاعدين من خلال التنسيق مع موظفي المصارف لقاء مبالغ لتسلم الهوية)، منوهين الى ان (اغلب المصارف غير دقيقة في مواعيد تسليم الرواتب للمتقاعدين بحيث تتأخر لاكثر من اسبوعين في بعض الاحيان دون مسوغ وبحجة فرز الصكوك)، واصفين (الذكية بالنقمة على المتقاعد في السنوات الاخيرة من العمر وتعمد الهيئة وشركة كي كارد والمصارف اذلال المواطنين والاساءة لهم من خلال الاهانات والكلمات الخشنة، وبسبب أخطاء أجهزة قارئ البصمة تعتمد كي كارد حاليا اصدار بصمة العين بدلا من الابهام ما يثير استفزاز الكثيرين من المتقاعدين وتحملهم اعباء جديدة كان يفترض العمل بها سابقا بدلا من حصرها ضمن تلك الظروف)، واكدوا ان (البطاقة غير قادرة على تقديم خدمة نوعية كما معمول بها في دول العالم)، مطالبين الجهات المعنية بـ (إيجاد بدائل لتلك المشكلة والمحنة التي يعيشونها في التقديم على السلف او عند استلام الراتب بالاضافة الى ملاحقة متسببي الضرر والتدافع والاساءة الى كرامات المراجعين). بدوره، اكد مصدر في كي كارد لـ(الزمان) امس ان (الهيئة تطلب من المتقاعدين تحديث بيانات البطاقة ما يؤدي الى حدوث زخم خلال المراجعة)، لافتا الى ان (عملية التحديث تعتمد الجيل الجديد واخذ البصمة من جديد بالاضافة الى العمل على اصدار بصمة العين للمتقاعدين الذين لا تظهر لديهم بصمة اليد).