خبير لـ (الزمان): الدور الألماني سيقلب المعادلة بين المركز والإقليم

تظاهرات حاشدة بمشاركة البيشمركة تشل كردستان وتسفر عن إصابات بين المحتجين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حذر محلل سياسي من ان دخول ألمانيا على خط الأزمة بين الاقليم والمركز سيؤدي الى قلب موازين القوى في العراق ويحمل مفاجأة ، داعياً حكومتي المركز واقليم كردستان الى التعاون في مواجهة قوى كردية تعرف باصحاب الرايات البيض وقطع الطريق امام مشاريعها الرامية للتمدد والانتشار، في وقت شهد الإقليم امس تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الاوضاع السيئة تخللتها اشتباكات ادت الى وقوع اصابات بين المتظاهرين. وقال المحلل السياسي صباح زنكنة لـ(الزمان) امس معلقًا على زيارة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني الى المانيا ان (تدخل المحور الالماني بالشأن المحلي سيفاجىء الجميع، كما تدخلت روسيا في وقت سابقن لاسيما ان المانيا لديها خزائن اسلحة كبيرة وستدخل العالم العربي والمنطقة وقد تدعم الاقليم فنتفاجأ بدخوله ساحة الاحداث بقوة على غير ما عليه اليوم)، واضاف ان (تدخل المانيا يأتي من كونها تعد العراق دولة هشة، إذ أن ارادة الدول الاخرى تطغي على ارادة العراق ما سيخلق ازمة جديدة بين المركز والاقليم وبين العراق والمانيا). وتابع ان (دخول المانيا على الخط سيقلب بعض المعادلات والايام المقبلة مليئة بالمفاجآت لاسيما انها ستشهد ظهور قوى كردية تعرف باصحاب الرايات البيض)، مطالبا المركز والاقليم بـ(محاربة اصحاب هذه الرايات ومنعهم من دخول المنطقة والانتشار بها لاسيما في محافظات الاقليم لأن دخولهم الاقليم سيؤدي الى احداث مشابهة لتلك التي ترافقت مع دخول داعش الى الموصل).

ودعا زنكنة الاقليم والمركز الى (الابتعاد عن رفع سقف المطاليب وتجاوز الازمات الراهنة من اجل حل المشاكل القائمة). واشترطت ألمانيا امس تقديم الدعم للعراق بحصول تحسن في العلاقات بين المركز والاقليم. وقال وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل بعد اجتماعه بنيجيرفان البارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن (ألمانيا تقدم دعمها للعراق كدولة موحدة). واوضح إن (بلاده تريد مواصلة دعم العراق وحكومة إقليم كردستان، لكن المساعدات تتوقف على الجهود السلمية لحل الخلاف بين الجانبين).

وأضاف (نريد مواصلة هذا الأمر لكن بشرط أن يحل العراق صراعاته الداخلية سلميا وديمقراطيا وأن نجد مخرجا من الوضع المتأزم الذي نعيشه حاليا). وقدمت الحكومة الألمانية مساعدات للعراق لأهداف إنسانية وتنموية بلغت قيمتها أكثر من مليار يورو منذ 2014 ما يجعلها أحد أكبر المانحين الدوليين لبغداد. من جهته، شدد البارزاني على التزام كردستان بالعمل مع الحكومة المركزية في بغداد ودعا ألمانيا إلى اداء دور وساطة أكبر في الخلاف.وقال(نحن ملتزمون بعراق ديمقراطي إتحادي دستوري، ونؤكد إحترام حكومة الاقليم لقرار المحكمة الاتحادية)، مضيفاً ان(الإقليم مستعد لإجراء حوار جدي مع بغداد والتطبيق الكامل للدستور) ، مشيرا الى أن (حل المشاكل بحاجة الى إرادة سياسية).ودعا البارزاني ألمانيا والمجتمع الدولي الى (الإسهام في إجراء الحوار بين بغداد وأربيل)، مشيداً بــ(المساعدات الألمانية للبيشمركة والنازحين). وكان البارزاني ونائبه قوباد طالباني قد وصلا مساء اول امس الى برلين لإجراء مباحثات مع المسؤولين الالمان تتقدمهم المستشارة أنجيلا ميركل ووزير الخارجية وزيرة الدفاع الألمانية أورسلا فوندارلاين. وتهدف الزيارة الى بحث الازمة الراهنة بين بغداد واربيل وتدريب القوات الالمانية لقوات البيشمركة.من جهة اخرى، اصيب عدد من المتظاهرين في كردستان لدى محاولتهم اقتحام محطة كهرباء جمجمال بمحافظة السليمانية، ونقل إثنان منهم الى المستشفى بعد ان وجهت القوات الأمنية عيارات نارية نحوهم . وشهدت غالبية مدن الاقليم منذ صباح امس تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر. وأضرم متظاهرون غاضبون النيران في مقار حركة تغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي والاسايش بمنطقة بيرمكرون في السليمانية بعد وقت قصير من قيام متظاهرين بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة نفسها .

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية في شارع مولوي بالسليمانية بعد ان قطعت القوات الامنية الطريق أمامهم وحاولت تفريقهم. وقذف المتظاهرون القوات الامنية بالحجارة ، فيما استخدمت الغازات المسيلة للدموع.

واشترك افراد من البيشمركة في منطقة طق طق بالتظاهر مع المواطنين في حالة نادرة وقاموا باغلاق الطريق الرئيس بين اربيل وكركوك والسليمانية.وطالب المتظاهرون بايقاف قرار ادخار رواتب البيشمركة وقوات الامن وعدم تاخير رواتب الموظفين. وكانت حكومة الاقليم قد قررت اول امس رسميا ادخار رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري ودعت جميع البنوك التجارية الى ادخار الرواتب المذكورة. وتظاهر مواطنون في مدينة رانيه، ضد قرار تاخير توزيع الرواتب.كما تظاهر المعلمون المحتجون في قضاء كلار امام مدرسة ليلى قاسم. وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ لحل الازمات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الاقليم.وشهدت السليمانية تظاهرتين حيث اتهم ممثل المعلمين في كلمة له حكومة الاقليم بعدم الاهتمام بأوضاع المواطنين وفشلها في ادارة شؤون الاقليم وشدد على ضرورة رحيلها. واكد استمرار التظاهرات حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين متهماً المسؤولين بسرقة اموال الشعب والتسلط على رقابه. وإطلق المحتجون شعارات تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي والبرلمان الاتحادي بالتدخل وسط دعوات لقوات البيشمركة العسكرية والآسايش الامنية بالانضمام الى المحتجين.كما خرج مئات آخرون في تظاهرات مدن كلار وراوندوز وحلبجة وقطعوا الطريق الرئيس في اربيل بكركوك مرددين شعارات تدعو لرحيل الحكومة .ونظمت مديرية مرور السليمانية اعتصامًا مفتوحاً احتجاجاً على الاوضاع المعيشية المتدهورة. واعلنت المديرية تعليق الدوام الرسمي احتجاجا على تأخير صرف الرواتب وقررت عدم تسيير معاملات المراجعين واغلقت ابوابها الى اشعار آخر احتجاجا. وأعلنت حركة تغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية امس دعمهما لمطالب المتظاهرين في الإقليم ، وأكدا انهما سيعملان بشكل مشترك بهذا الشأن.وقالا في بيان مشترك ( ندعم مطاليب مواطني إقليم كردستان المتظاهرين)، وأكدا (الاستمرار في العمل المشترك).

وكان نيجيرفان البارزاني قد دعا البرلمان اول امس الى تحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لا يتعدى الثلاثة اشهر. وقال في رسالة الى البرلمان إن (العودة الى سلطة الشعب واجراء الانتخابات هو افضل خيار لضمان وحدة الصف الكردي وحل المشاكل في الاقليم) داعيًا اياه الى (تحديد موعد لاجراء الانتخابات خلال مدة ثلاثة اشهر).وجاءت هذه الدعوة في اعقاب نداءات وجهتها قوى سياسية كردية الى المواطنين في الاقليم خلال اليومين الماضيين للاستعداد لتنفيذ تظاهرات احتجاج واعتصامات تدعو لتشكيل حكومة جديدة في الاقليم. وسبق لسلطات الاقليم ان اعلنت في 18 تشرين الاول الماضي عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الاقليم التي كانت مقررة في الاول من تشرين الثاني الماضي الى موعد جديد يحدده برلمان الاقليم . وصادق برلمان كردستان على قانون العفو العام في الإقليم كردستان بأغلبية الأصوات، وينص القانون على تخفيف الأحكام الصادرة بالإعدام إلى سجن لمدة 15 عاماً.