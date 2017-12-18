الأسد يرى الإنتصار على التنظيم سابق لأوانه

ماكرون: هزيمة داعش في سوريا خلال شباط المقبل

باريس – شاكر عبد الحميد

رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة تنظيم داعش في سوريا بحلول شباط المقبل، مستبعداً رحيل الرئيس السوري بشار الاسد بعد انتهاء الحرب ، عازياً الامر الى الحماية التي توفرها له روسيا وايران.وقال ماكرون في تصريح أدلى به لفضائية فرنسية (في التاسع من كانون الأول الجاري، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على داعش وانتهاء الحرب، وأعتقد أنه بحلول منتصف أو أواخر شباط، سنكسب الحرب في سوريا). ووصف ماكرون الرئيس السوري بشار الأسد بـ(عدو الشعب السوري)، مستدركاً (لكن يجب علينا التحدث مع الأسد وممثليه).وعلى الرغم من فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن السلام في سوريا، في جنيف الأسبوع الماضي، فقد أبدى ماكرون رغبته في أن يرى (عملية تبدأ مطلع العام المقبل مع الأسد وممثليه)، مضيفًا (لكني آمل أيضا أن تشمل ممثلي جميع أطياف المعارضة السورية).وشدد على أن الأولوية الأولى لفرنسا، بوصفها جزءا من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش هي القضاء على التنظيم. ورجح ألا يرحل الاسد عن السلطة، في أي وقت قريب بعد هزيمة داعش .وقال (الأسد سيبقى هناك، سيبقى هناك لأنه محمي من جانب من كسبوا الحرب على الأرض، سواءً اكانت إيران أم روسيا)، مستدركاً (لكن في وقت ما سيضطر الأسد إلى مجابهة جرائمه، أمام شعبه وأمام المحاكم الدولية)، على حد قوله. واوضح إن (خطة فرنسا تشمل تحقيق السلام في سوريا، ونزع الألغام ونزع السلاح من ذلك البلد، وبناء حل سياسي يسمح بسلام دائم، يؤدي إلى حماية جميع الأقليات من مسيحيين وشيعة وسنّة). وأسفرت الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011 عن مقتل 340 ألف شخص. بدوره، رأى الأسد إن الحديث عن الانتصار على الإرهاب في سوريا سابق لأوانه. واضاف في تصريحات بعد استقباله الوفد الحكومي والاقتصادي الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين ان (القضاء على المراكز الرئيسة لداعش في سوريا هو مرحلة مهمة وانتصار كبير، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن الهدف من تركيز العالم على داعش فقط، هو تشتيت الأنظار عن أن الإرهاب وفي مقدمته جبهة النصرة مازال موجودا وبدعم غربي)، مضيفًا ان (داعش جزء من الإرهاب ولكنها ليست كل الإرهاب).وبشأن موقف فرنسا والدول الغربية التي حملت الوفد الحكومي، وليس مجموعات المعارضة، مسؤولية فشل الجولة الثامنة من محادثات جنيف، قال إن (هذا الموقف طبيعي، لأن هذه المجموعات تعمل لصالحهم. ومن الطبيعي أن يقوموا بهذا العمل لكي لا يحمّلوا المسؤولية لمجموعات هي تعمل لصالحهم).وأعرب عن استيائه لنتائج عملية جنيف، وأكد أنه يفضل عليه المؤتمر المرتقب في مدينة سوتشي الروسية، وقال(بكل تأكيد نعتقد بأن أي شيء أفضل من جنيف لأنه بعد ثلاثة أعوام لم يُحقق شيئا.. الفارق الأساس بين جنيف ومؤتمر سوتشي الذي نعمل عليه مع الأصدقاء الروس يستند أولا إلى نوعية الأشخاص أو الجهات المشاركة فيه، بالمقابل في جنيف الأشخاص الذين نفاوضهم كما هو معروف، لا يعبّرون عن الشعب السوري.. ربما لا يعبرون حتى عن أنفسهم ببعض الحالات). ورحب الأسد بأي دور للأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات المستقبلية بشرط أن يكون مرتبطا بالسيادة السورية.