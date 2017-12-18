حادث بسريع محمد القاسم يودي بحياة سائق شاحنة

ضبط مسؤول قاطع مرور في المثنى متلبساً بالإبتزاز

بغداد – محمد الصالحي

لقي سائق شاحنة كبيرة مصرعه بعد اصطدامه باحد الحواجز التي وضعت في طريق محمد القاسم وسط بغداد، فيما نفت امانة بغداد حصول وفيات بالحادث . وقال مصدر امس ان (السائق لقي مصرعه في الحال بعد اصطدام شاحنته باحد الحواجز التي وضعت على طريق محمد القاسم في بغداد). واضاف ان (الشاحنة كانت محملة بالطابوق اصطدمت بالحاجز). مبينا ان (الشرطة وصلت الى موقع الحادث ونقلت السائق الى دائرة الطب العدلي).

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه حيث اصطدمت شاحنة كبيرة بالعارضة الحديدية التي وضعت على الطريق بعد دقائق من اعادة فتحه امام حركة المركبات الصغيرة. فيما نفت امانة بغداد مسؤوليتها عن وفاة أي من متسببي الحوادث ، مؤكدة إتخاذها الاجراءات القانونية بحق من تسبب بإلحاق الاضرار بالطريق . وقالت الامانة في بيان امس ان (الامينة ذكرى علوش عقدت اجتماعاً مع مدير المرور العام ومعاون قائد عمليات بغداد للتباحث في الاجراءات الاحترازية للحيلولة دون وقوع الحوادث المماثلة على الطريق وإعادة نصب عارضة جديدة بدل التي تضررت)، وكانت مديرية المرور قد افتتحت الطريق امام حركة السير وسط بغداد، امام حـــــــــركة المركبات الصغيرة بدءا من يوم الاحد الماضي . الى ذلك قال مكتب مفتش عام وزارة الداخلية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم ضبط مسؤول قاطع مرور الطريق العام الذي يربط محافظة المثنى بالمحافظات الأخرى بالجرم المشهود متلبساً بالرشا وابتزاز سائقي الشاحنات بالمال)، مبينا ان (عملية الضبط تمت بعد ورود شكاوى للمكتب من سائقين تفــــــــيد بقيام المسؤول الذي هو برتبة مقدم بذلك). واضاف ان (مكتب المفتش العام شكل مفرزة خاصة لمتابعة المعلومة والتحري عن موضوعها، وبعد تأكدها من صحتها، نصبت كمينا للمقدم وضبطته متلبساً بالجرم المشهود بأخذ أموال من سائقي الشاحنات الكبيرة المتوجهة من محافظة المثنى الى المحافظات الأخرى وبالعكس). مشيرا الى انه (تم ضبط محضر اصولي ودونت إفادات سأئقي الشاحنات بصفة مشتكين وإفادة الضابط المخالف، وتم أحالتهم الى القاضي المختص الذي أمر بتوقيف الضابط على ذمة التحقيق معه في القضية). الى ذلك تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي اندلع في مخازن الصناديق بمنطقة حي اور شمال شرقي بغداد، دون وقوع أي اصابات بشرية. وقال مصدر امس ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق حي اور الذي اندلع بمخزن يضم صناديق الكارتون دون اي اصابات بشرية تذكر). وكان مصدر امني افاد، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بمخازن الصناديق في حي اور ببغداد.