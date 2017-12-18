نائب يصف الموازنة بالمثقلة بالديون وخبير لـ (الزمان): إرتفاع أسعار النفط يغطّي 11 ترليون دينار من قيمة العجز

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان ارتفاع اسعار النفط سيسهم بتغطية 11 ترليون دينار من قيمة العجز الكلي في الموازنة المقبلة، لافتا الى ان تخصيص 400 مليار دينار لا تحقق شيئا للقطاع. وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (مسودة الموازنة حددت 25 بالمئة للنفقات الاستثمارية ولاسيما ان تخصيص 400 مليار دينار زهيد لايسدد شيئا بالنسبة للاسثمار)، متوقعا ان (تسهم اسعار النفط بتغطية العجز بنحو 11 ترليون دينار والفائض يذهب الى الموازنة الاستثمارية)، داعيا الى (دعم قطاع الصناعة والزراعة لخلق فرص عمل للعاطلين والمساهمة بنمو هذا القطاع ليخفف من الاستيرادات العشوائية للسلع والبضائع)، مبينا ان (الموازنة امر واقع لا يوجد فيها جديد سوى العجز اقل من العام الجاري). وخصصت الحكومة الاتحادية مبلغ 336 مليون دولار كموازنة استثمارية للمحافظات بما فيها إقليم كردستان. وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي في تصريح امس ان (هناك نفقات وتخصيصات لا يمكن التلاعب بها وتخفيضها في الموازنة ومن بينها الرواتب)، مشيراً إلى أنه (تم تقليص الموازنة الاستثمارية وبعض الأبواب الأخرى). واعلن عضو لجنة النفط والغاز عدنان الجنابي عن ان الأرقام التي وردت في الموازنة جاءت مفككة وغير دقيقة في العرض وهناك نقص في توفير حقوق النازحين والفقراء من الموازنة. واكد الجنابي في تصريح امس ان (الموازنة مثقلة بالديون)، مبينا ان (الأرقام التي وردت فيها جاءت مفككة وغير دقيقة في العرض وهناك نقص في توفير حقوق النازحين والفقراء). وعن موضوع تحديد الحد الادنى لاجور العاملين اكد انطوان ان (الحكومة حددت الحد الادنى لرواتب العاملين ضمن قطاع الضمان الاجتماعي الى 350 لا تسد حاجات المواطن ويدفع ارباب العمل الى دفع اشتراكات اكثر عن عمالهم لترتفع النسبة الى 17 بالمئة). وكانت الحكومة قد اعلنت عن رفع الحد الأدنى لأجر العامل في الشهر الواحد. وقال بيان امس ان (مجلس الوزراء أقر توصية لجنة تحديد الحد الأدنى لأجر العامل ليكون 350 ألف دينار شهرياً بدلاً من 250 ألف دينار الذي حدده المجلس بموجب قراره 178 لسنة 2013 استناداً الى احكام المادة 63/ البند ثانياً من قانون العمل رقم 37 لسنة (2015، وتابع ان (القرار جاء من أجل مراعاة المستوى العام للأجور في الدولة وتكاليف مستوى المعيشة بالإضافة الى الحد من الميزة التنافسية للأيدي العاملة الأجنبية).