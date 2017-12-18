إيقاف النشاطات الرياضية يعقّد قضية الأولمبية

بداية غيرمتوقّعة تضع سباق الممتاز في حقل المفاجآت

الناصرية – باسم الركابي

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إيقاف الدوري الممتاز لمدة 19 يوما بسبب مشاركة المنتخب الوطني ببطولة خليجي 23 المقرر ان تنطلق الجمعة المقبلة في دولة الكويت على ان يستأنف في الخامس من الشهر المقبل عندما أكدت اللجنة ان التأجيل المذكور لايؤثر على سير مباريات الدوري ضمن التوقيتات التي اعتمدت والانتهاء من المسابقة في الوقت المحدد قبل بداية بطولة كاس العالم وهو الاهم في ان يهتم بالدوري كما يجب والتخلص من المتعلقات التي لازمته لفترة طويلة وان تسير الامور وفق الصورة المرسومة عبر الإلية الحالية التي يعتمد ان تستمر على البطولات القادمة.

وكان رئيس لجنة المسابقات علي جبار اعلن ايقاف الدوري الى ما بعد التاريخ المذكور وربما إلغاءه تضامنا مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي أعلنت إيقاف جميع أنشطتها بغد قرار قضائي اعدها كيانا منحلا أي ان الدوري مهدد بالإلغاء واجد ان القرار متسرع ويفترض عرض الامر على الهيئة العامة لأنها صاحبة القرار إمام فرق صرفت الأموال من اجل المشاركة بالدوري وكان على المسابقات انتظار ما تسفر عنه الامور وما تسفر عنه التحقيقات المتوقع ان تطال المكتب التنفيذي للجنة في قادم الأيام حتى يعلن الاتحاد قراره ولان اللجنة الرياضية البرلمانية خولت الاتحادات باستلام مبالغها مباشرة من وزارة المالية بعد اتهام اللجنة الاولمبية بالفساد.المطلوب من الكل التروي وأخذ الامور بهداوة وعقلانية والارتقاء الى مستوى المسؤولية الرياضية ولاندري كيف سيكون موقف اللجنة الاولمبية من التهم التي ساقتها اللجنة الرياضية البرلمانية واللجنة المالية أيضا ممثلة بعضوها رحيم الدراجي ومن دون تصعيدها بالتصريحات و بهذه الطريقة بعد القرار القضائي الذي تسلمته اللجنة باعتبارها كيانا منحلا.

ونامل ان تحل الامور وان تتجاوز كل الإطراف الإشكالات في هذا الجانب من دون إثارتها بحدة وان لاينساق البعض وراء المصالح الشخصية والإقدام على تصرف يزيد الطين بله في ظروف ووضع لاتحسد عليه الرياضة العراقية وللاسف وجود أشخاص لايستحقون درجة ان يكونوا مسئولين في اهم قطاعات المجتمع بعدما أتت بهم الانتخابات التي تظهر اليوم غطاءا للفاشلين لاسباب واضحة.بلد مثل العراق لايمكن ان يكون ويعيش بدون كرة قدم التي تمثل زادا يوميا لا يمكن الاستغناء عنه سواء من يمارسها او يتابعها او من يكتب عنها قبل ان تزاول بهواية ولربما احتراف( المراهنات ) في مكانات اخرى قبل تشكل اهمية اسثنلئية عند العوائل. ولايمكن ان تتوقف أنشطة رياضية اخرى اعتاد على متابعتها ومزاولتها الكثر من الجنسين الامر غاية في الأهمية ولايمكن ان تستمر الازمة بهذه الشاكلة.

ويخشى ان تنسحب الامور على مشاركات المنتخبات الوطنية اذا لم تظهر الحلول العملية والادارية لحل الازمة التي تحتاج وتدعم في سياقات الاعمال الادارية المعروفة والمخاطبات مع الجهات الدولية الرياضية قبل فوات الاوان الى اخر متطلبات المشاركات التي على الكل ان يعي مخاطرها والتي تدار من قبل مكتب متكامل مع تفاوت مستوى الرؤى والعمل وربما الأخطاء فما بالك ان يتوقف المكتب بكل أقسامه وبقرار قضائي يفترض على اللجنة ان تبادر لاستئنافه لانه يشكل تحديا لها وعليها إبعاد شبهات الفساد التهم التي أعلن عنها رئيس اللجنة الرياضية البرلمانية ومعه عضو اللجنة المالية والبرلمانية في حديثه لجريدة المدى الخميس الماضي الذي اتهم اللجنة علنا بالفساد عبر أدلة تدينها كما اعد اللجنة الاولمبية كيانا وهميا (نصب واحتيال ) والاتحادات الرياضية باطلة.

وبعيدا عن كل الذي يحصل يبقى على الجهات المسؤولة ان تضرب كل المصالح الشخصية بقوة وفق السياقات الاولمبية الدولية من اجل حماية الرياضة واستمرار إقامة الأنشطة الرياضية واهميتها التي تظهر فوق الصراعات التي تهيمن على المشهد الرياضي الذي لايحسد عليه ؟ ولانستثني هنا بقية المؤسسات من تهم الفساد والتصدي له وإخضاعه لإجراءات الرقابة المالية ومحاربة الفساد دون تميز.

حيث الدوري

وأعود للحديث عن الدوري وحصرا عن انطلاقته وفي بداية مهمة عندما عكست الفرق دورها عبر المباريات التي تظهر مؤثرة من جولة لأخرى قبل ان تصطدم الفرق الكبيرة بالصغيرة التي تبحث عن البقاء الهدف الاسمي من المشاركة إمام الإمكانات ممثلة بالتعاقدات سعيا للصراع على لقب الدوري الشيء الجيد إن تظهر المسابقة بهذه البداية عبر النتائج الغير متوقعة والتواجد في مواقع بعيدة عن رغبة الأنصار وتخرج المباريات عن السياقات التقليدية .

الجولة الأولى

انطلقت في العشرين من الشهر الماضي المسابقة عندما أقيمت عشر مباريات ضمن الجولة التي شهدت شح الأهداف بعدما انتهت ثلاث مباريات من دون اهداف وواحدة بالتعادل بهدف وخمس مباريات انتهت بنتيجة الفوز بهدف قبل ان يظهر ويخرج الكهرباء بالفوز الكبير بتتغلبه على الوسط بثلاثة أهداف لواحد وكانت مباريات رتيبة ومتوقعة ولم تخرج عن التوقعات حتى عندما تغلب الطلاب بصعوبة على نفط ميسان بهدف في مهمة أثارت مخاوف الأنصار بسبب الأداء الرتيب والمتوقع للطلاب بسبب ضعف فترة الإعداد التي اقتصرت على إقامة مباريات محلية يبدو لم تساعد الفريق على إكمال التحضير للدوري عندما راحت الإدارة التعاقد مع مدرب روماني وكان الأجدر ان يتولى الامور مدرب محلي بعد فشل المدربين المنتدبين من خارج البلد حينما غادر أسامة السيد تاركا الجوية رغم حصوله على لقب الاتحاد الأسيوي وبعده رحل عن الميناء ابن جلدته السوري فجر إبراهيم قبل ان تفرض إدارة الطلبة الإجازة على مدربها الروماني.

من جانبه ظهر ميسان بوضع مقبول واظهر قدرات عناصره التي خسرت بصعوبة وكان بإمكانها تحقيق التعادل قبل تلقي هدف الحسم في أخر الوقت وتذهب كل الفوائد للطلاب في بداية حققت النتيجة والنقاط وهو الأهم.

ناظم شاكر

وفي أول ظهور له مع المدرب ناظم شاكر تعادل النجف مع النفط في ملعبه وبين جمهوره في نتيجة مناسبة مع ان النجف كان يلعب في ظروف أفضل من الضيوف حيث الأرض والجمهور لكن يبدو شعر بضغط الجمهور والرغبة في تحقيق الفوز وعلى اللاعبين الاستفادة من مباريات الأرض كما فشل الفريقين في التهديف عندما ظهر النفط الفريق الصعب في أول خروج له لكنه واجه الصعوبات الحقيقية عند الخروج لملاعب اقرأنه لكن تاثير النتيجة كان اكبر على النجف منه الى النفط بسبب ظروف اللعب التي كان ان يقوم الفريق في تنفيذ الواجبات التي حددها المدرب لكن أي شيء لم يحدث بعد بقاء الشباك نظيفة.

فوز الشرطة

وعاد الشرطة بالفوز الأول في أول مهمة خارج قواعده مع كربلاء حملت اثار خسارة الموسم الماضي عندما نجح فيها أيمن حسين بتسجيل هدف الفوز والمباراة ومحو خسارة الموسم الماضي وافتتاح سجل الدوري بالنتيجة المذكورة التي استقبلها الأنصار بسعادة كبيرة لان المباراة جرت خارج الميدان قبل ان تظهر التحديات بوجه كربلاء منها عدم وجود الملعب والأموال واللاعبين ولايوجد من يسال عنه من الحكومة المحلية ولاتوجد دوافع للفريق الذي يسير عكس المسابقة من أول يوم لكن إدارته تسعى الى تغير الامور وتقديم الفريق بشكل أخر طبعا من اجل البقاء.

نفط الجنوب

وافتتح نفط الجنوب سجله في تحقيق الفوز في ملعبه على حساب زاخو ومهم ان تأتي البداية بالحصول على كامل النقاط وتظهر قوته في مكانها ويسهل الامور على نفسه ويحقق الفوائد كاملة ومهم ان يعكس اللاعبين دورهم في تقديم المباريات في وقت متوقع ان يخسر زاخو لأكثر من سبب منها تأخر فترة الإعداد.

تعثر البطل

وبعد ثلاثة أيام من خسارة لقب السوبر امام الغريم الزوراء انتقل البطل الى ملعب البصرة ليواجه الميناء في مهمة تركت أثارها السلبية على الفريقين حينما انتهت المباراة بالتعادل السلبي رغم وجود الأوراق الرابحة في الهجوم خصوصا في الجوية الذي فشل في تقديم نفسه مرة أخرى بعد السوبر ليعود الجوية بتعادل صعب لكنه لم يقدر من محو اثأر خسارة الزوراء بسبب تراجع الأداء وسوء الحظ الذي رافق الفريق الذي طهر عكس التوقعات في عكس الامور والسيطرة عليها في الخطوة الأولى التي كان ينتظرها جمهوره في ان ينجح فيها واستعادة توازنه قبل ان يفشل الميناء الأخر في التعامل مع ظروف المباراة حيث الأرض والجمهور الذي دار ظهره للنتيجة لانه يدرك طبيعة مباريات الأرض ودورها في تحقيق الفوائد وان تظهر كل الفوائد خصوصا مع الفرق الجماهيرية ولان مباريات الأرض أكثر ما تشكل التحدي للفريق الذي لم يوفق في إقناع الأنصار في تحقيق النتيجة الايجابية و قبل الخروج بالنقطة والنتيجة التي لاتخرج عن الخسارة وقد يتفق الكثيرون من ان مباريات الافتتاح لاتعكس حقيقة الفرق بسبب عدم اكتمال فترة التغير التي كان عليه الميناء التي تختلف عن الجوية الذي استمر في الاعداد بعد الحصول على ألكاس الأسيوية وفي فترة مثالية تظهر الافضل بين عموم الفرق لكنه لعب اقل مما متوقع امام الميناء الأخر الذي لعب بطريقة عاكست رغبة الأنصار الذين رفضوا النتيجة والأداء تحت أنظارهم وفي بداية يفترض ان تأتي ملبية للرغبة قبل ان يفقد الفريق نقطتين في مهمة كانت اغلب الاراء تصب لمصلحة أصحاب الارض التي وجد فيها البطل تحديا كبيرا وكأنه يبدأ بعرض سيناريوهات مبارياته التي لعبها خارج المواقع.

بطل السوبر

وافتتح بطل كاس السوبر الزوراء الموسم مشواره بالفوز الضعيف على الصناعات بهدف لكنه الأهم الحصول على كامل العلامات إمام تطلعات اللعب وتحقيق البداية بعد موسم فاشل لان الزوراء ربما يختلف عن اقرنه من الجماهيرية فيما يخص المشاركة التي لاتقبل غير الصراع على اللقب المسار الذي بقي عليه الفرق من المشاركة الأولى قبل ان يستمر بحصد الألقاب.

تغير المدرب

وكانت إدارة النادي قد اتخذت عدة إجراءات منها تغير المدرب رغم حصوله على لقب ألكاس ويعد ذلك انجازا مهما أنقذ به الموسم لكن يبدو ان إطماع الفريق لاحدود لها إمام رغبة الحصول على كل ألقاب الموسم ومازا دمن توجهات الإدارة للقيام بالتغيرات الخروج من بطولة الاتحاد الأسيوي من قبل الغريم الجوية ما دفعها الى إجراء تعاقدات مع عدد من اللاعبين قبل ان يخسر اكثر من لاعب مهم حيث علاء عبد الزهرة وعلي مهاوي لكن مهم ان تعزز الصفوف بآخرين من خلال إناطة المهمة بالمدرب أيوب اوديشو الذي قبلها على امل ان يحقق اللقب.

وكان الفوز المذكور الخطوة الايجابية والتي جاءت بالاتجاه الصحيح على حساب الوافد الجديد امام مهمة اوديشيو الذي يعلم ان الامور تتطلب تقديم الفريق بالوجه المطلوبة وان مفتاح الحل يظهر من البداية وإخضاع الامور لارادة الفريق امام تحقيق النتائج من البداية وليس كما جرى الموسم الماضي عندما دفع فاتورة المشاركة بسبب البداية التي سيطرة نتائجها بالاتجاه العكسي ما دفع الإدارة بإبعاد ا لمدرب مباشرة تحت ضغط جمهور الفريق الكبير الذي قبل الفوز لان الامور تتطلب تحقيق الخطوة الأولى المهمة التي اختلفت حولها الآراء منهم من قبل بالنتيجة وآخرين رفضوها في ظل العرض المتدني المختلف عما قدمه في لقاء السوبر وبوجود اللاعبين المعروفين امام مهمة كاد ان يقلب الصناعات النتيجة بعدما قدم أوراقه في مباراة صعبة جدا وهو الذي تذوق اللعب في الدوري الممتاز وفي مشاركة انتظرها كثيرا قبل ان تأتي البداية المناسبة لان اللعب في أول مباراة إمام الزوراء لم يكن بالأمر السهل حتى مع ظروف الإعداد لتي مر فيها الفريق والتي أمنت للمدرب إختيار اللاعبين المطلوبين إمام أدراك المدرب عماد عودة طبيعة المهمة التي يأمل ان ينجح فيها في تحقيق الهدف الأول هو البقاء في الدوري وهو ما سيعمل عليه الجهاز الفني.

تعلم السماوة

والسؤال هل تعلم السماوة الدرس من مشاركة الموسم الماضي وكيف جرت الامور وكيف استمر في الدوري قبل الدخول في المشاركة الجديدة التي مهم ان تأتي المباراة الأولى في ملعبه وبين جمهوره مع ضيفه الأمانة التي انتهت بالتعادل السلبي لكن تبقى الأهمية في خطف النقطة الأولى للفريق الذي واجه مشاكل التحضير التي اقتصرت على إجراء مباريات تجريبية في بغداد والمحافظات المجاورة وتحت نفس المدرب قبل ان يخطف نقطة من فريق متكامل ويلعب بوجوه واعدة وشبابية استعدت في معسكرات خارجية انسجاما مع إمكانات الأمانة في تكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق الموقع وان تاتي البداية المهمة لكنه التعثر في أول مباريات الذهاب التي يبدو بقيت تلازم فرق العاصمة التي تقف وراء تراجعها في سباق المنافسة التي بدأت تقليدية في جولتها الأولى الأمر المتوقع في إن تظهر الفرق كما شاهدناها الأمر المتوقع لأسباب مختلفة منها نوعية اللاعبين لتي اصطدمت بالضائقة المالية التي تواجهها وتظهر مؤثرة في مشاركاته.

خطوة الكهرباء

وخطوة جيدة التي خطاها الكهرباء بالفوز الكبير على ضيفه الوسط بثلاثة أهداف لواحد النتيجة التي ربما وجدها البعض بالمفاجأة وان اتفق مع هذا الراي فذلك يعد بالأمر الجيد ان تاتي اولى مباريات الدوري بالنتيجة المذكورة من فريق بقي بصعوبة بمقعده حيث الحدث الكروي في ان يتوقف مرور نفط الوسط وبالنتيجة التي انتهت عندها الامور وان تأتي النتيجة عكس توقعات المراقبين من خلال مشاركات الفريقين للمواسم الأخيرة التي تظهر أفضلية الوسط في الكثير من التفاصيل والتفوق المستمر لابل الأفضلية في مباريات الذهاب منذ وصوله والمشاركة في الدوري قبل ثلاثة مواسم عندما استمر مميزا في لقاءات الذهاب والارتقاء فيها ونادرا ما يتعثر ويخسر فيها قبل ان يسقط في أول اختبار تحت قيادة المدرب عماد النعمة الذي فتح المجال إمام الوجوه الواعدة التي فشلت في الاختبار الاول بعدما تخلى الفريق عن أعمدته والأسماء المعروفة لكن يبدو ان النعمة اراد التخلص من تلك الأسماء التي دوما تفرض بعض الأشياء على الإدارة حينما قام بانتداب اللاعبين الشباب الذين فشلوا في إيقاف الكهرباء التي ظهرت على عكس المتوقع قبل ان تعود بالخيبة الى النجف في وقت حقق الكهرباء البداية الغير مألوفة في بداية مشواره إمام معاناة المشاركة التي تتذكرها الإدارة التي يبدو تعلمت الدرس منها ومنها كادت ان تأخذ به للدرجة الأولى لكنها تداركت مخاطر المشاركة الأخيرة وما رافقها من نتائج مخيبة كادت ان تعصف بالفريق الذي يعود هذه المرة بثقة وعبر إرادة وخبرة المدرب عباس عطية الذي منح ثقة الإدارة من اجل تكوين فريق مختلف وقادر على تأدية المشاركة الطويلة والصعبة والرهان على من يمثل الفريق إمام مشاركة يفترض ان تحقق أهدافها.

عودة الديوانية

واستهل الديوانية مشواره بعد العودة للدوري من خلال فترة لعب طويلة بالدرجة الأولى التي لاتوازي مشاركة واحدة بالدرجة الممتازة التي تمثل طموحات جمهوره الكبير الذي شاهدناه في الدور التاهيلي الذي يمثل دعما قويا للمشاركة التي استهلها الفريق في التعادل مع ضيفه الحدود في مباراة لم تكن سهلة عندما وضع قدما في الدوري الأهم والأفضل والذي يحتاج الى لاعبين اكفاء امام رغبة البقاء في نفس الموقع ويأمل الأنصار ان يحقق الفريق هدف المشاركة التي دخلها الحدود بثوب جديد عندما تخلى عن مدربه السابق الذي عمل مع الفريق عدة موسم قبل ان يتركه ليأتي الدور على الأخر مظفر جبار الذي يرى صعوبة الامور من اجل تقديم الفريق بأفضل صورة لكن الادارة منحته كل الثقة للسيطرة على الامور.

بداية البحري

ويبدو ان البحري عاد للمشاركة التقليدية بالاعتماد على مباريات الارض عندما حقق الفوز في اللقاء الاول على فريق الحسين بهدف وهذا الاهم فيما تظهر الخسارة متوقعة امام الضيف الذي بقي بشق الانفس ويامل ان يظهر بشكل اخر .