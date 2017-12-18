نيس يواصل نجاحاته بفوز ثمين على بوردو

ليفربول يستعيد نغمة الإنتصارات ومانشستر يتجاوز أحزانه

{ مدن – وكالات: استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإنكليزي، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً خارج أرضه على حساب مضيفه بورنموث برباعية دون رد، اول امس الأحد، على ملعب فيتنس فيرست ستديوم في الجولة الثامنة عشر للمسابقة. وغابت انتصارات ليفربول بالدوري في آخر جولتين بعد التعادل مع إيفرتون ووست بروميتش، قبل أن ينتفض ويسحق بورنموث في عقر داره ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة متقدماً للمركز الرابع، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز السادس عشر، بقيادة مديره الفني إيدي هويي. سجل أهداف ليفربول البرازيلي فيليب كوتينيو، في الدقيقة 20، والمدافع الكرواتي ديان لوفرين، في الدقيقة 26 والمصري محمد صلاح في الدقيقة 44، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 66 . المباراة في مجملها كانت من طرف واحد في ظل سيطرة وأداء مميز للاعبي ليفربول، بينما عانى فريق بورنموث في مجاراة رفاق محمد صلاح، داخل المستطيل الأخضر. امتلك ليفربول زمام الأمور منذ البداية مع تمريرة عرضية خطيرة من تشامبرلين، ثم كرة سريعة من فيرمينو ونال ناثان آكي، لاعب بورنموث إنذاراً للخشونة وتألق الحارس بيجوفيتش في إبعاد تسديدة ومحاولة محمد صلاح، وحاول أصحاب الأرض بتسديدة عن طريق جوردان إيب تصدى لها حارس ليفربول. وفي الدقيقة 20، نجح كوتينيو في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول عن طريق كرة سريعة في وسط الملعب، وفاصل من المراوغة من اللاعب البرازيلي الموهوب ليوجه تسديدة تسكن الشباك ببراعة. استمر ضغط ليفربول مع كرات عرضية عبر فيرمينو وكوتينيو قبل أن ينجح لوفرين، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كرة عرضية حولها المدافع الكرواتي في مرمى بورنموث في الدقيقة 26 . لم يهدأ طوفان هجمات ليفربول أمام انهيار دفاعي واضح من بورنموث مع تسديدة من تشامبرلين، ونشط محمد صلاح بشكل لافت مع تسديدة قوية أبعدها الحارس ثم عرضية لم تكتمل، وابتسم الحظ أخيراً لصلاح في الدقيقة 44 بعد أن راوغ ببراعة ووجه تسديدة قبل أن يسقط أرضاً لتسكن الشباك، وينهي الشوط الأول بثلاثية لصالح ليفربول. أجرى بورنموث تغييراً مع بداية الشوط الثاني، بنزول ريان فراسير على حساب مارك يوج، وواصل ليفربول الضغط الهجومي على دفاعات بورنموث مع كرة عرضية خطيرة من فيرمينو، وأخرى من كوتينيو، وأجرى بورنموث تغييره الثاني بنزول ستيف كوك على حساب تشارلي دانيلز في الدقيقة 55 . وكاد صلاح أن يسجل من تسديدة قوية قبل أن يرسل كوتينيو كرة عرضية خطيرة، ونجح فيرمينو في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 66 من خلال تمريرة من كوتينيو حولها المهاجم البرازيلي داخل الشباك. أراح ليفربول نجومه فأجرى تغييراً في الدقيقة 70 بنزول آدم لالانا على حساب محمد صلاح، ثم خرج فيرمينو لصالح المهاجم سولانكي، ووجه تشامبرلين، وألقى ليفربول بآخر أوراقه بنزول داني إنجز، على حساب فيليب كوتينيو في الدقيقة 85 . وكاد إنجز أن يسجل هدفاً بتسديدة في منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم وأبعد حارس بورنموث تسديدة من سولانكي لينتهي اللقاء بفوز ليفربول.

فوز صعب

وتعافى مانشستر يونايتد، تماما من آلام الخسارة أمام مانشستر سيتي، في الجولة قبل الماضية، بعدما حقق الفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون 2-1 مساء اول امس الأحد، في الجولة الـ 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وخسر مانشستر يونايتد، ديربي المدينة أمام جاره السيتي، بهدفين لهدف، قبل أن يفوز يوم الأربعاء الماضي على بورنموث، بهدف نظيف، ليؤكد تجاوزه لأحزانه بالفوز الثاني على التوالي. وأحرز هدفي يونايتد كل من روميلو لوكاكو (27) وجيسي لينجارد (35)، فيما سجل جاريث باري هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 77 . وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 41 نقطة، ليعيد الفارق إلى 11 نقطة مع المتصدر مانشستر سيتي، أما وست بروميتش، فتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير. وخاض لاعب وست بروميتش أوليفر بوركي، مباراته الأولى كأساسي في الدوري الممتاز، مقابل احتفاظ المدرب آلان باردو، بمهاجمه الويلزي هال روبسون كالو على الدكة. بداية المباراة كانت هادئة للغاية من كلا الطرفين، وسط سيطرة لاعبي مانشستر يونايتد على المجريات دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى مضيفه حتى الدقيقة 27، عندما تبادل راشفورد الكرة مع ماتا قبل أن يرفع كرة من الناحية اليسرى ارتقى لها روميلو لوكاكو متغلبا على كيران جيبز، ليدكّها برأسه في الشباك معلنا افتتاح التسجيل. وتحرّك وست بروميتش بشكل أفضل بعد تلقيه هدفا، واقترب من التسجيل في الدقيقة 34 عندما مر آلان نيوم، في الناحية اليمنى من أشلي يونج، قبل أن يرسل كرة نحو منطقة الجزاء، وكاد الفنزويلي سالومون روندون أن يضعها في المرمى لولا تدخل فيل جونز، والحارس دافيد دي خيا. وعزّز مانشستر يونايتد، تقدّمه بهدف ثان في الدقيقة 35، عندما وجد لينجارد لنفسه المساحة أمام منطقة الجزاء، ليسدّد كرة ارتدت من قدم المدافع المصري أحمد حجازي إلى الشباك، وجرّب لاعب وسط وست بروميتش جايك ليفرمور حظّه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في أحضان دي خيا بالدقيقة 44 . وأجرى باردو تبديلا قبل بداية الشوط الثاني بإشراك المخضرم جاريث باري، مكان كلاوديو يعقوب، لكن يونايتد بقي الطرف الأخطر في المباراة، ووجّه الظهير الأيمن كرة داخل منطقة الجزاء إلى راشفورد الذي سدّد من اللمسة الأولى بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 57، وبعدها بدقيقتين مرّر لوكاكو كرة ذكية إلى لينجارد الذي سدد مباشرة كرة زاحفة بين يدي الحارس بن فوستر. وقلّص صاحب الأرض الفارق في الدقيقة 77، عندما فشل دفاع يونايتد في التعامل مع ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى البديل باري الذي تابعها من مسافة قصيرة داخل المرمى.

نيس يواصل انتصاراته بفوز ثمين على بوردو

استمر مسلسل انتصارات نيس في الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا صعبا أمام جماهيره بهدف نظيف على بوردو، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اول امس الأحد على ملعب أليانز ريفيرا ضمن الجولة الـ18 من البطولة. ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذه النتيجة للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي صاحب هدف النقاط الثلاث، في الدقيقة 36 . ومنذ خسارته الثقيلة في عقر داره بخماسية نظيفة أمام أولمبيك ليون، حصد نيس خمسة انتصارات متتالية، بإضافة فوزه في كأس الرابطة أمام ليل، ليرتفع رصيده للنقطة 26 في المركز السادس. في المقابل، ذاق بوردو مرارة الخسارة الثالثة على التوالي، الثامنة هذا الموسم، ليظل عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر، ويظل قريبا من دائـــــــرة الخطر التي لا يفصله عنها ســـــــوى نقطتــــــــين فقط.