موريتانيا تضيّف إجتماع تنفيذي فيفا

{ نواكشوط – وكالات: أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، بصفة رسمية، احتضان موريتانيا لاجتماع المكتب التنفيذي للفيفا، في فبراير/شباط المقبل، على هامش اجتماع دولي، سيحضره العديد من قادة اتحادات كرة القدم في العالم. وأكد الاتحاد الموريتاني، في بيان، اول امس الأحد، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعددًا كبيرًا من قادة الاتحادات الكروية، يمثلون أكثر من 30 دولة، سوف يحضرون لنواكشوط، لمناقشة العديد من المواضيع، التي تخص كرة القدم، وتطويرها على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن نواكشوط، ستكون ثالث مدينة إفريقية في التاريخ، تستضيف هذا الاجتماع، بعد جوهانسبرج الجنوب إفريقية، وأديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.