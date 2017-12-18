تنافس الأخوة الأعداء يسيطر على الكلاسيكو

قصة حب وصراع في خط الوسط بين الأساطير

{ مدن – وكالات: يستعد عشاق كرة القدم على مستوى العالم لمتابعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ17 من الليجا. وتشهد مباريات الكلاسيكو، عادة مواجهة استثنائية بين نجوم كرة القدم، ويكون أغلبيتهم زملاء في المنتخب، فلا يزال العديد يتذكر الندية التي شهدها الكلاسيكو أثناء حقبة المدربين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو. وكان قد أثير جدل كبير آنذاك، إذ أن المنافسة الشرسة في ذلك الوقت أثارت خلافات بين لاعبي المنتخب الإسباني في الفريقين، مما جعل قائدي الفريقين ايكر كاسياس وتشافي هيرنانديز يتدخلان لتهدئة الأوضاع. وفي السنوات الأخيرة، لم يعد الكلاسيكو مسألة اللاعبين الإسبان فقط، إذ دخلت جنسيات أخرى في الفريقين وعلى وجه الخصوص فرنسا وألمانيا وكرواتيا والبرتغال.

قصة حب وعداوة

يشكل راموس وبيكيه ثنائيًا صلبًا في دفاع لاروخا، ولكنهما كل مواجهتهما في الكلاسيكو تثير الجدل سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه بالتصريحات. ولا شك أن العديد يتذكر كلاسيكو الليجا الموسم الماضي في سانتياجو برنابيو، حينما طُرد راموس وتوجه عند بيكيه متهما إياه بالتأثير على التحكيم بتصريحاته سواء في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي. وسيشهد كلاسيكو هذا الموسم أيضا منافسة شرسة بين المدافعين، اللذين لا يمران بأفضل مستوياتهما هذا الموسم.

مودريتش وراكيتيش..

حقق لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية الذي أقيم في الإمارات، ورأى العديد أن هذه الجائزة مستحقة للمايسترو الكرواتي، خصوصا أنه كان احد اسباب نجاح النادي الملكي في السنوات الأخيرة بتحقيق لقب دوري أبطال أوربا 3 مرات. وسيواجه مودريتش مواطنه إيفان راكيتيتش، الذي يعد أيضًا من الانتقالات الناجحة في تاريخ برشلونة، وتألق بشكل لافت في موسمه الأول مع لويس إنريكي. وسيكون مودريتش وراكيتيتش أعداء هذه المرة بعد أن كانا زميلين متحدين قبل أسابيع لقيادة كرواتيا لمونديال روسيا في الملحق، وبالفعل تمكنوا من تحقيق ذلك.

رونالدو المنتشي

يقدم سيميدو مستويات جيدة هذا الموسم مع برشلونة، بعدما انضم للفريق الكتالوني قادما من بنفيكا في صفقة ناهزت الـ35 مليون يورو. وسيكون سيميدو أمام اختبار حقيقي لإيقاف زميله ومواطنه كريستيانو رونالدو، خصوصا أن الاخير يصل للكلاسيكو في أفضل مستويات بعد أن قاد ريال مدريد للحفاظ على لقبه العالمي. وشكل مركز الظهير الأيمن صداع في رأس برشلونة بالسنوات الأخيرة، وخصوصا منذ رحيل داني ألفيس، ويعول الكثيرون على سيميدو بأن يكون الرجل المناسب بعد فشل أليكس فيدال في إثبات نفسه.

ممر شرفي

وحقق ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بالمسمى الجديد، والسادسة بشكل عام، بعد أن فاز على نظيره جريميو البرازيلي بهدف نظيف، أحرزه كريستيانو رونالدو. تمكن الفريق الملكي من حصد الخماسية لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الليجا ودوري أبطال أوربا وكأس السوبر الإسباني والأوربي، بالإضافة لمونديال الأندية، ليكتب زيدان ولاعبوه تاريخًا جديدًا للقلعة البيضاء. ينتظر ريال مدريد مواجهة أخرى أكثر صعوبة عندما يستقبل غريمه التقليدي برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو يوم السبت المقبل، والتي قد تشهد قيام الفريق الكاتالوني بممر شرفي لفريق العاصمة، وهو أمر ليس بجديد على الكرة الإسبانية. بدأ الحديث بكثرة عقب انتهاء المباراة مباشرة عن إمكانية قيام برشلونة بممر شرفي لريال مدريد، بعد فوز الأخير ببطولة كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي أشارت له الصحف المدريدية، بينما رفضته الصحف الكتالونية رفضًا قاطعًا. واعتادت الكرة الإسبانية على القيام بممرات الشرف كدليل على احترام وتقدير البطل، سواء كانت البطولة قارية أو محلية، ويعتبر فريق فالنسيا آخر من قام بممر شرفي للبطل في عام 2015، عندما انتظر لاعبيه دخول فريق ريال مدريد لأرض الملعب بعد التتويج بكأس العالم للأندية. كما سبق أن وقف لاعبو ريال مايوركا وسبورتنج خيخون في ممر شرفي لأتليتكو مدريد عامي 2010 و2012، بعد فوزهم بلقب الدوري الأوربي ثم لقب كأس السوبر الإسباني. ولكن حتى الآن لم تتضح الرؤية في قيام برشلونة بممر شرفي في لقاء السبت، بعدما خرجت صحف كتالونيا لتؤكد أن فريق البارسا لن يقوم بهذا الإجراء في الكلاسيكو، كما حدث في مباراة السوبر الإسباني في الصيف عندما حصد ريال مدريد بطولة السوبر الأوربي. جاءت تبريرات النادي الكتالوني في هذا الوقت، بأنه لن يقف في ممر شرفي لمنافسه، لأن البطولة صغيرة ولا تستدعي لكل ذلك، كما أن الأمر اختياري وليس إجباريًا. وأصبح مسئولو برشلونة الآن في موقف محرج بعدما تصادف حصول ريال مدريد على مونديال الأندية بمباراة الكلاسيكو، والتي قد تشهد ممر شرفي جديد بعد أن قاموا به في 2008 عندما فاز الريال بالليجا قبل 4 جولات من نهايتها. ومما يضع برشلونة أمام الأمر الواقع، هو فوز ريال مدريد ببطولة كبرى على عكس كأس السوبر الأوربي التي فاز بها ريال مدريد، ووصفتها إدارة برشلونة بالصغيرة، كما سبق وأن وقف لاعبو ريال بيتيس في ممر شرفي لبرشلونة في 2015 بعد حصول البلوجرانا على مونديال الأندية. وكان آخر فريق لم يرضخ للقيام بممر شرفي هو أتليتكو مدريد، عندما رفض الوقوف لريال مدريد في مباراة السوبر الإسباني 2014 بعد فوزه بكأس السوبر الأوربي آنذاك على إشبيلية. وبشكل عام، يُعتبر ممر الشرف تقليدًا اختياريًا وليس إجباريًا، كدليل على احترام البطل خاصة في الكرة الإسبانية التي شهدت مثل هذا الأمر في العديد من المباريات، والتي كانت تعبر عن مدى الروح الرياضية بين أندية الليجا.