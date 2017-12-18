قطار الموصل-بغداد يحكي قصة قرن من الحياة العراقية البهية المطعمة بعذابات السنين

تدوين إجتماعي تاريخي لمسارات الإنسان العراقي

اقتران إطلاق أول صافرة للقطارات بيوم مقتل الملك غازي محبوب الشعب

أزهر العبيدي – مؤرخ

الموصل ـ الزمان

يتشاءم الموصليون من ذكر القطار في أحاديثهم فقد ارتبطت سنة قدومه إلى الموصل بأحداث مؤلمة بقيت في ذاكرتهم فترة طويلة، إذ قتل الملك غازي في سنة وصول القطار إلى هذه المدينة، والذي كان محبوباً من الشعب. ومات شاب في مقتبل العمر في حادث غرق في بركة ماء قرب باب سنجار عندما تجمع أهالي الموصل خارج المدينة لاستقبال القطار القادم من تل كوجك في ربيع عام 1936، إذ أراد هذا الشاب استعراض بطولته أمام هذا الجمع الكبير، فدخل إلى وسط بركة الماء حتى غاص واختفى في عمقها، ولم يستطع أحد إنقاذه. وعندما وصل القطار الجديد من تركيا كان صراخ صفّارته يصمّ الآذان بصوت مخيف أرعب عدداً من العامة البسطاء. وكان العمال يفحصون السكة أمام القطار ويتأكدون من ثبات العوارض الخشبية تحت السكك الحديد خلال سير القطار. وطغى الحادث الأليم وهو غرق الشاب على الفرحة بوصول القطار لأول مرة. وفي السنة نفسها وضع الحجر الأساس في بيجي لإنشاء خط سكة حديد بيجي – الموصل، وأنجز العمل وأفتتح الخط في 15 تموز 1940، وأصبح يربط بغداد بالموصل. إذ كان الإنكليز قد أوصلوا خط السكة الحديد إلى بلدة الشرقاط عام 1918 في أثناء الحرب العالمية الأولى خلال تقدمهم خلف الجيوش العثمانية المنسحبة نحو الشمال. ورفع هذا الخط الممتد من الشرقاط إلى بيجي سنة 1927 بموافقة الحكومة العراقية. لقد كنا في ذلك الوقت من الزمن الماضي معتادين على تحمل وهج الحر وقرّ البرد دون الحاجة إلى استخدام أي من وسائل للتدفئة أو التبريد. وكانت الملابس الثقيلة والخفيفة هي العوض، فضلاً عن الأغطية في البرد والمراوح المبتكرة والبسيطة في الحر. وبهذه البساطة التي تعودنا عليها في بيوتنا كنا نسافر ذهاباً وإياباً من الموصل إلى بغداد بالقطار القديم الذي يعمل بالفحم الحجري والبخار. عرفنا القطار في الموصل في الأربعينيات والخمسينيات متكوناً من القاطرة الإنكليزية التي نسميها (المكينة) التي تسحب القطار ذات الصوت العالي المتناغم (جك – جك – جك)، وعربات الركاب (الفاركونات) من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. وكانت عربات الدرجة الثالثة تتكون من عربة حديدية ذات شبابيك زجاجية متحركة نحو الأعلى والأسفل، تغطيها شبابيك خشبية (بنجور) لحجب أشعة الشمس. ويفتح المسافرون هذه الشبابيك ويغلقونها طوعاً وعند الحاجة. مقاعد هذه العربات خشبية تتوزع يميناً ويساراً وكانت على نوعين كبيرة وصغيرة، الكبيرة منها تتسع لنوم شخص واحد وجلوس ثلاثة أشخاص. والصغيرة تتسع لجلوس شخصين فقط أو لنوم شخص واحد وهو بوضع الجلوس. وهناك رف خشبي طويل على جانبي العربة يستعمل لوضع العفش والحقائب الحديدية والجلدية عليه، ويستخدم للنوم المريح أيضاً من قبل المسافرين والأطفال. لا يوجد تبريد في عجلات الدرجة الثالثة صيفاً، أما في الشتاء فتدفأ بوساطة البخار الحار عن طريق أنبوب يمر من بداية العجلة حتى نهايتها يسمى (السديم)، وهذا البخار تولده قاطرة القطار ذاته في أثناء اشتغالها. وعلى جدران العجلة وضعت عتلات داخل إطار زجاجي كتب على الزجاجة (لغرض إيقاف القطار اكسر الزجاجة واسحب السلسلة – يغرم من يوقف القطار بدون سبب مبلغ خمسة دنانير). أما عربات الدرجة الثانية فقد كانت مخصصة لكبار الموظفين والوجهاء والأثرياء وتتكون من غرف في كل منها سريران أحدهما منخفض يستعمل للجلوس أيضاً، والثاني مرتفع. وتكييف هذه العربات مشابه لما في الدرجة الثالثة مع وجود مروحة كهربائية في كل غرفة. وكانت عربات الدرجة الأولى مشابهة لعربات الدرجة الثانية ولكنها أكثر منها رفاهية وراحة، إذ زودت بوسائل التكييف صيفاً وشتاءً وخدمتها متميزة. وتلحق بالقطار عربة حمل للعفش والحمولات الخفيفة والمتوسطة تسمى العربة الضابطة، وهي مقسمة بوساطة قطوع حديدية إلى حانوت وغرفة للعفش وغرفة صغيرة لمأمور سير القطار (مسؤول القطار). كان القطار يتحرك من بغداد إلى الموصل صاعداً، ومن الموصل إلى بغداد نازلاً، وفي وقت واحد هو الساعة الثامنة مساءً حسب جدول مواعيد السير التي لا يسمح بتغييرها. وكان الحجز في الدرجة الثالثة يتم بأن يرسل كل مسافر ولده منذ العصر في حوالي الساعة الرابعة لحجز الكراسي الكبيرة أولاً وفي العربات الأمامية من القطار وقبل أن يحجزها الآخرون. أما قطع التذاكر (البطاقة أو التكت) فيتم مساءً قبل حركة القطار بساعة واحدة. وهكذا كان الأطفال يعانون من الحر والعطش والإرهاق في الصيف، ومن البرد في الشتاء عدة ساعات، ولكنهم يتلذذون بجلوسهم في عربة القطار التي لا يشاهدونها أكثر من مرة في السنة أو ربما في عدة سنوات. وأثناء لعبهم يستمتع الأطفال بوضع قطع من النقود المعدنية على سكة القطار، فتصبح بعد مرور العربات عليها بحجم أكبر مما متعارف عليه، فتصبح قطعة النقود فئة الفلس الواحد بحجم القطعة (أم الفلسين). وقد يتخذ جمع من الطلاب من العربات مكاناً لغرض الدراسة خلال أيام الامتحانات بعيداً عن الناس والضوضاء. قد لا يمتلئ القطار بالركاب إلاّ في أيام الأعياد إذ لم تكن العطل كثيرة، ولم يكن الموظفون أو الطلاب والعسكريون بالكثرة التي تجعل القطار مليئاً. فأغلب هؤلاء يعملون قرب أهليهم دون حاجة للسفر والغربة. وعندما يكون هناك قطار نهاري مزدحم يضطر عدد من الركاب إلى الاستقرار فوق العربات في الهواء الطلق وسط الدخان المنبعث من القاطرة والتراب المتطاير من سرعة القطار. كما يهرب عدد آخر إلى سطح القطار تخلصاً من دفع أجور السفر التي كانت ضئيلة جداً. يصل المسافرون من المدينة إلى المحطة بسيارات الأجرة أو بالعربات التي تجرها الخيول على الأغلب، أو بسياراتهم الخاصة وهي قليلة. ويحملون معهم حوائجهم في حقائب (جنط) حديدية وجلدية بأحجام مختلفة، فضلاً عن فرش نومهم من البطانيات والمخدات وعلى شكل رزم أسطوانية، أو على شكل رزمة كبيرة إذا كانت كثيرة. ويحملون كذلك متاعهم أو طعام السفر، فضلاً عن االهدايا (الصوغات) التي سيقدمونها إلى أقاربهم في بغداد، أو أصدقائهم، أو الشخصيات الرسمية التي سيزورونها. وتتألف الصوغات من الحلويات كالبقلاوة والحجي باده والشكرلمة والحلقوم والسجق (000 القاضي) والمعكرونية ومن السما والملبّس. وهذه توضع داخل صفائح كبيرة من الزنك، أو العلب الخشبية الأسطوانية بأحجامها العديدة. وتتألف الهدايا كذلك من الأطعمة المعروفة في الموصل مثل الكبب الكبيرة وعروق التنور والباسطرمة 000 الخ. وكما قد تكون من النقل (الكرزات) مثل الفستق والجوز والبندق والبطم والحبة خضراء والكازو وفستق العبيد، ويختار الموصلي أجود أنواع الكرزات وأغلاها من أجل ذلك. وكذلك الزبيب الأحمر والأسود، وقلائد التين الواردة من سنجار، وتوضع هذه المواد داخل (زنابيل) صغيرة وكبيرة، ويوضع فوقها غطاء من القماش تخاط حافاته بحافات الزنبيل لمنع سقوط المحتويات. وفي الصيف يأخذ المسافرون معهم البطيخ الألقوشي داخل الزنابيل أو الأكياس، وعكوس (الشمزي) الخضراء اللون والكبيرة التي يبلغ طول الواحدة منها حوالي متر وقطرها حوالي 30سم. وكذلك الطرشي من البائع المعروف طه الملك داخل صفائح التنك، فضلاً عن العسل الجيد والزبد والجبن، والقشطة (القشفي) واللبن الخاثر في فصل الربيع داخل أكياس من الخام الأبيض في صفائح التنك. وهكذا فإن المسافر من الموصل يحمل معه أثقالاً وأحمالاً من الهدايا أكثر من حاجياته الشخصية، وتتطلب منه جهوداً كبيرة في التنقل من مكان إلى آخر لإيصالها إلى القطار، ثم إنزالها في محطة قطار بغداد عند الوصول، ثم تحميلها في السيارة وصولاً إلى المكان المطلوب داخل المدينة وأزقتها. ويتمسك أهل الموصل بهذه العادة الكريمة مرهقين أنفسهم وجيوبهم في إعداد هذه الهدايا التي يقدمونها بكل تواضع وكرم ومحبة. تمتلئ محطة القطار مبكراً بعدد كبير من المسافرين مع أقاربهم والمودعين لهم، وعدد كبير من الشبان الذين يتسكعون جيئة وذهاباً للترويح عن النفس. وقبل الساعة الثامنة بخمس دقائق يدق الجرس الكبير معلناً عن قرب حركة القطار، فيودع المسافرون أولادهم وأقاربهم وأصدقاءهم الذين حضروا إلى المحطة مشيعيهم بالسلام: (إيليقيكم الخيغ – أي يلقاكم الخير – تغوحون وترجعون بالسلامي – أي تذهبون وتعودون بالسلامة – سالمين وغانمين إن شالله – الله معاكم – الله يشافيكم وترجعون بخيغ وعوافي (دعوة للمرضى) – سلمونا على بيت أبو فلان وبيت أبو فلان (توصية بالسلام على أهل بغداد) – إن شالله تغوحون سالمين وترجعون غانمين – سيمي بالكي علولاد (توصي الأم كنتها أو ابنتها بأن تحافظ على الأطفال خلال السفر) – لا تنسون شي لما تنزلون (توصية للمسافرين بالانتباه إلى عفشهم عند النزول من القطار لكي لا ينسوا شيئاً). وفي الساعة الثامنة تماماً يصفر القطار عدة صفرات، ثم يتحرك بطيئاً بطيئاً بإشارة مصباح أخضر من مأمور السير، ويكون المسافرون كافة قد أخذوا أماكنهم وهم يلوحون بأيديهم لمودعيهم. وترتج عربات القطار إلى الأمام والخلف أثناء حركته من جراء تمدد النوابض، ويمر القطار بمحلة وادي حجر أولاً، ثم بمعسكر الغزلاني، ثم بمعمل السكر والمدبغة، ثم بقرية البوسيف ونفق البوسيف الذي يطلق عليه الناس اسم (اللقم). ومن الحكايات الخرافية الطريفة التي يتداولها الأطفال عن النفق أن من يخرج رأسه من الشباك فإنه يقطع رأسه أو يخنق بالدخان المتصاعد من القاطرة، لذلك يغلق الركاب الشبابيك قبل دخول النفق لمنع الدخان من الدخول داخل العربات. وبعد خروج القطار من النفق يقترب من ناحية حمام العليل (حمام علي)، ويباشر المفتش (التي تي) كما يسميه العامة (والكلمة مأخوذة من الإنكليزية Tiket – collector أي جامع البطاقات ومختصرها TT ) بفحص بطاقات الركاب قارضاً إياها بقارضة صغيرة، ويغرم الركاب الذين سينزلون في حمام العليل ذلك أن أغلبهم لا يقطعون تذكرة أملاً في النزول قبل تفتيش المفتش، وقد يغرم الأطفال الذين يكونون مع ذويهم ولم تقطع لهم تذكرة بحجة كونهم أطفالاً. يتمايل القطار في أثناء سيره يميناً ويساراً بسبب عدم توازن السكة وتمدد النوابض وتقلصها، ويصعب على المسافرين شرب الماء دون أن ينسكب جزء منه على ملابسهم، ويصعب عليهم المشي داخل العربة ما لم يستندوا إلى الكراسي أو الرف الخشبي للقطار أثناء سيرهم. ويصل القطار إلى حمام العليل فيترجل جمع كبير من النساء والرجال والأطفال حاملين على رؤوسهم (البقج) وأواني الحمام النحاسية، والفرش التي سينامون عليها هناك بعد أن يكونوا قد استأجروا بيتاً أو عرزالة. وعرفت منذ ذلك الحين الأغنية الشعبية (صاح القطار قومي انزلي – كوي اوصلنا حمام علي) التي تغنى في القطار وحمام العليل. وبعد أن كان القطار مزدحماً صاخباً يصبح هادئاً بعض الشيء وخالياً من الزحام، وبخاصة إذا كان القطار نهارياً إذ أن ركاب محطة حمام العليل يشكلون الغالبية العظمى فيه. وبعد نزول الركاب يحتل كل مسافر من الباقين مقعداً خاصاً به لا يشاركه فيه أحد. ويخرج المسافرون طعامهم (المتاع) من الصرة أو الزنبيل، ويتكون الطعام من النواشف المؤلفة من عروق التنور أو كبة الموصل أو عروق الطاوة (الشفتة) أو البيض المسلوق أو اللحم المقلي والمشوي 000 الخ. ويقدم كل مسافر الطعام إلى المسافر القريب منه، ولابد أن يشارك كل منهم زميله في الأكل وهي عادة محببة تعبر عن الكرم والمشاركة الأخوية. ويصعد إلى القطار من حمام العليل باعة الشاي حاملين (جنبر) يضم أواني الشاي و(القواري) مع (البريمزات) أو الفحم لبيع الشاي للمسافرين الذين يحلو لهم شربه في أثناء السفر، وكم من حريق أحدثه باعة الشاي في القطار ذهب ضحيته أناس أبرياء. ويركب القطار بين المحطات أيضاً الباعة الذين ينادون على بضاعتهم مثل بائعي السكائر، والسندويج، والحب والكرزات، والحلويات والعلك، والمشروبات الغازية في الصيف داخل دلاء (سطول) الماء البارد المثلج. وفي الصيف تعلق شربات الماء الفخارية خارج شباك القطار مما يجعل ماءها بارد كماء الثلج بتأثير هواء الليل البارد، فيشربون منها بين حين وآخر. وبعد مسيرة قليلة يصل القطار إلى محطة الشورة، ومن بعدها القيارة، ثم الجرناف وتلول الباج التي كتب على مدخل محطتها خطأً (تلول البق)، والصحيح أن أصحاب الأغنام كانوا يدفعون قديماً الضريبة المسماة (الباج) عن رؤوس مواشيهم إلى موظفي الدولة العثمانية في هذه التلال التي أطلق عليها (تلول الباج) وليس البق. وفي محطة بيجي أو (بعيجي) التي تقع في حوالي منتصف المسافة بين بغداد والموصل يتوقف القطار النازل مدة طويلة نسبياً قد تبلغ أكثر من ساعة منتظراً القطار الصاعد من بغداد ليتبادلا السكة، فالسكة الموجودة مفردة ولا تسمح إلاّ بحركة قطار واحد وتسمى الخط المنفرد. وفي هذه المحطة تباع الأطعمة والمشروبات الغازية والشاي، وينزل فيها الباعة المتجولون من القطار النازل ليركبوا القطار الصاعد عائدين، ويفعل الشيء نفسه الباعة القادمون في قطار بغداد. وبهذا فهم ينامون في منازلهم نهاراً، ويعملون ليلاً في القطارات. ومن المعتاد أن يركب في القطار بين المحطات عدد من الركاب وهم في الأغلب من الأعراب سكان القرى، وقد لا يجد معظمهم أماكن لجلوسهم أو نومهم فيضطرون إلى الانزواء في أحد أركان القطار على الأرض ملتفّين بفرواتهم، أو النوم بين المقاعد على الأرض أيضاً أو على الرفوف. وكذلك يفعل معظم الركاب فيفترشون الأرض بالبطانيات وينامون حتى الصباح، أو يرتقون إلى الرف المخصص للعفش فينامون فوقه. وبعد وصول القطار الصاعد يتحرك قطار الموصل بعد إطلاق عدة صفارات باتجاه تكريت، وعند توقفه فيها يركب عدد من المسافرين الذين لا يجدون على الأغلب مكاناً لجلوسهم سوى الأرض، وقد تنشب معارك حامية بين الركاب القدماء والركاب الجدد تستعمل فيها الأيدي و(العكل) والأحزمة الجلدية يتحشد فيها أهل الموصل ضد أهل تكريت ويتدخل العقلاء وكبار السن لفضها. وبعد تكريت يعبر القطار جسر الثرثار نحو سامراء. وعند وصول القطار إلى سامراء يكون قد قطع أرضاً قاحلة صحراء موحشة لا نبت فيها تمتد من الشرقاط حتى سامراء، ويثير القطار صيفاً الغبار الذي يدخل إلى العربات مما يؤدي إلى تغطية الركاب بالغبار من رأسهم إلى أرجلهم. وبعد سامراء تكثر أشجار النخيل التي تملأ المنطقة حتى بغداد وهي تحمل عذوق التمر الأصفر، وكذلك بساتين الكروم والرمان والحمضيات. ومن بعد سامراء يصل القطار إلى بلد حيث يكون ضياء الصبح قد انبلج. وبعد بلد يصل إلى المشاهدة ثم الدجيل، ثم التاجي التي يكثر فيها دخان المداخن العالية لمعامل الطابوق قبل نقلها، فضلاً عن الصرائف والمياه الآسنة، وأناس يغطيهم السواد يعيشون وسط هذا الجو عيشة غير صحية. وبعد وصول القطار إلى محطة الكاظمية يكون قد وصل إلى مشارف مدينة بغداد إذ يدخل محطة قطار بغداد العالمية في الساعة الثامنة بعد (12) ساعة من ترك مدينة الموصل. وفي المحطة يترجل الركاب مع أحمالهم حيث يقف عدد كبير من الحمالين مع عرباتهم

الخشبية متطلعين إلى إشارة واحدة من الركاب لكي يحمل واحدهم العفش لقاء أجر كبير، ولكن الراكب الذي يأبى أن يغلب لا يقتنع بسهولة بمبلغ الأجرة الذي يطلبه الحمال، وبعد مناقشات طويلة يتم تنزيل السعر العالي إلى سعر معقول. وقد يتجنب جمع من الركاب هذا المأزق فيحمل أثقاله مهما كان وزنها وحجمها إلى خارج المحطة. وأمام محطة القطار يقف عدد كبير من سواق السيارات مع عجلاتهم، فضلاً عن الباصات الخشبية وعربات الخيل. وتجري مساومات طويلة مع الركاب حتى يقتنعوا بالسعر المعقول، فقد اعتاد هؤلاء السواق على طلب أسعار عالية يريدون بها أن يعوضوا

الوقت الذي صرفوه في الوقوف في انتظار وصول القطار، إذ أنهم يقفون في هذا المكان منذ الصباح الباكر. وبعد أن يتفق المسافر مع السائق مؤكداً عليه أن يوصله حتى باب بيت أقاربه أو الفندق الذي يقصده، يتم تحميل أثقال المسافر في صندوق السيارة وفوقها (على السيباية)، وتتجه السيارة بعد ذلك خلال شوارع المدينة الجميلة نحو دار أقارب المسافر أو الفندق الذي اعتاد النزول فيه. ويتم استقبال المسافر من قبل أقاربه بالترحاب الشديد والمصافحة والقبلات، قائلين له: (الحمد لله عل السلامة – عاش من شافكم – وين أنتو – شلونهم أهل الموصل –شلونا أبو فلان وأم فلان – يمعوّد هاي ليش اتكلفت وجبت هالشي (يقصدون الصوغة أو الهدايا) – هذا بيتك شوكت ما تجي والله امبدالك 000 الخ)، وكلما كانت الصوغة كبيرة كان الترحيب أكبر. وقد اعتاد الموصليون النزول في بيوت أقاربهم في الماضي، أو في أحد الفنادق في شارع الرشيد مثل فندق حسيب وفندق الرشيد الكبير وفندق الميناء 000 الخ تلك التي يديرها أناس من المواصلة. أما الآن فهم يؤمون فنادق الدرجة الأولى وفنادق شارع السعدون. وفي الستينيات من القرن الماضي تم جلب قاطرات أمريكية وجيكية تعمل بالديزل (الكاز أويل)، وعربات ركاب يوغسلافية وفرنسية بدرجتين أولى وسياحية، الأولى فيها غرف تتسع لمنام شخصين يمكن فتحها على الغرفة المجاورة لتصبح بأربعة أسرة تكفي لأسرة من أربعة أشخاص. وفي كل غرفة مغسلة مع صابونة صغيرة لغسل الوجه والأيدي مع منضدة سفرية. وفي العربة السياحية مقاعد متحركة الظهر يمكن للمسافر إمالتها إلى الخلف فتصبح بمثابة سرير سفري، لكنها غير مريحة للنوم على نحو تام. وهذه العربات الحديثة مكيفة الهواء شتاءً وصيفاً، ويتوفر فيها ماء للشرب مبرد صيفاً، ومرافق صحية نظيفة مجهزة بالماء والصابون السائل والعادي. وتلحق بالقطار عربة مطعم تقدم الطعام والشراب للمسافرين الذين يجلسون على كراسي ومنضدة في العربة نفسها. ويصل القطار الصاعد من بغداد إلى الشورة مع الضياء الأول، ويستمر في سيره إلى حمام العليل ثم إلى الموصل وسط مروج خضر في فصل الشتاء والربيع وتتلألأ قطرات المطر عند سقوط أشعة الشمس عليها، ويدخل القطار إلى نفق البوسيف فيظلم الجو بعد أن كان مضيئاً ، ثم يسير بمحاذاة نهر دجلة حتى دخوله مدينة الموصل وهو يطلق صفارات متوالية إيذاناً بالوصول وتحذيراً للمارة والسيارات عند تقاطع السكة مع الشوارع. وعند توقف القطار في المحطة يترجل الركاب حاملين أمتعتهم مع ما اشتروه من بغداد هدية لأسرهم مثل رمان كربلاء الخوشي داخل زنابيل مخيطة، وعتوق التمر البرحي الذهبية داخل زنابيل أيضاً، وكذلك برتقال ديالى الحلو المذاق والغزير الماء، والعنب بأنواعه. ويستقبل المسافرين أولادهم الذين يكونون في انتظارهم منذ الصباح الباكر، فيحملون أمتعتهم متجهين إلى العربات التي تنتظرهم خارج المحطة، ويذهب عدد من المسافرين إلى بيوتهم سيراً على الأقدام إن كانت قريبة من المحطة في باب الجديد أو محلة العكيدات أو الطوافي وباب البيض. وفي التسعينيات من القرن الماضي أصبح هذا القطار وكأنه عربة حمل للمواشي، فقد رفع عمال القطارات كل ثمين فيه، وأكمل الركاب سرقة وكسر ما تبقى منه، وعمل أبناء الأعراب في القرى التي يمر منها القطار على كسر معظم الزجاج الخارجي للعربات. ولم تعد أجهزة التدفئة والتبريد تعمل كالسابق، ورفعت زجاجات الإنارة أو بقيت في أماكنها بعد استهلاكها وهي لا تعمل. ولم يعد هناك صابون سائل أو صلب، بل تعدى ذلك إلى الماء نفسه، إذ فقد ماء الشرب وماء الغسيل. وأصبحت المرافق الصحية وكأنها مزبلة للأوساخ تفوح منها الروائح الكريهة. وفقدت الحنفيات في المغاسل، كما فقدت أقفال الأبواب والشراشف وإسفنج الفرش والمخدات، والستائر الجلدية للشبابيك، وحتى اللوالب الحديدية (البراغي) التي تشد الأبواب والجدران لم تسلم هي الأخرى من السرقة، وكذلك سلال الأوساخ ونفاضات السكائر. وأصبح القطار في الصيف كأنه فرن للطبخ، ويضطر المسافر إلى فتح أبوابه كافة للحصول على نسمة هواء بارد، وفي الشتاء يصبح القطار كأنه ثلاجة، ويظل المسافر يرتجف من البرد حتى الصباح ما لم يجلب معه البطانيات كالسابق أو يرتدي ملابس ثقيلة. وفقدت توقيتات مسير القطار وأصبح التأخير أمراً طبيعياً وبالساعات، إما بسبب عطل خطوط السكة أو عطل الإشارات الضوئية في المحطات والعطل الكلي في المواصلات السلكية. وبعد عام 2003 وتدمير البنية التحتية في معظم أنحاء العراق شمل التدمير محطة قطار الموصل وتوقف القطار تماماً، ولجأ الناس إلى السفر بالسيارات في حين ظهرت في المدن المتقدمة القطارات الكهربائية التي تسابق الصوت، نسأل الله عز وجل أن يعود قطارنا إلى وضعه السابق وتشمل محطة القطار الأثرية بالإعمار ويعود القطار أفضل من سابقه بعربات حديثة وإدارة جيدة فهو أفضل واسطة نقل أمينة وزهيدة الثمن.