أبرز الراحلين في العالم عام 2017 .. رياضيون وفكاهيون وشعراء وزعماء ومصممو أزياء

باريس – الزمان (أ ف ب)

شهد العام 2017 رحيل عدد من المشاهير حول العالم وبينهم اسطورة الموسيقي الاميركي تشاك بيري والمستشار الالماني السابق هيلموت كول والممثل البريطاني رودجر مور.

– كانون الثاني/يناير –

– 07: ماريو سواريز (92 عاما)، الشخصية الأبرز على الساحة السياسية البرتغالية في القرن العشرين، واحد المهندسين الاساسيين لإحلال الديموقراطية في البرتغال ثم لاندماجها الاوروبي.

– 08: اكبر هاشمي رفسنجاني (82 عاما)، الرئيس الايراني السابق واحدى الشخصيات الرئيسية في الجمهورية الاسلامية.

– 25: جون هورت (77 عاما)، الممثل البريطاني بالف وجه ومنها شخصيته في فيلم «ايليفانت مان».

– شباط/فبراير –

-01: إتيان تشيسيكيدي (84 عاما)، المعارض التاريخي في جمهورية الكونغو الديموقراطية. توفي في بروكسل في خضم المفاوضات السياسية الرامية الى نظام انتقالي بعد إبقاء الرئيس جوزيف كابيلا في الحكم.

– 06: جوست فان دير ويستويزن (45 عاما)، لاعب الرغبي الذي يعتبر أحد افضل قادة الفرق على الاطلاق، وفاز بكأس العالم ضمن منتخب جنوب افريقيا في العام 1995.

– اذار/مارس –

– 03: ريمون كوبا (85 عاما)، الأسطورة الأول في كرة القدم الفرنسية.

– 03: رينيه بريفال (74 عاما)، المسؤول الهايتي الوحيد الذي أتم كلا من ولايتيه (1996-2001، 2006-2011).

– 18: تشاك بيري (90 عاما)، اسطورة الغيتار والغناء الاميركي الاسود الذي يعتبر من آباء موسيقى الروك وصاحب اعمال اصبحت من الكلاسيكيات على غرار «مايبيلين» و»جوني بي غود».

– 21: مارتن ماكغينيس (66 عاما)، القيادي السابق في «الجيش الجمهوري الايرلندي» الذي بات من ابرز وجوه الشين فين وصانعا للسلام، نائب رئيس الوزراء في ايرلندا الشمالية من 2007 الى 2017.

– نيسان/ابريل –

– 26: جوناثان ديم (73 عاما)، المخرج الاميركي وراء فيلمي «فيلادلفيا» و»صمت الحملان» (خمسة اوسكارات في 1992).

– ايار/مايو-

– 23: رودجر مور (89 عاما) الممثل البريطاني الذي دخل التاريخ عبر سلسلة «القديس» التلفزيونية وسبعة افلام من سلسلة جيمس بوند، العميل 007.

– 29: مانويل نورييغا (83 عاما)، الجنرال الذي عمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وصاحب النفوذ الأكبر في بنما بين 1983 و1989، قبل ان تغضب عليه الولايات المتحدة وتطيح به ما ادى الى صدور احكام متشددةضده بتهم القتل وتجارة المخدرات.

– حزيران/يونيو –

– 16: هيلموت كول، 87 عاما، مهندس إعادة توحيد المانيا وأحد ركائز البناء الاوروبي وصاحب اطول فترة حكم على راس المستشارية (1982-1998) في التاريخ الالماني المعاصر.

– 30: سيمون فيل (89 عاما)، من أبرز شخصيات الساحة السياسية الفرنسية وهي احدى الناجين من محرقة اليهود، تؤمن باوروبا والنضال النسوي، واثمر نشاطها بإقرار قانون تشريع الاجهاض في 1974.

– تموز/يوليو –

– 05: بيار هنري (89 عاما)، مؤلف موسيقي فرنسي، من أعمدة الموسيقى الالكتروصوتية ومؤلف «قداس للزمن الحاضر».

– 13: ليو تشاباو (61 عاما)، كاتب واستاذ جامعي وناشط حقوقي، هو الصيني الأول الذي يمنح جائزة نوبل السلام (2010). حكم عليه في 2009 بالسجن 11 عاما بتهمة «التخريب» وافرج عنه في حزيران/يونيو 2017 بعدتشخيص اصابته بسرطان الكبد.

– 31: جان مورو (89 عاما)، الممثلة الفرنسية التي مثلت في أكثر من 130 فيلما (العاشقان، جول وجيم، مصعد الى منصة الاعدام…)، وكانت كذلك من وجوه الغناء البارزة في تيار «الموجة الجديدة» الفرنسي.

– آب/اغسطس –

– 20: جيري لويس (91 عاما) الفكاهي والممثل الاميركي.

– ايلول/سبتمبر –

– 03: جون اشبيري (90 عاما)، الشاعر الاميركي الكبير وصاحب الاعمال الطليعية والتجريبية.

– 16: هاري دين ستانتون (91 عاما) الممثل الاميركي الذي عمل في 250 فيلما تقريبا وبينها «باريس، تكساس» الذي عاد على مخرجه فيم فيندرز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في 1984.

– 20: جيك لاموتا (95 عاما)، بطل الملاكمة الاسطوري الذي اوحى بفيلم «ريجينغ بول» للمخرج مارتن سكورسيزي.

– 21: ليليان بيتانكور (94 عاما)، المليارديرة التي ورثت امبراطورية لوريال لمستحضرات التجميل من مؤسسها. وكانت هذه السيدة الفرنسية المرأة الأكثر ثراء في العالم.

– تشرين الاول/اكتوبر –

– 24: فاتس دومينو (89 عاما) عازف البيانو والمغني الاميركي الذي يعتبر من رواد موسيقى الـ»روكنرول».

– تشرين الثاني/نوفمبر –

-17: سالفاتوري «توتو» رينا (87 عاما) العراب السابق للمافيا الصقلية.

– 18: عز الدين علية (77 عاما) مصمم الازياء الفرنسي التونسي ذو الشهرة العالمية.

– كانون الاول/ديسمبر –

– 04: علي عبد الله صالح (75 عاما)، الرئيس اليمني السابق (1978- 2012) الذي قتل بيد متمردين من الحوثيين الشيعة. بعد حكم استمر 33 عاما، استبعد صالح من السلطة في اطار تبعات احداث «الربيع العربي».

– 06: جوني هاليداي (74 عاما)، المغني والممثل الفرنسي الذي كان من ايقونات موسيقى الروك الفرنسية على مدى اكثر من نصف قرن.

– وفاة المطرب اليمني ابو بكر سالم

– وفاة الفنان التشكيلي العراق المغترب مخلد المختار في منفاه في النمسا ، وهو من مواليد ١٩٤٨و كان من العلامات المميزة للفن العراقي