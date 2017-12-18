الأعرجي يبحث مع تميم فتح سفارة قطر ببغداد

الأمن الوطني يدرس تنظيم أمن المطارات ودخول الصحفيين الأجانب

بغداد – محمد الصالحي

ناقش مجلس الأمن الوطني عملية تنظيم دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى العراق وامن المطارات فيما بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي في لقاءين منفصلين مع امير قطر تميم بن حمد ال ثاني ورئيس وزرائه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني فتح سفارة في بغداد. وقال بيان لمكتب العبادي تلقته (الزمان) امس ان (رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني). وأضاف أنه (جرى خلال الاجتماع مناقشة عملية تنظيم دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى العراق، فضلاً عن مناقشة أمن المطارات والمنافذ الحدودية).

وأوضح أن (المجلس ناقش مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، وتكثيف الجهد الاستخباري، وإعادة النازحين، وعدداً من الملفات المتعلقة بالخطط المستقبلية).

وأفاد بيان لمكتب الاعرجي امس انه (التقى امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وفي مقدمة هذه المواضيع تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وفكره المتطرف وبما يسهم بتعزيز الأمن العربي المشترك).وأضاف البيان ان (الجانبين بحثا افتتاح سفارة دولة قطر في بغداد وبهذا الصدد، وإعادة إعمار المناطق المحررة ومساهمة الأشقاء والاصدقاء في دعم العراق بهذا الإطار). وأكد الأمير تميم ال ثاني أن (بلاده ستحرص على ذلك خلال العام المقبل). وعلى صعيد متصل التقى الاعرجي برئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحث معه عددا من المواضيع الأمنية وتعزيز اسس التعاون البناء بين البلدين على الصعيد الأمني.