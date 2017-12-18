لا إكراه في السياسة – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

تعد الديمقراطية منهجا سياسيا يمكن الدولة من ضبط الحياة السياسية وأدارة أوجه الأختلاف السياسي سلميا , والسيطرة على مصادر الفتن واسباب الصراع الذي يدمر طاقات المجتمع . وتتم هذه السيطرة من خلال المشاركة الفعالة في الأنتخابات , وتداول السلطة , وحرية التعبير عن الرأي والفكر والمعتقدات , والمساهمة في عملية اتخاذ القرارات الملزمة , وفق مشروعية الدستور والقوانين التي تنبثق عن ارادة الشعب , من خلال ممثليه الذين أفرزتهم العملية الاتتخابية.

لذلك تعد المشاركة السياسية من أهم المبادئ الديمقراطية التي يجب على الجميع احترامها , والحفاظ عليها من انتشار قيم التسلطية والأنانية والفردية , والنفور والسخرية من قدرات وامكانات الآخرين , وعدم الرغبة في الأنفتاح لصنع القرارات االمهمة التي تخدم أبناء الشعب لأسباب مختلفة تتراوح بين الحرص على المصالح الذاتية , والخوف من فقدان الأستحواذ السياسي على السلطة , بأدعاء امتلاك القدرة على خدمة الشعب اكثر من الآخرين .

محرمات اخلاقية

لذلك يقع السياسيون والمؤيدون لهم في محرمات اخلاقية , كأقصاء الآخرين والنيل من خصومهم والأفتراء عليهم , والتمسك بالسلطة والتعصب الحزبي , والأنقياد لرأي ومصالح الأقلية . لذلك تخرج العملية السياسية عن مهمتها الأساسية في المشاركة الواسعة في الحياة السياسية , الى المبالغة في تقديس الذات والسيطرة الحزبية على مؤسسات الدولة كافة .

ردع دكتاتوري

وهنا تتحول الديمقراطية من ضمانة لردع الدكتاتورية الى التحكم الفردي في العمل السياسي , والى دكتاتورية سياسية جديدة ترفض مستلزمات الديمقراطية ومبادئها , وتحتكر السلطة وقراراتها , كما تتحول الديمقراطية من وسيلة _ كما يقولون _ حكم الشعب الى تدعيم الفرد والحزب مستندة الى ادعاءات, هي من الواجبات الملزمة للقيادة السياسية ,اخلاقية يغيب فيها الحوار الموضوعي ويواجه بالعنف والتكفير والأتهام بالخيانة والعمالة والعته والجنون , والأفتراء والطائفية والفئوية , ويتحول مخلص ( معارض ) الأمس خائنا اليوم , ويصبح بطل اليوم خائنا في الغد , وتتحول النخب السياسية الى نخب استبدادية تتسلط على سائر الأحزاب والكتل السياسية من خلال (الأشتراطات ) المفروضة للتحكم بالعملية السياسية ورقاب اللآخرين . وهذا خطأ فاحش وجسيم , يشوه المبدأ الديمقراطي بناء على فهم خاطئ للأستحقاقات الأنتخابية , وتفسيرات مختلفة لأغلب المصطلحات القانونية والسياسية , محاولة لأيجاد بديل لها كالأستحقاقات الوظيفية والشعبية والخدمية , رغم عدم وجود أية علاقة بين الأستحقاقات الأنتخابية وغيرها من الآراء المطروحة على الســـــــاحة الســـــياسية .

تطبيق القانون

وأني أرى ما يقدمه المسؤولون من خدمات واستقرار في الأمن وتطبيق للقانون هي من أهم الواجبات للسلطة التنفيذية .وأن الأدعاء بحراسة هذه الخدمات والبقاء على استمرارها من واجبات (تداول السلطة ) التي يجب على كافة الأحزاب السياسية أحترامها من أجل الحفاظ على المكاسب التي حصل عليها الشعب من جهة وتكملة مسيرتها من قبل الأحزاب والحركات السياسية الأخرى من جهة ثانية, لا سيما أن الشعب أعطى الثقة للآخرين , بعد أن أنفض الناس عن أغلب ممثليهم السابقين , واذا كان الله سبحان وتعالى قرر أن ( لا أكراه في الدين ) فالأولى بقادة الشعب العراقي أن يقرروا ( لا اكراه في السياسة ) لتسير العملية السياسية سيرا سلميا من أجل الحفاظ على المكاسب التي حصل عليها الشعب ,والأذعان لمبدأ تداول السلطة واحترام ما أفرزته الأنتخابات من أجل الحفاظ على الديمقراطية .

ومهما يكن الأمر , وعند عدم تصويت الأمة , وفق مبدأ الأغلبية , للآخرين عليهم أن يسلموا السلطة الى الفريق الذي اختاره الناس وأعطوه أصواتهم بأرادتهم الحرة , مهما كانت آراءه ومبادئه , حتى لو كانت عليه تحفظات من الآخرين .

وعلى فرض أن الناس اخطأوا كما يزعم البعض في هذه الأنتخابات وأعرضوا عن الآخرين الى غيرهم فذلك يعني أن البعض فشلوا في الأنتخابات لفشلهم في الممارسات العملية في تنفيذ برامجهم السياسية . وتقصيرهم في أداء ما يطلبه الشعب .

وأذا افترضنا أن الآخرين لم يقدموا ما يريده الشعب لكن الناس أعطوا أصواتهم لمن عداهم , وبذلك ليس من حقهم التمسك بالسلطة تحت اية ذريعة لأن ذلك يعد من قبيل (الأكراه السياسي ) الذي يتناقض مع مبادئ الديمقراطية . وأن الفوز بدورة انتخابية لم تخول يوما حزبا أو فئة أو فردا حق الوصاية والولاية المستمرة على بقية الأحزاب والتحالفات السياسية الأخرى , في أي حال من الأحوال .

عليه وانطلاقا من المبدأ الديمقراطي ومستلزماته يستوجب على السياسيين الأذعان الى صناديق الأقتراع ,دون اكراه الآخرين بقبول هذا الراي أو ذاك , من خلال المفاوضات والحوارات غبر المجدية نفعا بل ,ضررا تفرضه على الآخرين …

وكما قال الله تعالى ( لا اكراه في الدين ) فمن الأولى أن يقول السياسيون ( لا اكراه في السياسة ) فقد تبين الخط الأسود من الأبيض في اللعبة السياسية العراقية , وما على الجميع الا احتـــرام الديمقراطية من خلال تطبيق مبادئها في الحـــــياة السياسية ليعم الأمن والأستقرار في كافة الميادين السياسية والثقافية والأجتماعية والأقتصادية (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون ) صدق الله العظيم.