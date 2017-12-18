الشرطة وتعليم حقوق الإنسان – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

الش رطة وتعليم حقوق الإنسان – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

لم يعد الحديث عن حقوق الانسان في المواثيق الدولية جديداً ، لكن الحديث عن تعليم حقوق الانسان، في الكليات والمعاهد والمدارس الحكومية والاهلية ، وعن الشرطة وحقوق الانسان، ليس قديماً ، ومازال بحاجة الى المزيد ، بعد ان ثبت بوقائع اصبحت مشهورة عالمياً ، انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ، داخل سجون ومعتقلات في مختلف الدول ، ومن قبل رجال ونساء منسوبون الى الشرطة او الجيش او الاجهزة الامنية ، واشهر تلك الانتهاكات المخزية هي التي قمن بها مجندات امريكيات في معتقل ابو غريب، في العراق …. وما تواتر عن وقائع التعذيب في الشعبة الخاصة، في العهد الملكي ، وفي قصر النهاية، في العهد السابق من قبل منتسبي اجهزة امنية يفترض انهم تخرجوا من كلية الشرطة او اعدادية الشرطة وتعلموا اصول التحري عن الجرائم والتحقيق مع المتهمين … كما ستبقى بعض الافلام العربية ومنها الكرنك، و احنة بتوع الاوتوبيس، وثائق ادانة لانحراف سلوكية مشينة منسوبة الى رجال شرطة ضد متهمين ابرياء ….

والمشكلة … ان انتهاك حقوق الانسان في معتقلات وسجون الدول لم تعد جرائم يحاسب عليها ضابط او مفوض او شرطي لانه تجاوز على قوانين بلده وانتهك حقوق انسانية لمواطنيه ، وانما اضحت سلاحاً سياسياً يشهر بوجه قادة الدول او حكوماتها ، وذريعة لمساندة اجندة لاشخاص او كيانات سياسية معارضة بحجة اسقاط انظمة دكتاتورية، و نصرة الديمقراطية، و حماية حقوق الانسان، ، بينما اكدت عشرات الوقائع ان ذلك السلاح وتلك الذرائع ما هي الا ستاراً لتمزيق وحدة الدول ، ونهب ثرواتها ، وتخريب منشآتها الحيوية ، تحقيقاً لاهداف ومصالح واطماع دول او شركات احتكارية متعددة الجنسية .

استباب الامن

لذلك اتجه المفكرون الحريصون على استتباب الامن الدولي واحترام سيادة الدول ، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية ، الى الاهتمام الخاص باعلاء شأن الحقوق الانسانية واحترام احكام القانون الدولي ، ومحاربة الارهاب ، ونبذ الدكتاتورية ، واصلاح احوال السجون والمعتقلات ، والالتزام بضوابط قوانين اصول التحقيقات والمحاكمات الجنائية ، ومكافحة شتى صور الجرائم الماسة بسلامة الانسان وحريته وكرامته .

ولم يكتف المفكرون التقدميون بما يقدمونه من بحوث او دراسات او يلقونه من محاضرات في ندوات او اجتماعات … وانما تظافرت جهودهم مع مساعي اممية واقليمية ووطنية لاصدار مواثيق دولية ملزمة لعموم المؤسسات الحكومية والمنظمات الاهلية ومن اهم تلك المواثيق الدولية :-

المدونة العالمية لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ، التي صدرت عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 17 / كانون الاول / 1979 ومما اوجبته تلك المدونة ، تدريس احكامها وغيرها من النصوص الحامية لحقوق الانسان في كليات ومعاهد تأهيل وتدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون ومنهم الشرطة والجيش والاجهزة الامنية .

كما اوجبت المدونة المذكورة الامتناع عن اي عمل من اعمال التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة ، او التحريض عليه او التغاضي عنه ، في جميع الظروف والاحوال العادية والاستثنائية، للمزيد راجع دراسة عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – المفتشون الدوليون … والمدونة العالمية لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون – جريدة الثورة – بغداد صفحة 3 يوم 27 / 1 / 2003 ،.

عقوبة قاسية

اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الصادرة عن الجمعية العامة بقرارها 36 / 46 …

وبموجب هذه الاتفاقية يعد التعذيب شاملاً لاي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد ، جسدياً او عقلياً ، يلحق عمداً لشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه هو او شخص ثالث او يرتاب في انه ارتكبه او تخويفه او ارغامه هو أو اي شخص ثالث ، او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب ، لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز مهما كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يذعن له موظف رسمي او اي شخص اخر يتصرف بصفته الرسمية … ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازمين لهذه العقوبات المحتمل حدوثها نتيجة لها .

المبادئ الاساسية بشأن استعمال القوة او الاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين التي صدرت بقرار رقم 37، عن مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا بكوبا عام 1990 .

التي جاء فيها على الحكومات وهيئات انفاذ القانون ان تولي اهتماماً خاصاً ، في تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين لمسائل اداب الشرطة وحقوق الانسان ، وبخاصة في عمليات التحقيق ، ولبدائل استخدام القوة والاسلحة النارية ، بما في ذلك تسوية المنازعات سلمياً ، وتفهم سلوك الجماهير ، واساليب الاقناع والتفاوض والوساطة ، وكذلك الوسائل التقنية ، بهدف الحد من استخدام القوة والاسلحة النارية .

اعلان الامم المتحدة بشأن المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة الذي صدر عن مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة الذي عقد في ميلانو بايطاليا سنة 1985 .

حيث تم تعريف ضحايا الجريمة، بانهم الاشخاص الذين اصيبوا بضرر فردي او جماعي بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسائر الاقتصادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الانسانية ، عن طريق افعال او حالات اهمال تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الانسان، .

برامج تدريبية

وتضمن الاعلان المذكور مناشدة الدول بان تعد برامج تدريبية تستند الى مبادئ الاعلان وترمي الى تحديد ونشر حقوق ضحايا الاجرام واساءة استعمال السلطة ، على ان تكون هذه البرامج جزءاً من مناهج كليات الحقوق والمعاهد المعنية بمكافحة الاجرام ومراكز التدريب على تنفيذ القانون ، وفي مدارس ومعاهد القضاء . للمزيد راجع دراسة عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – جرائم اساءة استعمال السلطة – جريدة الزمان – بغداد – العددان الصادران يومي 10 و 12 / ايار / 2009 صفحة 7، ، . • المواثيق الدولية الاساسية الحامية لحقوق الانسان واهمها :-

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966 .

قواعد الامم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية قواعد طوكيو، وجوهر ما اعتنت به تلك القواعد هو العمل على ايجاد بدائل للسجن ، واعتماد جزاءات غير احتجازية ، تخفف من استخدام السجون لتجاوز مشاكل وسلبيات العمل في السجون …. مع مواصلة العناية الاممية باعتماد قواعد الحد الادنى لمعاملة السجناء التي صدرت عن الامم المتحدة منذ عام 1955 .

للمزيد من التفاصيل – راجع دراسة عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – هل يشهد القرن الحادي والعشرون دولاً بلا سجون – جريدة الزمان – بغداد – العددان الصادران يومي 8 و 8 / تشرين اول / 2007 صفحة 15 .

الاهتمام العالمي بتعليم حقوق الانسان في الجامعات والكليات والمعاهد الدراسية الخاصة بتأهيل وتدريب الشرطة والقضاة …

فمنذ عام 1978 عقدت المنظمة العالمية للثقافة والعلم والتربية اليونسكو، مؤتمراً عالمياً لبحث موضوع واحد هو تعليم حقوق الانسان، … انتهى باقرار مبدأ تعليم حقوق الانسان ضمن البرامج التعليمية على جميع المستويات للرجال والنساء في كافة انحاء العالم . كما اكدوا ضرورة وضع خطة عالمية لتعليم رجال القضاء والمسؤولين عن ادارة السجون والمؤسسات التربوية والعسكرية مختلف موضوعات حقوق الانسان ، لكي يلتزموا باحترامها ويسهموا مع الاخرين بتعليمها من اجل توعية الشعوب بحقوقهم الانسانية .

ثقافة وعلم

ولم تتخلف كل من المنظمة الاسلامية للثقافة والعلم والتربية العاملة باطار منظمة مؤتمر التعاون الاسلامي ، والمنظمة العربية للثقافة والعلم والتربية العاملة باطار جامعة الدول العربية ، عن مواكبة الجهود الاممية بهذا الشأن ….

بل ان الحقائق الموضوعية تؤكد بان قادة الشرطة والامن العرب ، ومجلس وزراء الداخلية والعدل العرب ، ومنذ اواخر سبعينات القرن الماضي ، اعتمدوا تدريس موضوع حقوق الانسان، ضمن مناهج الدراسة في كليات ومعاهد اعداد القضاة والشرطة ….

وكانت دراسة عميد الشرطة الدكتور المرحوم زهير الزبيدي ، اول مدير لمعهد تدريب ضباط الشرطة في العراق ، عن الشرطة وحقوق الانسان، التي نوقشت في الحلقة العلمية الثالثة التي نظمها المركز العربي للدراسات الامنية التي عقدت في تونس سنة 1984 عن موضوع اساليب الاعداد النموذجي لرجل الامن، دليل على وعي القيادات الامنية في البلاد العربية باهمية تدريس حقوق الانسان في معاهد وكليات الشرطة لضمان مراعاة واحترام تلك الحقوق في مجمل عمليات الشرطة في حفظ النظام العام ومكافحة الاجرام …

كما جاءت موافقة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اثناء عقد اجتماعه سنة 1989 في بغداد على انشاء المعهد العربي لحقوق الانسان، ، تصعيد مهم لعناية الحقوقيين في البلاد العربية ، وفي مقدمتهم المحامين بحقوق الانسان وبالدفاع عنها ، على مختلف الاصعدة الرسمية والشعبية ….

للمزيد من التفاصيل – تراجع دراسات عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي .

الشرطة وحقوق الانسان – جريدة الزمان – 11/5/2014 .

ضمانات العدالة في التحقيق الجنائي – جريدة الزمان – 3/12/2009 .

القانون الدولي للشرطة – جريدة الزمان – 20/5/2009

المصلحة العامة في تعليم حقوق الانسان – جريدة الثورة – 14/12/2001 ، ،

وستبقى العناية بموضوعات حقوق الانسان ودراستها وتدريسها ، ضرورة عملية ليس في حماية امن الدولة ، وتوطيد النظام العام ، ومكافحة الاجرام فقط ، وانما في تربية وتعليم رجال ونساء الشرطة والجيش وعموم الاجهزة الامنية ووكالات تنفيذ القانون ، لكي يكونوا بمستوى المسؤولية الوطنية ، والالتزام بموجبات التكامل بين العلم والايمان …. وبين الدين والاخـــلاق والقانون.

{ لواء شرطة متقاعد

ماجستير قانون

ماجستير علوم شرطة