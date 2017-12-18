حنين .. طائر القطا – ظافر قاسم آل نوفة

حاولت توجيه نظراتي يمينا وشمالا وانأ جالس جلستي المعهودة بعد عصر كل يوم لكي أعيد لنظراتي لياقتها رغم تكرار المشاهد يوميا من ناحية ومن أخرى لعلي انعم بصيد سمين يكون عنوانا لموضوع جديد .

وإذا بمشهد يرسل دوريته لاعتقال هذه النظرات وتجعلها رهينة لها وتفرض عليها أنواعاً من الأوامر لكي تنصاع لها ، وكانت هذه القوة تتمثل بطائر (القطا) الذي لم نشاهده منذ فترة ليست بالقصيرة ولا اعرف أسباب ابتعاده عنا ، ولكي اختصر الطريق فقد اكتفينا بمشاهدة هذا الطائر لبعض اللحظات ليس إلا ، ولكنه فرض علينا ذكره لما يحمله من صفات حميدة ونادرة في أجناس منها البشري وعلى قول المثل .. (قابل أنت احن من القطا ).

فطائر (القطا) عند تفقيس بيضاته الثلاث محصورة العدد يقوم بالبحث لتوفير الطعام لها قد يبتعد مسافات لا بأس بها عن مكان صغاره وإثناء عودته وشاهد في طريقه صغارا غير صغاره يطعمهم ويعاود الكرة مرة ثانية وان صادفته أفراخ أخرى جائعة يطعمه طعام أفراخه وهكذا ، وان جميع فصيلة طائر (القطا) تقوم بهذا العمل لذا فمعظمهم يطعمون أفراخ غيرهم ، ولم يقتصر على الطعام فحسب بل حتى الماء إن كان بعيدا تحضره وتضعه بين أجنحته بطريقة تحافظ على القطرات للصغار !!!

هنا ..توقفت كثيرا قبل إن أبدا بكتابة السطر الأتي أو أكمل الموضوع وهجرت الورقة لبعض من الدقـــــــــائق وفكرت ببني الإنسان الـــــــــذي هو ارقي المخلوقات ولكي نكون منصفين ونبعد عنا الهجمات القاصمة للـــــــــــظهر من أبناء جنســــــــــي نكتفي بالبعض منهم يحــــــــــولون دائما الحــــــــصول على مقدرات البعض بطريقة غير شرعية أو قانونية وعندما يحرجه ضميره بالتأنيب إن كان له ضمـــــــير يقنعه بقول (السبع اللي يعبر بالسكلة ركي) .

إلى الذيـــــــــن يحاولون خــــــلق الأزمات لـــــــــكي تعود عليـــــــــهم بالمكاســــــــــب المادية الهائلة مــــــــــثال النازحين و(الكرفانات) التــــــــــي فاقت أسعارها إضعافا مضاعفة ، واســــــــــطوانات الغاز التي كســـــــــرت الأرقام القياسية وكأننا في سباق الوثــــــــــب العريض ، والنفط وما إدراك ما النفط ، والمياه الصالحة للشرب والقائـــــــــــمة تطول والمستفيدون منها مشخصون والمنكوبون من جراء هذه الأزمات مؤشرون في سجلات الحياة وهم الناس البسطاء (المسحوكين) .

لو كنا نملك حــــــــــنين طائر (القـــــــــطا) وأطعـــــــــمنا صغار غيـــــــــرنا واطعم غيرنا صغارنا هل وصلنا إلى هذا الذي وصلناه.. يا أبناء جنسي البشري أين انتم من طائر (القطا) وحنينه؟