كلام * كلام

مؤلفات آخر زمن – فيصل جاسم العايش

المصادفة وحدها ، ودون أي قصد، وضعت بين يدي كتابين جديدين من إصدار هذا الزمان ، بطباعة أنيقة وأغلفة جميلة تحسدها عليها طباعة واغلفة وزارة الثقافة، وحين تصفحتهما أصبت بصدمة عجيبة ، نظراً لطبيعة محتوى هذين الكتابين !.

الكتاب الاول ديني ، أو هكذا يفترض أن يكون ، وهو كما يشير عنوانه يبحث في الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة (القرآن) أو (الفرقان) أو (التنزيل) فإذا بالمؤلف يذكر في صفحة واحدة هذه المعلومة ، ثم يبدأ في كل الصفحات التالية بذكر اسماء السور التي وردت فيها هذه المفردات، وينسخها من المصحف الشريف .. لكي ينتهي الكتاب بعد ذلك !، دون أي جهد تأليفي أو بحثي أو دراسي ، وكأن الغاية أن يرى (المؤلف) إسمه مطبوعاً على غلاف كتاب يتفاخر به أمام من يحاول التفاخر معــــــــهم بإنجازاته الفكرية !.

والكتاب الثاني أدبي ، يشير غلافه الى ان المؤلف يدرس بالنقد والتحليل شاعراً معروفاً فإذا به يعيد نشر عدد من قصائد هذا الشاعر ، مع مقدمة من ثلاثة أو اربعة أسطر لكل قصيدة ، لا تغني ولا تسمن من جوع ولا علاقة لها بالنقد والتحليل ، وهي ليست سوى مجرد كلمات إعجاب بهذه النصوص المجتزأة من دواوين الشاعر دون أي وعي ثقافي بقيمة هذه النصوص التي أجزم بإهميتها ، ولكن (المؤلف) لم يجهد نفسه في دراسة هذه النصوص لأنه بالاساس ليس ناقداً ولا باحثاً بل وضع أمامه المجموعة الكاملة للشاعر وإنتقى من كل مجموعة شعرية قصيدة أو قصيدتين قدّم لها بمقدمة بسيطة ساذجة !.

هذا النوع من التأليف في ظل غياب مديرية كان يوماً ما إسمها مديرية النشر يستحصل المؤلف الموافقة مسبقاً على طبع مؤلفه ، حتى وان كان على حسابه الخاص ، يشكل إساءة بالغة للثقافة العراقية الراهنة التي أصبحت سوقاً تجارياً بعــــــــد أن كانت الكتب تحال الى خبراء مرموقين يجيزون طــــــع هذا الكتاب ويعترضون على سواه معللين ذلك بإسباب يسجلونها في ورقة الخبرة المحالة إليهم من قبل مديرية النشر في وزارة الثقافة .

لقد أصبح الحـــــــبل الآن على الغارب وياله من حبل وياله من غارب !.