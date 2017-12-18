إختلاف في الشعور – عبد المحسن عباس الوائلي

نختلف في طباعنا وسلوكنا وتربيتنا وثقافتنا ومبادئنا ودياناتنا وبما تشتهي انفسنا من اكل وشرب وزمان ومكان وكذلك اذواقنا في كل شيء وكل هذه اعتبرها جزيئات اما الاختلاف الكبير في الشعور والغيرة والحرص على الكرامة والسمعة فالبعض لايعير اهمية لتصرفات زوجته وافراد عائلته وكأنه ليس منهم والبعض الاخر يتدخل ويريد ان يعرف كل صغيرة وكبيرة فهو المسؤول عنها ويحب ان يكون هو المتفوق والسمعة والشهرة له لانه رب الاسرة والمسؤول عنها ولايحب ان تظهر زوجته وكانها هي الاقوى وهي الامر الناهي فهذا لن ولم يرضه والبعض يخضع بذل وهوان بل هو يتباهى بأنه زوج فلانة وهي لاتستحق ذلك وانا اكره هكذا نوعية من الرجال لذا اكتب متسائلا لجميع الرجال بالاخص اصحاب الوعي منهم.

ماهو شعور الرجل عندما تكون زوجته اكثر شهرة منه، واكثر اهمية في المجتمع ؟

هل تسير الحياة الزوجية هادئة والزوج (يستريح) في الظل، بينما زوجته تثير اهتمام الكثيرين حتى يصل الامر الى درجة ان يقف الزوج مع زوجته في احدى المناسبات فيتحدث الجميع اليها وعنها وينسونه هو؟، واذا تذكروه قالوا له الكلمة التي لازال الكثيرون يعدونها طعنة لكبريائهم (هذا هو زوج فلانة). ومن البداية لابد من الاعتراف ان هذه ظاهرة نادرة ولكنها اصبحت حقيقة بدأت تغزو المجتمعات العربية نظرا لاقبال المرأة على التعليم واتاحة الفرصة لها للعمل وهذا ما يجعل تفوقها على الرجل حقيقة ملموسة.

ومع ان الرجل سواء في مجتمعاتنا او المجتمعات الاخرى قد احتكر الشهرة والتفوق، لان طبيعة تكوينه والجهود التي يبذلها لبناء شخصيته ومستقبله وعدم انشغاله بواجبات الاسرة والمنزل تسمح له بان يصول ويجول في عالم الشهرة، الا ان ذلك لايمنع مطلقا من ان يقف في يوم من الايام ليشير اليه الناس قائلين انه (زوج فلانة).

وهل صحيح ان هنـــاك نظرية تقول ان الرجل بطبيعته الانانية يقف حائلا بين المراة وبين ان تتفوق عليه، وان المتفوقات من النساء هن فقط اللاتي استطـــعن ان يخترقن السور الحديدي الذي وضعهن فيه الرجل؟.

ونحن نعتقد ان كل هذه الافكار واردة، ولكن الحقيقة وسط كل ذلك ان طبيعة الحياة تفرض على الرجل ان يتعرض للاضواء وان يشتهر ويذيع صيته، لان لديه وقتا اطول يخصصه للعمل، وان المرأة بحكم وظيفتها كأم وكزوجة وكاخت تقوم بالادوار الداخلية التي لا تعرضها للشهرة.

كما ان الرجل الناجح تقف وراءه امرأة (زوجة عظيمة) عرفت كيف تدبر امور الاسرة، واستطاعت ان تريح زوجها من مشاكلها ومشاكل الاولاد والمنزل، وحولت البيت الذي تسكنه الاسرة الى جنة من النظام، والنظافة، والمرح، والى واحة يعود اليها الزوج ليملأ خزاناته بالوقود الذي يستهلكه في العمل، واما وراءه (ام اعظم) كرست حياتها واحترقت وذابت كالشمعة يضيئ لابنائها وينتقل بريق الشمعة اليهم شهرة ونجاحا ومجدا.

واذا اعترفنا بأن السر في نجاح اكثر الرجال وشهرتهم يعود الى المرأة فاننا يجب ان نعترف ايضا بأن السر في فشل بعض الرجال يعود الى المرأة ايضا على شكل زوجة تجر زوجها الى الفشل عن طريق اسلوب الحياة الذي تفرضه على المنزل.

وعلى الزوج الذي يجد نفسه في صراع داخل المنزل وخارجه فيهرب لا الى النجاح وانما الى الفشل والهموم والصراعات التي تتجاذبه، فهو يرى غيره من الرجال اكثر شهرة ونجاحا لانهم يعيشون في اسر ناجحة، وفي بيوت هادئة وبين زوجة وابناء يدفعونه الى العمل والابداع لا الى السخط والانتقام.

واذا كانت نسبة عدد السيدات الناجحات في المجتمع والمهن المختلفة لاتقاس بنسبة الرجال فما ذلك الا لان طبيعة الحياة تفرض ذلك، ولو اردنا ان نعرف حــــقيقة عدد النساء النجاحـــــات لفاق ذلك عدد الرجال لان وراء كل رجل ناجح، وكل رجل عظيم امرأة دفعته بالحـــب والحنان والذكاء الانثوي الى النجاح.

وبذلك نخرج من هذه القضية الصعبة بمعادلة بسيطة ليس فيها غالب ولامغلوب.