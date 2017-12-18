الربل – علي فاهم

في صغري كنت أرافق ابي (رحمه الله) في ذهابه الى شارع الكورنيش على شاطئ الفرات وأكثر شيء كنت أعشقه في تلك الرحلة اليومية هو الركوب بـ(الربل ) وهي عربة ثنائية العجلة يجرها حصان واحد فيـــها مقعد من الجلد الفاخر يسع لشخصين تعلوه مظلة من الجلد الاسود وامامها مقعد صغــــــــير يجـــــلس فيه السائق وهو يمسك (القمجي) ليلوح به للحصان الذي كان يعزف تلك الموسيقى الايقاعية الجــــميلة جراء وقع حوافره المنتعلة حذوة الحديد على الاسفلت ، كان يلفت نظري دائماً ذلك الحصان الذي يغطي عينيه القطعتان الجلديتان الكبيرتان على جانبي رأسه وكان يحيرني هذا الامر ويدفعــــني الى التفكير عن السبب بوضع هذه الحواجز على عينيه.

وفي أحد الايام سألت والدي عن السبب في تغطية عيون الحصان بهذه القطع الجلدية فتبسم وقال إنها لاتغطي كل عينيه ولكنها تجعله ينظر الى طريقه فقط دون أن يلتفت الى ما يصادفه في جوانب الطريق من ملهيات قد ينشغل بها وتؤخره وتظطر السائق الى جلده بالقمجي (السوط ) فهذه الحواجز فيها فائدة له وللسائق ولنا نحن حتى نصل الى مبتغانا بسرعة.

كان جواب ابي كالنــــــــقش في حجر ذاكرتي الذي علمني إن لكل علامة أستفهام لابد من وجــــــود جواب منطــــــقي لها ، ودائماً ما كانت تستحضر في ذهني هذه الحواجز والحاجة إليها خاصة في مجال التربية فيـــــــــجب وضع حواجز دائماً في جوانب الرؤية للإنسان وخاصـــــة في مراحل التعلم الاولية حتى لا تلهيه عن النظر الى أهدافه الحقــــــــــيقية المهمة، فمهمتنا العبور بالانسان وتعديه مرحلة الضعف والانـــــسياق وراء المشتهيات في فترة اللانضوج العقلي.

فالكثير من الانحرافات والخسران لشبابنا كانت بسبب أنحرافات بسيطة عن الطريق المستقيم إستمرت لتبعد الشخص عن جادة الصواب ليصل الى مرحلةٍ يصعب معها إرجاعهُ الى الطريق المستقيم كون المســــــافة باتت كبيـــــــــــرة والانحراف ترسخ في النفس فيصعب تنقـــــــيتها من أثاره وتحول الانحراف الى عادة وكان يمكن دفع كل هذا من البداية بتجنبه إياه حتى وإن كان خلاف رغبته ومشتهياته.

إن الدلال الزائد والحرية المفرطة وتلبية كل ما يطلب الطفل دون النظر الى الاثار الجانبــــية والسلبيات المترتبة على المدى البعــــــيد والقريب هو من أهم مسببات الانحراف وهذه التلبية المستدامة هي بحد ذاتها خلل كبير فوجود كلمة (لا) في حياة الطفل مهمة جداً ليتعلم أن ليس كل شــــــيء يمكن الحصول عليـــــــــه بسهولة فحصر طفولته بـ(نعم) المحببة للآباء سيصدمه بكثير من الاخـــــــــــفاقات ولن يفهم معنى الـ(لا) الموجودة في الحياة بكثرة ولن يتكيف مع الصعوبات ليتغلب عليها بل سيـــــكون كورقة في مهب الريح بلا ارادة أو قوة أو تطعيم ضد مصاعب الحـــــــياة فنكون حكمنا عليه بالفشل المزمن وتركناه في ساحة معركة بلا سلاح ولا عتاد ولا رصيد من التجربة بطعمها المر والمؤلم .