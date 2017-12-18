المحال التجارية ببغداد تتزيّن مبكراً في إستقبال 2018

النشرات الضوئية وأشجار الميلاد ودمى بابانوئيل الأكثر مبيعاً

بغداد ــ داليـا أحمـد

من وقت مبكر من الشهر الاخير من عام 2017 علقت الزينة والنشرات الملونات والبالونات التي تجسد شخصية (بابانؤيل) بمداخل المحال التجارية والمولات ببغداد ايذانا بقرب انتهاء السنة الميلادية والتي تدخل البهجة لقلوب المتجولين في شوارع العاصمة .

وعن ذلك قال هيثم تحسين صاحب محل في الشورجة (منذ اكثر من شهرين اتفقت مع التاجر الذي يستورد العديد من البضائع من الصين لتجهيزي بكل مستلزمات الاحتفاء برأس السنة الجديدة ، اذ اعتدت في كل عام على الاقبال الشديد من اصحاب المحال في مختلف انحاء بغداد على شراء شجرة الميلاد بمختلف احجامها مع نشرات الزينة الخاصة بها فضلا على العاب بشخصية بابا نؤيل وكذلك البالونات الحمر)مضيفا (وبالفعل ما ان حل شهر كانون الاول حتى شهدت هذه البضاعة رواجا في بيعها).

وقال سيف كاظم الذي يعمل في احد مطاعم الكرادة(منذ اسبوعين طلب منا صاحب المطعم ان نزين شجرة الميلاد التي نحتفظ بها من العام الماضي في مخزن المطعم ، وبعد تزينها وضعناها في مدخل المطعـــــــــم مع لعبة كبيرة لبابا نؤيل ،مما اـــــضفى بهجة على المطعم وزبائنه الذين كثيرا ما يلتقطون الصور العائلية قرب الشجرة).

شجرة الميلاد

فيما اشار السيد خالد كمال الذي كان يحمل بيده شجرة ميلاد صغيرة وعدة دمى لبابا نؤيل انه(اشترى هذه الاشياء بناء على طلب اطفاله الذين ينتظرون عودته للبيت ليزينوا الشجرة) .

وعن العام الجديد واستقبال الدقيقة الاولى منه داخل المنازل استطلعت (الزمان) التحضيرات لعيد الميلاد والعام الجديد

ومشاعر الفرحة في الدقائق الاخيرة لوداع 2018 اذ قالت الشابة خمائل ضمـد ان (الاحتفال في رأس السنة من كل عام يتكرس في لمة الاهل والاقارب على مائدة واحدة تحوي الكثير من الحلويات والمكسرات بينما يعلوا جهاز التلفاز على طرب الاغاني التي تدخل الفرحة الى قلوب الاهل ونترقب وصول الساعة الثانية عشر بفارغ الصبر في دول العالم اجمع ونسارع بتحويل محطة التلفاز على قناة (الشرقية) التي اعتدنا على اقامة جولة حول العالم عبر شاشتها حيث تصور لنا اللحظات الاخيرة قبل اعلان الدقيقة الاولى من العام الجديد بأبهى صور الاحتفال نشعر وكأننا شهدنا استقبال العالم اجمع للعام الجديد) واضافت ان (العام الحالي اصبح متغيرا بعض الشيء بالنسبة لي اذ انني لن استقبله كما كل عام بل انني سأستقبله بأمنية ان ارى طفلي في العام الجديد حيث كان جنيني هدية عام 2017 وبرغم ان فراق الاهل صعب على الشابة بعد الزواج الا ان انتظار الجنين هو من يهون عليها بتشوقها لرؤيته).

واوضحت (قررت في ذاتي ان لا اقوم بنصب شجرة الميلاد هذا العام نظرا لانه العام الاول لي في بيت زوجي ولانني بالتأكيد سأشهد اللحظات الاولى من عام 2018 بلمة الاهل كما كل احتفال فإرتأيت ان اشتريها لعام اخر احتفالا بطلة صغيري الى الحياة الا ان خالة زوجي غيرت لي قراري بلمسة جميلة حينما اهدتني شجرة ميلاد متوسطة الحجم فسارعت الى بعض النشرات التي اقتنيها وعلقتها مع عدد من صغار لعبة بابا نؤيل التي كانت قد اهدتنياها برفقة الشجرة). ولفتت الى ان (وجود الشجرة وزينتها في المنزل تدخل البسمة الى قلوب من ينظر اليها برغم انها عادة دخيلة على المجتمع العربي الا انه من حق العالم اجمع ان يحتفل بها فنحن جميعا ندخل عام جديد بتقويم واحد لا فرق بين عربي او اجنبي في ذلك). فيما قالت الشابة فرح منعم ان (شجرة الميلاد في منزلنا كانت تطل على الصالة منذ الايام الاولى من شهر كانون الاول بينما تفتقدها الاسرة بالكامل هذا العام فحينما تزوجت خلال العام الحالي فقدوا شجرة اخرى كانت تزين المنزل فاتساءل بين مدة واخرى اين ذهبتوا بشجرة الميلاد فيردوا على انهم سيقوموا بنصبها غدا وبعد غد وعلى هذا الحال حتى يومنا فعزمت على ان اقوم انا بنصبها في اقرب فرصة ازور بها الاهل) واضافت ان (عيد الميلاد تكتمل فرحته حينما يجتمع الاهل والاقارب بالكامل فهو فرحة استقبال عام جديد بسلام اجمل شخص سيحتفل معنا هذا العام هو صغير الاسرة ابن اخي الذي لم يكتمل عامه الاول بعد).

عام جديد

بينما قررت الشابة شيرين عبد ان يكون استقبال هذا العام الجديد اعتيادي ولن تتخلله احتفالات تذكر. وقالت عبد لـ(الزمان) امس ان (عيد الميلاد واستقباله في كل عام يتكرس بنصب شجرة الميلاد والحلويات واجمل الثياب الجديدة ونظرا لان الاعوام متشابهه مع بعضها في كل سنة قررنا ان نستقبله بشكل ابسط من الاعوام الماضية لعله يغير شيئا من في وضع الاسرة) واضافت ان (سلامة الاهل ولمتهم بصحة وسلام يعد هدية يحمد عليها الرب ونتمنى ان يشــــــــهد عام 2018 احداث جميلة لكل من يتمنى السعادة).

ولفتت الى ان (جمال الاعياد في شوارع العاصمة فهي تبعث لنا صورا جميلة حينما نرى محال تجارية تضع على بابها شجرة للميلاد كبيرة للغاية وبالونات لشخصية بابا نؤيل تعلوا حتى سطح المحال يتهافت عليها المارة والمتبضعين لاخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية فضلا عن المولات التي تتنافس في ابتكار شيء جديد واجمل من غيرها لكسب المتبضعين والزوار خلال الاحتفال في العام الجديد فلذلك نتمنى ان يحظى الجميع بتحـــــقيق الامنيات والاحتفال بالمكان الذي يتمنى ان يقضي به اللحظات الاخيرة من عــام 2018).

مائدة جميلة

الى ذلك قالت الشابة نجلاء حامد ان (شجرة الميلاد والاحتفال بنصب مائدة جميلة تحوي الكثير من الحلويات فضلا عن الاحتفالات المختلفة من اعراس وحفلات تخرج وغيرها اصبحت بلا طعم بل انني استقبلها بثياب سود وامنية ان تكون اختي الكبرى ماتزال على قيد الحياة كي تكتمل الافراح بطلتها وبسمتها لكن كل الامنيات بالامكان ان تتحقق وان يكون للمرء الايمان بتحقيقها مهما كانت الثمن ومهما طال الزمن الا ان امنية عودة الاموات لا تتحمل اي امل بل يجب ان نؤمن بأننا سنلتقي بهم حينما نصبح امواتا ايضا وبرغم اننا الان احياء اموات لكن نستقبل كل المناسبات كما يرغب صغارنا فلا ذنب لهم ليشيخوا وهم بعمر الزهور) .