وضع أساس دوار السفير

كربلاء تطالب بصيانة الطرق الداخلية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

أكد محافظ كربلاء عقيل الطريحي ضرورة العمل بالامكانيات المتاحة لإعادة ترميم وصيانة الطرق الداخلية في المحافظة على الرغم من إنعدام التخصيصات المالية .

وقال في تصريح امس – انه ( على الرغم من إنعدام التخصيصات المالية لكننا نحاول العمل وبالامكانيات المتاحة لإعادة ترميم وصيانة الطرق الداخلية في المدينة ).

واضاف أن ( دائرة التنفيذ المباشر ومديرية البلدية يقع على عاتقهما العمل الاكبر في ذلك ).

زخم مروري

موضحاً أن ( الزيارات المليونية وكثرة الزخم على شوارع المحافظة يؤدي الى أضرار كبيرة في تلك الشوارع مما يتطلب إعادة ترميمها وصيانتها ).

واشار الى ان ( إنعدام التخصيصات المالية يُعد عائقاً كبيراً أمام العمل في تلك المشاريع المهمة ).

وتابع الطريحي ان ( دوائر التنفيذ المباشر والبلدية يعملون جاهدين من اجل اعادة ترميم وصيانة الطرق وبالامكانيات المتاحة).

مضيفاً الى ان ( الحكومة المحلية أعتمدت على امكانياتها الذاتية رغم قلة التخصيصات لعدم ارسال الموازنة من قبل الحكومة الاتحاديـــــــة الى المحافظة ).

موضحاً ان ( المواطن ينتظر خدمات تقدم له ولا ينظر الى الآليات التي تنفذ فيها ولذلك فأن من واجبنا ان نجد البدائل لتقديم تلك الخدمات ).

مؤكداً على ( إنجاز وتنفيذ العديد من صيانة وترميم الطرق والشوارع في مناطق مختلفة من المدينة ).

وعلى صعيد آخر اكد مسؤول اعلام بلدية المحافظة ماجد الجبوري أن المديرية نفذت حملة كبرى لإزالة العشرات من المحال العشوائية في منطقة الجمعية وسط المدينة.

وقال الجبوري لـ (الزمان) امس . أن (مديرية البلدية وبالتنسيق مع شرطة التجاوزات في قائممقامية قضاء المركز ومديرية شرطة المحافظة نفذت حملة لإزالة العشرات من المحال العشوائية التي شيدت على اراض تابعة للمديرية خلال السنوات الماضية ).

واضاف انه ( تم وضع خطة عمل متكاملة لإزالة جميع التجاوزات سواء كانت على الممتلكات العامة او الارصفة والشوارع حسب التوجيهات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ).

حملات اخرى

مشيراً الى انه ( تم توجيه كافة أقسام البلدية وبالتنسيق مع شعبة التجاوزات من اجل القيام بهذه الحملة بالاضافة الى القيام بحملات اخرى لإزالة التجاوزات على ارصفة الشوارع والساحات العامة .

من جهة اخرى أعلنت الحكومة المحلية بمحافظة كربلاء عن البدء بوضع الحجر الأساس لمشروع دوار السفير .

واوضحت عضو لجنة الخدمات في مجلس المحافظة ليلى فليح في تصريح صحفي أن ( الملاكات الهندسية لدائرة التنفيذ المباشر قد بدأت تنفيذ مشروع دوار السفير الذي يبعد عن مركز المدينة بمسافة 5 كيلو مترات وبكلفة تبلغ مليار دينار ).

مضيفة أن ( تكلفة المشروع تستقطع من تخصيصات زيارة الاربعين لكونه المنفذ الوحيد المتاح في الوقت الحالي لتمويل مشاريع المحافظة ).

مشير الى ان ( المشروع سيخدم عدة مناطق سكنية ومنها 4 احياء وهي حي العامل والتحدي والاساتذة والعروبة حيث سيسهم في فك الاختناقات المرورية الحاصلة نتيجة ترابط شوارع تلك المناطق لكونها تشكل منطقة حيوية من المحافظة بشكل عام ).