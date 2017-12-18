الزمان وأنا والمعدان – نعيم عبد مهلهل

المعدان أناس أصلاء سكنوا ذاكرة الماء والقصب، وربما هم الأثر الوحيد المتبقي من هاجس سومر في المكان، تلك الحضارة العريقة التي استعانت بأصحاب الأكتاف العريضة من صيادي السمك ورعاة قطعان الجواميس وسادة مدن القصب، عندما بفضلهم بُنيت اول المعابد من القصب وشيدت اول البيوت ، وربما من نهايات القصب المدببة صنعت الأقلام التي حفرت على الطين اول أشكال حروف اللغة المفردات الكونية عبر الحرف السومري ، وهم أيضا من أوقفوا جحافل الاسكندر وغيره من الغزاة من تدنيس الماء بحوافر الخيول الغريبة. هذا الشعب الطيب الذي تعتبره اليونسكو ظاهرة سكانية فريدة ، تحمل من ويلات الأزمنة الكثير من ممارسات القهر الروحي والديني والبيئي ، يعيش الى اليوم هاجس الخوف من ضياع المكان واندثاره وأصبحت كل تلك الطقوس ومظاهر الحياة المتنوعة بهاجس ما تدونه خواطر الطيور في هجراتها ، وعدسات المصورين في صنعها لجمالية المشهد غروبا عندما تعود المشاحيف كما عودة مركبات ناسا من كواكب الفضاء لتشارك هدوء المكان حلم يوم من قيلولة الجواميس وابوذيات حناجر البحث عن لقمة العيش وإنتاج صحون القيمر اللذيذ ، التي ربما تشبه الصحون الطائرة في ذكرياتها عندما تأتي محملة الينا بأشواق الأمس البعيد الذي كان فيه المعدان يستلهمون عاطفتهم من تلك الفطرة الكونية من أن هذا العالم في جفافه وفيضانه خاضع أولا لرضا وزعل الأئمة والأولياء عليهم . يسكن المعدان المكان ، ويسكن المسؤول (نائبا كان أم وزيرا أو مسؤولا محلياً ) ، والمخنوق بربطة عنق ملونة جلبها من احد مولات روما في اخر وفد لجلب المزيد من الديون الى العراق ،وربما نصف الدين تأخذه الجيوب الى لياليها الحمراء في شارع الحمراء او سواحل أزمير ، فلا يظل منه سوى وعد وحلم يسكن عيون أولئك الطيبين الذين يزورهم المسؤول او القائممقام كل بداية عام الفيل مرة واحدة ،يشوون له السمك ويطعمونه اللبن الخاثر ويصبون على يديه الماء ليزيح عنها رائحة الزفر ويغادر على هاجس وعد معسول وكاذب من انه سيحدث اردوغان شخصيا ليجعل نهري الفرات ودجلة يصبان امام قراهم فقط… ولكن العطش باق وهو دليل على ان أولئك المتأبطين بالسحت والكذب ليسوا سوى أولئك الذين يمنحون أهل القرى الابتسامات وفي ذاكرتهم وقلوبهم تعيش تلك العبارة الظالمة: اسمع بالمعيدي خيرا من ان تراه… لأجل أولئك المسكونين بالهاجس السومري كتبت كثيرا واغلبهم على صفحات الزمان التي هي أكثر صحف العراق من اعتنى بثقافة المكان وانتبهت الى أحلام المعدان لتنشر عنهم كل الذي اكتبه عنهم حتى لو كان عشرات الصفحات. اشعر ان الذين بين الزمان والمعدان هو جزء من ظاهرة احترام الأمكنة، ولايهمني غير ذلك من أي أقاويل، لأن الإخلاص للشيء يتم من خلال التبشير بحلمه وحزنه معا والزمان كصحيفة تفعل ذلك. ويكفي ان احد الكتاب المغاربة في احدى أماسي طنجة الثقافية، نحن عرفنا صلة طنجة بسفينة نوح من خلال موروث شفاهي مؤسطر تحدث به محمد شكري في احد كتبه وما تكتبه انت عن الاهوار في الزمان . وقتها ضحكت وقلت :هذا يعني ان أهل طنجة والأمازيغ اصلهم من المعدان . ضحك المثقف المغربي وقال :ربما ،وكل شيء جائز في مفاجأت التأريخ..!