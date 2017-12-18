بناء خطط مهنية مدروسة بعيدًا عن الإنفعالية

الحكيم يحدّد تسعة مقوّمات إستراتيجية للمرحلة المقبلة

بغداد – قصي منذر

حدد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم تسعة مقومات استراتيجية للمرحلة المقبلة من اجل الحفاظ على وحدة العراق وتفادي التعرض لمخاطر جديدة بعد ان تحقق النصر النهائي على داعش. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن الحكيم قوله في كلمة القاها خلال احتفالية اقامها تيار الحكمة الوطني بمناسبة الانتصارات العظيمة ونصرة القدس تزامنت مع ذكرى وفاة المرجع محسن الحكيم ان( المرجعية العليا قدمت في هذه المعركة كل ما لديها من الغطاء الشرعي وقدمت الغطاء الإنساني والبشري حينما أرسلت اساتذة وطلاب الحوزة العلمية وقدمت كل ماتيسر لها من الدعم المالي الهائل بعيدا عن الأضواء والتسويق الإعلامي وانما نصرة للقضية والوطن) .واشاد الحكيم بدور ايران(لما قدمته منذ اللحظات الاولى في المعركة ضد داعش وما قدمته من سلاح واستشارة ودعم الكبير)، مضيفاً ان(الشكر للتحالف الدولي والدول التي وقفت واستشعرت بان هذا العدو ليس للعراقيين وحدهم بل للدول كلها ووقفت بإسناد استخباري وامني والاف الطلعات الجوية).وأشار الى ان( المرجعية حذرت في بيانها من اعتبار داعش قد انتهى، فداعش البندقية التي طوقت الأرض انتهى ولكن الفكر المتطرف والخلايا النائمة كلها أمور تحتاج الى الكثير من العمل لتطويقه وطرحت المرجعية استراتيجية التصدي للجذور الفكرية والدينية للارهاب)، مشيراً الى ان(المرجعية اكدت ضرورة ايقاف التأثير والحضور الاعلامي للإرهاب الداعشي للمرحلة المقبلة).وحدد تسعة مقومات استراتيجية اجملها بما يأتي (ضرورة بناء خطط مهنية مدروسة بعيدا عن الخطط الانفعالية ، والحاجة الى عمل امني واستخباري وعلى القوات والقيادات مغادرة منطق السيطرات والاليات العسكرية ، و الحاجة الى عمل توعوي لكشف زيف الارهاب وادعاءاته وهذا يتطلب نهضة في المؤسسة الدينية ، وترويج خطاب الوحدة والتسامح وارساء المنهج الانساني والاسلامي، وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة ، واعادة اعمار المدن المحررة ضمن استراتيجية مكافحة الارهاب ، واعادة النازحين الى مناطقهم وحل كل المشاكل التي تعترض اعادتهم، وحفظ الحقوق الدستورية لجميع المكونات والتعامل مع الجميع بمساواة، وتجنب الاخطاء السابقة التي وقعت في تلك المناطق. واشار الى ان(المرجعية طرحت استراتيجية مكافحة الفساد واعتبرت المعركة ضد الفساد تأخر كبيرا واعتبرتها معركة حقيقة لاتقل عن معركة الإرهاب بل هي اشد واقسى واعتبرت العراقيين قادرين على خوض هذه المعركة، ودعت الى ادرة مهنية وحازمة لمكافحة الإرهاب).وفي ما يتعلق بالقدس ، قال ان (الاستهداف في القدس استهداف للهوية وهذا ما يجعل قضية فلسطين هي الأولى المراجع العظام كان لهم دور أساس لهذه القضية)،

مبينا ان( الامام الحكيم كانت له مواقف متميزة في نصرة الشعب الفلسطيني حيث ارسل وفدا رفيعا بعد حرب 67 الى تركيا وايران وأفغانستان واندونيسيا وماليزيا لشحذ هممهم للوقوف مع الشعب الفلسطيني وهو اول من افتى في تأييد العمل الفدائي والعسكري ضد العدو الصهيوني).

وتابع ان(الامام الحكيم كان اول من افتى بجواز دفع الزكوات من الحقوق الشرعية الى المقاومة الفلسطينية ولدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وهو خاطب العديد من الزعماء حول فلسطين وادن اعتراف نظام الشاه شاه بإسرائيل واستدعى السفير الإيراني في بغداد آنذاك وبلغه رسالة الإدانة، وكان يقيم احتفالات لنصرة الشعب الفلسطيني واستقبل الكثير من القادة الفلسطينيين ومنهم الراحل ياسر عرفات في النجف الاشرف).

ونوه الى ان(الامام الخوئي أيضا اصدر فتوى بجواز دفع الحقوق الشرعية نصرة الشعب الفلسطيني وتأييد العمل الفدائي وبارك التطوع والانضمام الى الحركة المسلحة الفلسطينية في حينها)،وأشار الى ان (السيستاني اصدر العديد من الفتاوى بتحريم بيع العقارات للصهاينة في العراق وبيانات حول الاعتداءات الصهيونية على مخيم جنين وغيرها وبيانات لإدانة استشهاد الشيخ احمد ياسين وغيرها من أمور وصولا الى موقفه الأخير بإدانة الموقف الأمريكي من نقل البعثة الدبلوماسية الامريكية الى القدس).