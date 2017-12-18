تحذيرات من إستمرار حقن مخلفات الخام بالمياه الجوفية

النفط يسعى إلى إنشاء منظومة أنابيب لنقل المنتجات بين المدن

بغداد – شيماء عادل

اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي بانشاء منظومة متكاملة لخطوط انابيب نقل المنتجات النفطية في البلاد كافة من اجل تلبية حاجة المحافظات. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن اللعيبي خلال ترؤسه لغرفة عمليات الوزارة القول (اوعزنا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج من اجل وضع دراسة متكاملة لهذا المشروع الذي يربط المحافظات ومدن العراق بمنظومة متكاملة من خطوط نقل المنتجات النفطية)، مضيفا (على ان تقدم تلك اللجنة التوصيات نهاية الشهر الجاري بهدف الإسراع والمباشرة بوضع خارطة لتنفيذ المشروع الستراتيجي عن طريق الاستثمار او غيره)، واضاف ان (العراق بحاجة الى منظومة انابيب متكاملة لنقل المنتجات النفطية فضلا عن وجود خزانات ومحطات ضخ في المدن الرئيسة تغطي احتياجات البلاد بدلا من عمليات النقل بالصهاريج التي تشكل عبئا ماليا اضافيا بالاضافة الى المخاطر والمشكلات الاخرى التي تتسبب بها).

مبينا ان (عمليات التخريب المتكررة اصابت البنية التحتية لشبكات نقل النفط الخام وأنابيب الصادرات وعدد من انابيب نقل المنتجات النفطية من قبل داعش فضلا عن تقادم الانابيب قد اثر على أنشطة الوزارة في هذا المجال)، مشيرا الى ان (اصرار العاملين في القطاع النفطي اسهم في تقليل الأضرار والعمل على اعادة مادمره الارهاب)، مؤكدا ان (الوزارة ماضية في النهوض بالبنى التحتية وتطوير الصناعة النفطية).

وتابع اللعيبي ان (الوزارة تسعى الى انشاء عدد من خطوط الانابيب تصل بالنفط الخام والمنتجات النفطية الى الحدود مع دول الجوار).

من جهة اخرى تبرعت الوزارة بشحنات من الدواء والمستلزمات الطبية لمستشفى البصرة لأمراض الدم .وتابع البيان ان (اللعيبي وجه وبالتنسيق مع مشغل حقل الزبير النفطي بالتبرع بشحنات من الدواء والمستلزمات الطبية للمستشفى). على صعيد اخر حذر مدير هيئة المياه الجوفية في المحافظة عبد الجبار السعيدي من حدوث تلوث للمياه جراء حقنها بمخلفات استخراجات الشركات النفطية العاملة في مناطق الرميلة والزبير.

واكد السعيدي في تصريح امس ان (الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية وحقول الجهد الوطني تقوم بحقن المياه المالحة المستخرجة جراء استخراج النفط في تكوين الدمام الذي يعد الخزين الرئيس للمياه الجوفية في المحافظة).

مبينا ان (تلك الشركات مستمرة بحقن الماء المالح منذ سنوات في تكوين الدمام للمياه مما ينذر بكارثة تلوث عام للمياه وعدم الاستفادة منها)، لافتا الى ان (تكوين الدمام يعد خزين ستراتيجي للمياه في المنطقة ويبلغ عمقه من 430 متر وينحدر الى 660 مترا).

وطالب السعيدي (شركة نفط المحافظة بالتوقف عن حقن تلك المياه والملوثات في باطن الارض والقريبة على تكوين الدمام للحفاظ على الثروة المائية).

وتابع ان (نحو 7 آلاف مزرعة في مناطق الزبير واللحيس والرميلة وسفوان تعتمد في زراعتها على المياه الجوفية بالإضافة الى مئات الابار في البادية التي يستخدمها البدو للشرب وإرواء الماشية).