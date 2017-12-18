المقاولون يطالبون بإدراج مستحقّاتهم ضمن موازنة 2018 وخبير لـ (الزمان):

حجم الإستثمار السعودي في العراق 30 مليار دولار خلال المرحلة الأولى

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رجح خبير اقتصادي ان تبلغ الاموال السعودية التي ستستثمر في العراق خلال المرحلة الاولى من العاون بين البلدين 30 مليار دولار ، مشيرا الى اهمية تحسين العلاقات الإقتصادية بين الدول نها تدفع الدول الى العمل على سلامة الدول التي ترتبط بها بمصالح تجارية. وقال عبد الحسن الشمري لـ(الزمان) امس ان (العلاقات بين الدول مهمة جدا لكن العلاقات الاقتصادية هي اس الاساس في التعامل وبالتالي تخلق ترابطًا كبيرًا بين اي بلدين لديهما علاقات اقتصادية متينة تتيح تنقل الاموال بينهما من جهة الى اخرى وهكذا نرى ان كل دولة ستحافظ على امن وسلامة الدولة الاخرى).

واضاف ان (هناك اموالاً كبيرة جدا تقدر بالمليارات تمثل حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية فضلا عن ان هناك آليات معينة ستحكم العلاقات التجارية بين البلدين لاسيما ان السعودية ستدخل في استثمارات داخل العراق في المجالات كافة بحسب إتفاق تم مع وزير التجارة السعودي), واوضح ان (الطرفين سيبرمان اتفاقات تستهدف الاستثمار في الكثير من الصناعات والبنى التحتية والجسور والطرق في العراق من الجانب السعودي الذي سيضخ اموالًا تقدر باكثر من 30 مليار دولار بالمرحلة الاولى). وبحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري سبل تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق وفرص جديدة لتطوير التجارة بين الدولتين. وقال مكتب الجبوري في بيان امس ان (الجبوري بحث مع الشمري الاوضاع في العراق والمستجدات على الصعيدين العربي والاقليمي واهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والقضايا المشتركة).

واضاف أن اللقاء شهد (مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة لاسيما بعد ان تمكن العراق من انهاء وجود تنظيم داعش الارهابي على ارضه وكسر شوكته وانهاء دولته المزعومة وما لذلك من اهمية في حفظ امن المنطقة وسلامة شعوبها). وبحسب البيان فقد (ّ الجبوري دور المملكة العربية السعودية في دعم العراق من اجل تحقيق الاستقرار الدائم وتعاونها مع الحكومة العراقية لإعادة العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين).

وافاد البيان بأن (الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق وفرص جديدة لتطوير التجارة وان يكون للمملكة العربية السعودية دور مهم في اعادة اعمار المناطق المحررة).

في الاثناء، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ضرورة استمرار الدعم الدولي والإقليمي لمرحلة التحرير والبناء في العراق.

دعم دولي

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن العبادي تأكيده خلال لقائه بمجموعة من الباحثين والأكاديميين المشاركين بحوار الشرق الأوسط المقام في بغداد برعاية معهد الشرق الأوسط, (أهمية استمرار الدعم الدولي والإقليمي لمرحلة التحرير والبناء وضرورة التكامل الإقليمي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتركيز على المشاريع التي تحقق مصالح شعوب المنطقة وتكرّس منافع التعاون وتقلل من حدة الاستقطاب الطائفي والعِرقي), مشددًا على (أهمية إيجاد حلول عملية لمشاكل المنطقة المستعصية وعلى الدور المهم للإعلام في بناء الثقة المجتمعية وتشجيع الجهود الإصلاحية البناءة).

من جهة اخرى، دعا اتحاد المقاولين العراقيين الحكومة ومجلس النواب الى ادراج مستحقات الأموال والمستندات وجميع حقوق الشركات والمقاولين ضمن بنود ومواد وفقرات الموازنة العامة للدولة لعام 2018 ، خاصة المستحقات الخاصة بالأربع سنوات الاخيرة .وطالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي في بيان (الحكومة الاتحادية ووزارات التخطيط والمالية والاسكان والإعمار والبلديات، ومؤسسات ودوائر الدولة كافة بالضغط على الحكومة لادراج ما بذمتها من مستحقات لشركات ومقاولين لَم تدفع منذ عام 2014 حتى الان ، بسبب الظروف الاستثنائية التي واجهت البلاد من الحرب ضد الاٍرهاب والتطرف وتراجع واردات الدولة جراء الانخفاض الحاد بأسعار النفط)، لافتًا الى ان (المقاولين والشركات العراقية ساندت الدولة في تحمل الأزمة وصبرت على مستحقاتها وتنازلت عن قسم منها ، دعما للحكومة واجلالاً للتضحيات التي قدمتها القوات الأمنية ، لكن في الوقت ذاته تحملت مصاعب كثيرة جراء التزامات المقاولين بالمشاريع المنفذة لوزرات الدولة ،

وأدت الى افلاس وإحراجات والتعرض لمطالبات قانونية وعشائرية وحتى اجتماعية ، ودفعت حقوق العمال والاليات والاجور كافة من الأموال الخاصة حتى وصلت لبيع ما تمتلك).

موازنة عامة

وأشار الى ان (الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بنسخة المسودة الراهنة خالية من تسديد مستحقات المقاولين المتراكمة منذ أربع سنوات ، وايضاً لا توجد فيها مشاريع للإعمار عدا ما جاء للبنى التحتية للمحافظات المحررة من الاٍرهاب ، وخدمات ماسة لمحافظات محدودة)،

مضيفًا ان (على الحكومة إرسال التعديل لمجلس النواب ، وعلى اللجان الاقتصادية والمالية والقانونية البرلمانية ادراج التعديلات ، لضمان تسديد استحقاقات المقاولين وحقوقهم ، ليتمكنوا من دفع ما بذمتهم وانهاء المشاكل التي يتعرضون لها).