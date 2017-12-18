ابيض اسود

سلاح الدولة .. دولة السلاح – مازن صاحب

هل ثمة ازمة هوية في سلاح المقاومة الإسلامية التي انضوت الى قوات الحشد الشعبي في الانتماء للدولة العراقية؟؟

ليست منطلقة من فتوى الجهاد الكفائي التي اكدت خطبة المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة على ان مواجهة الإرهاب الداعشي يجعل الدولة بحاجة اليه، على ان لا يستخدم الانتصار العسكري لأغراض سياسية؟؟

وهو امر يمكن ان تنطبق صوره على الكثير من القوى التي تحمل السلاح بعناوين مختلفة تمثل مصالح قوى إقليمية في العراق ما بعد داعش.

تمثل لمعادلة وجود سلاح خارج الدولة علي الحكومة ان تقوم بحصره بيدها، ازمة هوية كبيرة في المواقف السياسية لاسيما الانتخابية المقبلة بين خطاب عقائدي يتعامل مع الولاء لولاية الفقيه، السلطة المطلقة للسيد علي خامنئي مرشدا للثورة الإسلامية بموجب الدستور الإيراني، وبين الولاء المطلق للدولة العراقية بمفهومها الوضعي الدستوري السيادي، تشخيص المرجعية الدينية العليا لهذه الازدواجية ومنع استخدامها في الانتخابات المقبلة،

يتطلب الاتي:

أولا : صدور موقف سياسي داخل التحالف الوطني العراقي بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر الضامنة للالتزام بموقف المرجعية الدينية العليا كما فعلت في الالتزام بفتوى الجهاد الكفائي للتعبير عن الحد الفاصل ما بين انتماء السلاح للمقاومة الإسلامية للعراق وليس لولاية الفقيه الإيرانية، ومثل هذا الموقف الصريح والمباشر بات مطلوبا بقوة خلال الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة ، والعراق يواجه ظرفا استثنائيا ما بعد الانتصار المؤزر على داعش يحتاج الى اخلاق الفرسان التي دعت لها بوضوح المرجعية الدينية ، وعدم رضوخ الأحزاب التي حملت السلاح من تحت قبة البرلمان العراقي لهذا الراي المعلن لمرجعية النجف الاشرف ، يفتح أبواب صراع هوية كبير جدا بين من يرى انتماءه الوطني للدولة العراقية وسلاحها وبين وهواجس وطنية بان هذا الانتماء لا يخدم مستقبل العراق السياسي.

ثانيا : تؤشر قراءة مشهد المقاومة الإسلامية وجود هذا النموذج من ارتقاء اخلاق الفرسان في التعامل مع روح الشهادة التي حملها مقاتلو الحشد الشعبي دفاعا عن عراق جديد يؤكد هوية الانتماء الوطني التي سعت اليها مرجعية النجف في الانتخابات الأولى عام 2005 ولكنها انتهت الى بروز المحاصصة الطائفية التي جعلت سيد النجف الاشرف يغلق ابوابه امام قادة مفاسد المحاصصة ، ويجدد الدعوة في الخطبة الأخيرة لجمعة كربلاء الى أهمية محاسبة المفسدين، الازمة الأخرى التي تواجه هوية عراق ما بعد داعش، تتمثل في تستر بعض قيادات مفاسد المحاصصة بفصائل من الحشد الشعبي، واستخدام هوية المقاومة الإسلامية في تعزيز مواقعه على هذه المفاسد مما يهدد بخروج نموذج المقاومة الإسلامية العراقية من طراز اخلاقيات الفرسان الى نموذج الغطاء للمفسدين تحت عناوين الولاء المذهبي وهناك جوقات من الجيوش الالكترونية تطبل لهذا النموذج تحت عناوين مثل مختار العصر وغيرها من الأمور التي تستبعد محاسبة المقصرين تحت عناوين المشاركة في الحشد الشعبي او التحالف معه وهذا ما يحصل اليوم مع قوات بدر في تحالفاتها التي تجري على الأرض ووصلت الى اكثر من 15 تشكيلا سياسيا يبحث الانضمام الى قوات بدر كمنظمة سياسية تخوض الانتخابات بروح الانتصار على داعش !!

ثالثا : لم يبرز أي دور لمفوضية الانتخابات ، على صعيد السياسات العامة لاستحضارات الأحزاب في استخدام هذا النموذج او حتى الجانب التثقيفي على اقل تقدير كمدونة سلوك انتخابي ملزمة للمرشحين ، مع ان مركز التثقيف الانتخابي بإمكانه ان يمارس واجباته في شرح مضمون القانون في الفصل بين نموذج عراقي ولائه للدستور حسب القسم الذي يقسم به النائب الفائز في الانتخابات المقبلة ، وبين اي نموذج اخر من الولاء لأي جهة غير عراقية وهناك فقرات قانونية واضحة عن التخابر مع دولة اجنبية يمكن ان تبرز في مدونة السلوك الانتخابي تجمع ما بين الولاء للــــــــوية الوطنية والكشف عن الذمة المالية ، يمكن ان يصار الى تفعليها في التعامل حتى من اللافتات الانتخابية او الصور التي ترفع في الشوارع من قبل فصائل المقاومة المسلحة التي تريد الانتقال الى نموذج مدني؟