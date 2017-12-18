التعليم الأهلي في الموصل بين مقتضيات الواقع ومتطلّبات الطموح

منتصر الغضنفري

لعل من أهم إفرازات ثلاث السنوات العجاف التي عاشتها الموصل والأشهر التي تلتها ، على الصعد الاجتماعية والتربوية والعلمية مجتمعة ، التوجه الكبير من قبل المجتمع الموصلي نحو التعليم الأهلي/ الخاص ، وعلى نحو يلفت انتباه المتابع للشأن الموصلي . وربما كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى ذلك بحـــسب رأيـــــــي _ وإنْ باختصار _ :أولا : ازدياد أعداد الطلبة، وذلك من جهتين : الأولى التعليمات الجديدة الخاصة بطلبة الموصل من عبور و ترحيل ، وإعادة عدد منهم إلى صفوف كانوا قد اجتازوها ، فضلا عن عدد منهم ممن يستحقون الدوام في تلك الصفوف بحكم التدرج الطبيعي في المراحل الدراسية . أما الجهة الثانية التي أدت إلى تزايد أعداد الطلبة فهي نزوح أعداد كبيرة من طلبة الساحل الأيمن للمدينة نحو مدارس الساحل الأيسر ، ناهيك عن وجود جموع من طلبة المدن والقرى القريبة من الموصل ممن لم يعودوا إليها بعد . ثانيا : ضعف _ إن لم أقل سوء _ الخدمات في المدارس الحكومية ، ولاسيما ما يخص منها دورات المياه والكهرباء والمقاعد الدراسية وما إليها . ثالثا : تهاون بعض _ وأؤكد بعض _ من الكادر التعليمي والتدريسي في تقديم المادة العلمية وأداء الواجب التربوي كما ينبغي ؛ نتيجة لتزايد أعداد الطلبة في الصف الواحد من جهة ، ولعدم نيله حقوقه المالية من جهة ثانية أو لعدم انتظام صرفها في أحسن الأحوال .

وإذا ما كان ذلك كذلك فإنني أتساءل هل يؤدي التعليم الأهلي دوره كما ينبغي ، وبما يتناسب مع طبيعة ظروف هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها الموصل ؟لقد لجأ كثير من أولياء الأمور إلى دفع أبنائهم نحو التعليم الأهلي – على الرغم من الضائقة الاقتصادية ، التي يمر بها المجتمع الموصلي – من أجل مسألة مهمة هي خلاصة للأسباب التي ذكرناها مجتمعة ؛ ألا وهي بناء شخصية الطالب تربويا وسلوكيا على نحو سوي وصحيح ، الأمر الذي لا يقل أهمية عن البناء العلمي والتكوين الفكري ، ولاسيما – وناهيك عما ذكرنا – بعد استشراء ظاهرة ضرب الطلبة من قبل المعلمين والمدرسين فضلا عن السب واستخدام الكلمات غير اللائقة ، وربما كان ذلك بسبب ما عاناه أبناء الموصل من ظروف غاية في الصعوبة والخطورة انعكست على سلوكهم اليومي وتصرفاتهم الخاصة. فإذا ما أضفنا إلى ذلك كله ضرورة تعزيز الجانب الإبداعي أدبيا و فنيا واجتماعيا ورياضيا وعلميا (صرفا) وما إلى ذلك ، يتضح جليا الـــــــدور الذي تضطلع – أو يجب أن تضـــــــــطلع – به المؤســــــــسة التعليـــــــــــمية ( الأهلية ) .. ومن ثمة نتساءل : هل يؤدي هذا العدد الكبير من المدارس الأهلية ( من سنوات الحضانة الأولى حتى الصف السادس الإعدادي ) ما مطلوب منه حقا وفعلا في هذا الشأن ؟ أو أن الغاية هي الربح المادي حسب ؟نحن لا ننـــــــكر عـــــــــلى التعليم الأهلي/ الخاص سعيه إلى الربح المادي فهذا من حقه ، بشرط أن لا يكون ذلك على حــــــــساب الهدف الأسمى وهو بناء شخصية الطالب على نحو متكامل ، بما يهيئه لمواجهة الحياة العملية والإسهام فيها بإيجابية وفعالية ، ولاسيما في مديـــــــنة تملؤها الجراح مثل الموصل ، و وطن يتناهبه الفاسدون المفسِدون مثل العراق .