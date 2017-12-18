قِفْ للمعلّم وفه التبجيلا – منهل الهاشمي

(قِف للمُعلم وفّهِ التبجيلا … كاد المُعلّم انْ يكون رسولا) قالها امير الشعراء احمد شوقي قبل عقود بحق المعلم والاستاذ واصفا دوره التربوي والعلمي بشبه المقدس. اما اليوم فمن ضمن الفوضى (الحرّاقة) لا الخلاّقة كما سمتها سوداء الدِمِنْ (غونداليزا رايس) وسلبياتها المحيطة بنا التي نحياها بزمننا (الديموخراطي) الاهوج هذا والتي لمستها شخصيا كأستاذ جامعي وهي بالتأكيد وجهة نظري الشخصية هي حالة التسيّب والانفلات لدى (بعض) طلبة الدراسة المسائية وهو مالم اجده في طلبة الدراسة الصباحي عموما رغم صغر سنهم ويفاعتهم، في حين انّ من في المعنيين قد قارب الثلاثين او الاربعين من العمر فيفترض فيهم الوعي والرزانة والكياسة والإلتزام. الإشكالية مع هؤلاء تكمن في انهم دخلوا الكلية وفي ذهنم بأنّ الوضعية (فالتوه) وما عاد هناك من قانون يردعهم خصوصا وانّ من بينهم من هو ضابط او في منصب او مسؤولية ما وفوق هذا وذاك فانهم قد دفعوا القسط الدراسي اي انهم يعملون وفق نظرية او شعار (بفلوسي) !!.

وهم بذلك يشعرون بأنهم (متفضلون) على الكلية بدوامهم يوميا لساعتين او ثلاثة (هذا اذا افترضنا التزامهم بالدوام !!) ورغم كل التساهل وتقدير ظروفهم والظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد المعروف للجميع ومن قبلنا كتدريسيين باعتبار انَّ من فيهم موظفين وخلافه إلا انهم تشجعوا ليتمادوا كثيرا جدا بسبب هذه الاسباب مجتمعة فظهر فيهم التسيب والانفلات وعدم الالتزام او احترام الاستاذ لدى هؤلاء المقصودين. وبالمناسبة فعبارة (الظروف الاستثنائية) الخالدة هذه منذ 38 سنة ونحن نسمعها ونحياها .. والحبل على الجرار !!. بِدءاً بحربنا مع ايران.. فاجتياح الكويت.. و(ام المهالك).. فالحصار.. والاحتلال والارهاب والفساد وغياب القانون وصولا الى الفوضى العارمة هذه. ولو اننا نقيس الامور بمن هو المتفضل ؟ فوالله اقولها وبكل امانة بأننا كأساتذة نحن المتفضلين عليهم (من ساسهم لراسهم) كما يقول المثل ذلك اننا نراعي ظروفهم ونتسامح معهم بالغياب وبالدرجات اكثر من الصباحي بكثير، ونحن نبدأ دوامنا من بعد الثامنة صباحا وحتى ما يقارب الخامسة مساءً واحيانا بمحاضرات متواصلة تماما بل هناك من مقرري الاقسام ورؤسائها وعمادتها من يبدأون العمل قبل ذلك الوقت وبعده ومن الاساتذة من يسكن خارج بغداد ويحضر صباحا يوميا ومنهم محاضرون يعملون بأجور بخسة ويصرفون من جيبهم الخاص على اجور النقل والطعام علما بانه بسبب التقشف تحسب لهم فقط اجور محاضرات المسائي اما الصباحي فأجرهم على الله !!. وهؤلاء بالذات اشعر بمدى معاناتهم الكبيرة كوني بقيت اعمل كمحاضر لخمس سنوات متتالية حتى تم تثبيتي مؤخرا والحمد لله. وشخصيا ـ وفي حدود علمي ـ لا يوجد احد من الاساتذة ممّن يقيم في جزر الهاواي او الكناري الساحرة الخلابة !!.

فنحن حتما نعيش الظروف العامة ذاتها ولربما ظروفنا الشخصية اسوأ منهم الف مرة فكثير منا بسبب السن واحكامه إما يعاني من المفاصل او الفقرات او الضغط والسكر والقلب… الخ، ومع هذا يشهد الله بأننا لم نألُ جهدا بالمادة العلمية وأديّنا واجبنا بجِدّ وصدق وإخلاص ونزاهة وتفانٍ، وفوق كل ذلك يأتيك احد هؤلاء ليستظرف في المحاضرة فيعمل مهرجاً يُضحك زملاءه عليه او منهم من ان تكلّمه بكلمة ردّها بعشرٍ بصلف وعنت شديدين وهو ما يعدها (شطارة) او شجاعة !!.

رغم انني دائما ما اقول لكل طبتي في الصباحي والمسائي بأنني مؤمن تماما بمقولة (الادب فضلوه على العلم) فتقييمي للطالب على مستوى الالتزام السلوكي والانضباطي والادبي يتقدم على العلمي لأن العلم من الممكن تحصيله بالدراسة وقراءة المادة اما اذا بلغ احدهم العشرين عاما وقد تطبّع تماما بسوء السلوك والخُلق فكيف سيقوم بتحصيلهما ؟!.. وما بالك لو ضيّع احدهم كلتيهما اي انه سينال بذلك كِلا (الحسنيين) لا احدهما !!. هذا في الوقت الذي تجد من طلبة المسائي من هم في قمة الاخلاق والادب فنفتخر بهم ونعتز ولا نعدهم كطلاب فحسب بل كأصدقاء واخوة احباء غالين علينا، لكن كما يقول المثل (الخير يخص.. والشر يعمّ) اي ان هؤلاء المسيئين هم من عمّوا على هؤلاء الخلوقين والمجتهدين والمتفوقين بسوء سلوكهم وتصرفاتهم التي كثيرا ما يستهجنونها منهم بل ويعتذرون نيابة عنهم لكن بلا جدوى.

وانني إذ اتحدث بمثل ذلك فحتما لا اطالب بحالة مثالية بل وحتى جيدة اكاديمياً لان هذا الموضوع وسط هذه الظروف ليس غسلنا ايدينا منه فحسب بل استحممنا ولا استحمام العيد !!

وادرك تماما بأنّ ما تحدثت عنه ما هو بـ(حالة) خاصة بكليتنا فقط وإنما هي (ظاهرة) عامة متفشية في عموم جامعاتنا ضمن بحر الظواهر السلبية التي تغرقنا، لكنني اطالب على الاقل (بالحد الادنى) من متطلبات العملية الاكاديمية السليمة وبما يحفظ للمؤسسة الاكاديمية واساتذتها ـ وهم من الكفاءات ـ الاحترام والتقدير والهيبة التي تليق بهما وأنْ يكون الاستاذ الجامعي اسوة بغيره من الكفاءات كالأطباء وغيرهم هو خط احمر فهو يمتلك (الحصانة العلمية) التي لا تقل ابدا عن الحصانة البرلمانية (مع الفارق العظيم بالتأكيد بما يقدمه كلاهما من خدمات للمجتمع والبلد !!)

وذلك بسّن قانون حماية الاساتذة الاكاديميين برلمانيا والضرورة الملحة لتطبيق القوانين واللوائح الجامعية واقعيا وفعليا بخصوص هؤلاء المسيئين والمتسيبين لكي يرتدعوا اولا (فمن أَمِنَ العقاب اساءَ الادب) ولكي لا ينقاد الاخرين لهذه الحالة بعد أن يروا بأنهم والمتسيبين سواسية، وحتى يعلم منهم بأنْ لو كنت ضابط جيش.. او ضابط شرطة.. و ضابط إيقاع.. او ضابط ساعتك !! فاعلم بأنّ القانون يسري عليك كما يسري على غيرك فالعقد شريعة المتعاقدين وبما انك طالب جامعي فبالتالي تخضع لقوانيها وإلتزاماتها اما كونك ضابطا فهناك.. في وحدتك، وكنا نتمنى لو خدمت بها كما خدم اقرانك من الابطال ضباط الجيش والشرطة والحشد الشعبي المقدس وبكل طوائفه الكريمة بدل ان تكتفي بحركاتك الاستعراضية في الكلية !!.

فالعملية التعليمية الاكاديمية سادتي الكرام القائمون على وزارة التعليم العالي مسؤولية .. بل ومسؤولية كبيرة لانها تخرّج اجيالا من بعدنا هم من سيبنون المستقبل او قد يقودون البلد فإما ان نكون على قدر المسؤولية وإما نبقى نعلق مبرراتنا على شماعة (الظروف الاستثنائية) والتي حتما سينقضي عمرنا قبل أنْ تنقضي !.

ولننتهي من حيث إبتدأنا فنقول، اليوم في زمننا الاسود المقلوب انقلب بدوره البيت الشعري الرائع ذاك يضحي : قِف (للمَعلّم) وفّهِ التبجيلا … كاد (المَعلّم) انْ يكون رسولا !!!.