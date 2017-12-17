لبنى الشرقاوي تطلق أغنية كاريزما.. وتمزج بين الايقاعات المغربية والخليجية

الرباط – عبدالحق بن رحمون

قالت الفنانة المغربية لبنى الشرقاوي وهي تستعد لاطلاق أغنيتها الجديدة الموسومة بـ «كاريزما»: «إن الأغنية عبارة عن فيديو كليب، يعكس موضوعها طريقه تفكير الإنسان، وتحدد ملامح شخصيته»، وتضيف لبنى الشرقاوي المقيمة في إحدى الدول الخليجية في تصريح صحافي: «كل واحد منا يحب أن يكون شخصا مميزا في كل شيء، ويكون ضمن الذين يستطيعون أن يرسخوا صورتهم في الأذهان، ونحب أن نقضي أطول وقت ممكن برفقتهم» . في سياق متصل سبق للفنانة لبنى الشرقاوي أن أطلقت أغنيه باللهجة المغربية تحت عنوان «خليني. .خليني» ، فضلا عن أغنية أخرى غنتها باللهجة الخليجية بعنوان «يشهد الله. «.

وتجدر الاشارة أن أغنيتها الجديدة « كاريزما» من كلمات وألحان مروان أصيل، وتوزيع زهير حصادي، ومكس وماستر أشرف بنصفية، فيما تولى إخراج الكليب حسن الكورفتي، وإنتاج لبنى الشرقاوي. من جهة أخرى، أبدت الفنانة المغربية لبنى الشرقاوي تفاؤلها من عملها الفني الجديد «كاريزما»، وشددت في تصريحها الصحافي أن هذه الأغنية لها إضافة مهمة في مسارها الفنّي، باعتبارها أول مزيج فني بين الغناء باللهجه المغربية والتوزيع و التصوير في الخليج. وتؤكد: «إن أعمالي لاقت ردود فعل إيجابية وتجاوبا كبيرا من قبل الجمهور الخليجي و أيضا من قبل الزملاء في المجال من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا».

وفي غضون ذلك أوضحت سفيرة الأغنية المغربية لبنى الشرقاوي أن الأغاني المغربية عرفت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة في دول الخليج العربي، مضيفة أن النجاح الذي لاقته الأغنية المغربية دفع الفنانين المشارقة الغناء باللهجة المغربية. وخلصت الفنانة لبنى الشرقاوي في تصريحها أن الجمهور الخليجي يتميز بذوق فني عال، يفرض على الفنان أن يكون حريصا على تقديم أفضل ما عنده وعلى الظهور بأحسن صورة .