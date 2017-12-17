‎  طالبة حقوق  ومكافحة ضد العنف..ملكة لجمال فرنسا

باريس – الزمان
انتخبت طالبة الحقوق ماييفا كوك ملكة لجمال فرنسا مساء أمس السبت في مسابقة تمحورت على مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء. وماييفا كوك تبلغ من العمر (23 عاما) وهي من منطقة نور-با-دو-كاليه. وقد اختيرت الشابة البالغ طولها 1,76 مترا، من بين 30 مشاركة راوحت اعمارهن بين 18 و24 عاما اتين من مقاطعات فرنسا الـ22، ومن 8 مقاطعات فرنسية ما وراء البحار، بحسب «فرانس برس». وبعد شهرين على كشف فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، ركزت الأمسية التي أقيمت في شاتورو في وسط فرنسا ونقلت مباشرة عبر التلفزيون على قضايا النساء.
وعرض شريط فيديو صور بالأبيض والأسود حمل عنوان «الملكات يتحدن في وجه العنف ضد المرأة» قبل مرور المتسابقات بلباس البحر. وترافق الشريط مع تعليق صوتي جاء فيه «أنا حرة باختيار من أريد وحرة بقول لا.. أنا قوية وواثقة أنا جميلة..». وقالت ملكة جمال فرنسا للعام 2016 إيريس ميتينير التي توجت ملكة لجمال الكون العام 2017 «ينبغي الآن ننسى أنه في فرنسا العام الماضي كانت تسجل وفاة امرأة كل 3 أيام جراء العنف الزوجي».