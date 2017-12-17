‎  طالبة حقوق  ومكافحة ضد العنف..ملكة لجمال فرنسا

‎ باريس – الزمان

‎انتخبت طالبة الحقوق ماييفا كوك ملكة لجمال فرنسا مساء أمس السبت في مسابقة تمحورت على مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء. ‎وماييفا كوك تبلغ من العمر (23 عاما) وهي من منطقة نور-با-دو-كاليه. وقد اختيرت الشابة البالغ طولها 1,76 مترا، من بين 30 مشاركة راوحت اعمارهن بين 18 و24 عاما اتين من مقاطعات فرنسا الـ22، ومن 8 مقاطعات فرنسية ما وراء البحار، بحسب «فرانس برس». ‎وبعد شهرين على كشف فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، ركزت الأمسية التي أقيمت في شاتورو في وسط فرنسا ونقلت مباشرة عبر التلفزيون على قضايا النساء.

‎وعرض شريط فيديو صور بالأبيض والأسود حمل عنوان «الملكات يتحدن في وجه العنف ضد المرأة» قبل مرور المتسابقات بلباس البحر. ‎وترافق الشريط مع تعليق صوتي جاء فيه «أنا حرة باختيار من أريد وحرة بقول لا.. أنا قوية وواثقة أنا جميلة..». ‎وقالت ملكة جمال فرنسا للعام 2016 إيريس ميتينير التي توجت ملكة لجمال الكون العام 2017 «ينبغي الآن ننسى أنه في فرنسا العام الماضي كانت تسجل وفاة امرأة كل 3 أيام جراء العنف الزوجي».