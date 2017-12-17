‎تأثير السمنة على العظام والمفاصل والأعراض المصاحبة في حديث أخصائي عراقي مغترب

‎لاهاي – الزمان

‎قال الدكتور عبد الوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي في ‎جامعة لاهاي الدولية في هولندا‎ ان المفاصل ، خصوصا مفصل الركبة والقدمين تتأثر مع الزمن بأي حمل زائد عليها . وتزداد هذه المعاناة كلما زاد الوزن ، حيث يشكو الشخص من بهذه المفاصل خصوصا اثناء المشي . وقد يشكو من الام بمفصل الحوض او بمؤخرة العمود الفقري ، حيث ان هذه المفاصل ايضا تعاني من الحمل الزائد عليها مما يؤدي الى حدوث خشونة بغضاريف هذه هذه المفاصل وتاكلها واصابتها بالالتهاب المزمن ، وفي بعض الاحيان تتجمع كمية من السائل بها .‎وبالنسبة للعظام فقد تكون السمنة بعض الفوائد ، حيث لوحظ ان وهن العظام يقل في السيدات البدينات بعد سن الياس لتصنيع هرمون الاستروجين في النسيج الدهني ، وهذا الهرمون يحمي من وهن العظام . ‎كذلك يعاني البدناء من داء النقرس بنسبة اكبر من الاشخاص الطبيعيين نتيجة للافراط في الاكل الذي يؤدي الى زيادة معدل حامض البوليك بالدم وترسبه في الاغشية المبطنة للمفاصل خصوصا مفصل الاصبع الاكبر للقدم ، حيث يسبب ذلك الشعور بالام شديدة بهذا المفصل وتورمه واحمراره . ‎غير ان ذلك ليس شائع ، ويظهر في عددقليل من البدناء الذين لديهم استعداد وراثي للاصابة بهذا المرض وقد يشكو الشخص البدين ايضا من الام بالقدمين نتيجة للحمل الزائد على عضلات اخمص القدم ، وهو مايعرف ( القدم المفلطحة ) ‎وقد يعاني ايضا من الام بالكعب نتيجة لوجود بعض النتوءات في عظام الكعب والتي تسبب الاما عند المشي …‎انقباض عضلات الراس والرقبة ……‎و شرح الاخصائي العراقي المغترب الاعراض المصاحبة فقال انه في بعض الناس يحدث الصداع نتيجة تقلصات غير ارادية في عضلات الراس والرقبة ، وذلك عند مواجهة المشاكل ومطالب الحياة اليومية مثل المسؤليات العائلية ، ظروف العمل ، صعوبة المواصلات … الخ ‎ومع ان الصداع قد يكون شديدا احيانا ، الا انه في اغلب الاحيان يكون مؤقتا . ويرجع سبب الصداع في هذه الحالة الى نقص كمية الدم السارية في العضلات نتيجة لانقباضها والتاثير على الاعصاب الجارية بها . ويصف المريض الالم بانه يشبه الضغط بحمل ثقيل فوق راسه ورقبته . وفي العادة يزول الالم تلقائيا بعد زوال المؤثر الخارجي بفترة قصيرة .‎ومع ذلك فالصداع وتقلص العضلات قد يستمران عند بعض الناس الى زمن اطول ، قد يمتد الى عدت اسابيع او اشهر وحتى عدت سنوات . ويصف المريض الصداع في هذه الحالة بانه يشعر وكان هناك حزاما مشدودا حول حول راسه او كان راسه ورقبته موضوعان في قالب من الجبس . ويصف الالم لدرجة ان تسريح الشعر يصبح مؤلما . ولا يصحب هذا الصداع اي غثيان او قئ او زغللة في النظر او اي اعراض اخرى قد تسبق حدوث الصداع ، ولا علاقة له بالهرمونات اوانواع الماكولات او العوامل او العوامل الوراثية .‎وعن الصداع قال الجبوري انه يزداد في اوضاع معينة ، مثلا عند القراءة لمدة طويلة وعند الجلوس امام الكمبيوتر لفترة طويلة وهي مشكلة العصر ، حتى ممكن تنتقل الى اوسع من ذلك التهابات في مفاصل الرقبة والكتف وانقباضات في الايدي .

‎واذا كان الالم شديدا تستخدم الادوية المسكنة ، وبعدها عمل جلسات مساج وتمارين علاجية .. ‎التهاب مفاصل الرقبة الروماتيزمي … الصداع احد اعراض مشاكل الرقبة ، خاصة التهاب المفاصل الخلفية بين الفقرات العنقية ، كذلك يشكو الكثير من الناس من الصداع عقب اصابة الرقبة في الحوادث ، وفي حالات الانزلاق الغضروفي بها . وقد يحث كثير كثير من الاطباء العلاقة بين المفاصل العليا في الرقبة ووجع الراس وخرجوا بتفسيرات عديدة .. ‎اولا .. ان الصداع ينتج عن تقلص العضلات في مؤخرة الراس واعلى الرقبة .. ‎ان الصداع ينشأ نتيجة تاثير التهاب المفاصل على جذور العصب الخامس المخي في اعلى الرقبة ويلاحظ انهذا العصب مسئول عن الاحساس في نصف الوجه .. ‎ان الصداع ينتج عن تاثير التهاب المفاصل على العصبينً الثاني والثالث في خلف الرقبة وهو يمتد الى مؤخرة الراس واعلاه .

‎ان الصداع احد مضاعفات تاكل المفصل بين الفقرتين العنقيين الثانية في المسنيين . ويؤدي احد او كل هذه الاسباب الى صداع نصفي يشبه صداع ( الشقيقة ). وينتشر في الصدغ ونصف الجبهة في نفس الناحية ، وقد يصطحبه احمرار العين وانهمار الدموع وضجيج في الاذن.