همومنا ترنو من ضاحية في لندن

فاتح عبد السلام

لا زلت كلّما مررتُ من خلال ضاحية هيرفيلد في لندن ،حيث تقع تلك المستشفى المتخصصة بجراحة القلب والشرايين ، تذكرت المطالب الأربعة البسيطة العميقة التي طلبها الجرّاح الاشهر في العالم مجدي يعقوب من مذيعة قبل أن يظهر معها على الهواء في لقاء نادر . المطلب الاول كان أن لا تسأله عن حياته الشخصية ، والمطلب الثاني أن لا تناقشه في أمور دينية وروحية معلّلاً ذلك بأنه يجهلها وقال للمذيعة أيضاً ، من فضلك لا تمدحيني لأنّي لا أحبّ المديح إطلاقاً. وليس وقتُ البرنامج مخصصاً لمثل هذا. وأخيراً طلب منها أن تحاوره عن( العلم و عن المريض لأنهم أسيادي ! ) منجز يعقوب العلمي والطبي مذهل وهو قد تجاوز الثمانين وغادر لندن الى القاهرة ليكمل خدمته للعلم والناس في بلده الأصلي الذي فارقه ستين سنة . ماذا يحدث في المقابلات التلفزيونية في هذه الأيام ، حيث يتحدث المذيعون في مواضيع لا تهم الناس ، في مقابلات مع أشخاص ليس لهم كلام خارج وضعهم الشخصي ، وتبرر التلفزيونات العربية الهابطة في اغلبيتها الساحقة ، بأن الجمهور يريد ذلك ويستمتع به . واذا استخلصنا نقاط المعرفة والفائدة من الحوارات التي تدور على شاشات التلفزيونات العربية ، نجد ان أغلبيتها للفنانين من الطائفة الغنائية وأقل منها السينمائية و الدرامية ، وتكاد تندثر المقابلات مع طوائف الفن الاخرى من رسم ونحت وموسيقى راقية ومسرح. كما بات حظ الادباء من المقابلات نادراً إلا من سيق اسمه في شهرة عابرة لحدث أو خبر ناشز أو موقف محرج أو قضية في المحاكم . كما لا توجد حوارات سياسية معمقة في قضية ذات نفع عام في المجتمع إلا من بعض القنوات التي لا تعود للعرب وإن كانت تبث بالعربية. ليس لذيهم ما يقولونه وينفع أحداً ، لكنهم على الشاشات دائماً في أحاديث تسبقها اعلانات أحياناً ، تشبه الجبل الذي يتمخض فئراً. أحياناً ، نسمع عن الانحدار الثقافي ولا نقف عنده طويلاً ، وكيف انّ طلبة أو خريجي الجامعات العربية لا يعرفون السبيل الى مطالعة صحيفة أو مجلة او كتاب خارج الواجب المقرر في الدراسة ، في حين كلنا يعلم ان حركات الوعي والتنوير والنشاط الثقافي والفكري والسياسي قادها طلبة وشباب في مراحل الدراسة الجامعية أو ما بعدها ، وتأسست على جهودهم في أربعينات وخمسينات القرن الماضي أشكالاً من الاتجاهات الثقافية والفكرية والاجتماعية في الحياة العربية لا يزال لها أثر حتى الان بالرغم من اكتساح موجات التجهيل وخرافات القطيع للمجتمع العربي لاسيما في العراق ، فمصيبتنا في هذا البلد ليس قبلها أو ربما بعدها مصيبة فيما يخص الوعي والفكر والتنوير وعالم المكتبات والبحث الابداعي والممارسة النوعية الابتكارية ، لاسيما ان دولاً اشتركت في طمس روح العراق وثقافته.

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح عبد السلام

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