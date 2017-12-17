الحلبوسي يغلق مكاتب الشرقية في الانبار رداً على تقارير كشف الفساد

بغداد – الزمان

قال بيان صادر عن قناة الشرقية الفضائية

ان القرار الذي اصدره محافظ الانبار محمد ريكان يتعارض مع القوانين المحلية و المواثيق الدولية الكفيلة بالدفاع عن حرية الاعلام و الحفاظ على حياة الصحفيين من التعرض الى الموت او الخطر و المداهمات والاعتقالات . وسبق ان فقدت القناة اربعة عشر زميلا صحفيا راحوا ضحايا عمليات القتل و التهديد والملاحقات من قبل تنظيمات القاعدة والميليشيات المنفلتة و داعش الارهابي .واذ ان قرار محافظ الانبار محمد الحلبوسي، القاضي باغلاق مكاتب قناة الشرقية في المحافظة، استغلالا لنفوذه السياسي بهذا الخصوص و جاء بعد رفض القناة الامتثال الى طلباته المتعلقة بوقف عرض قضايا الفساد في محافظة الانبار و محاولته اجبارها على وقف تصريحات عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي بينهم السيدة لقاء وردي و السيد حامد المطلك والسيد كامل الدليمي و السيد فارس الفارس والسيد سالم مطر وعدم استضافتهم او فتح اي قضايا تتعلق بتفشي سوء الادارة واستخدام مؤسسات الدولة في الترويج لحملته الانتخابية مثل استخدام الجامعات الحكومية و المدارس لصالح نفوذه السياسي و الانتخابي. واذ كفلت القناة للسيد المحافظ الرد على تصريحات زملائه النواب دون ان تكون طرفا في نزاع سياسي محلي في هذه المحافظة , اذ ان المحافظ هو احد الضيوف الدائميين على مكاتب القناة و استوديوهاتها ولم يكف عن الاتصال بصحفييها و مراكزها بشكل دائم حتى قبل ساعات من قراره المتحيز , وكان اولى به ان لايظهر في القناة او الطلب منها استضافته سابقا بدلا من استغلال نفوذه اللاحق . واذ استند قرار الاغلاق المجحف وغير القانوني الى قرار سابق ملغى من المدير التنفيذي لهيئة الاتصالات الاعلام المقال , واذ يجهل السيد المحافظ ان القناة تعمل بشكل قانوني بعد ان انضمت الى دعوة الهيئة بخصوص تسوية المشاكل الادارية العالقة وهي تمتلك كل المقومات القانونية و الرسمية بعد ذلك الكتاب المنتهي الصلاحية , وان مراسلي القناة وصحفييها مكفولون بالقوانين العراقية النافذة باعتبارهم من الصحفيين المسجلين في النقابات المحلية والدولية وهيئة الاعلام ويحملون الوثائق الكفيلة بعملهم الرسمي .

واذ تقدر قناة الشرقية بيانات الدعم من نقابات الصحافة في العراق ومرصد الحريات الصحفية والمراكز الاعلامية للدفاع عن الحريات و حق الراي , وكذلك الموقف الجاد باستضافة صحفيينا العاملين في محافظة الانبار الذين لايملكون مكتبا بعد قيام تنظيم داعش بتفجير مكاتب الشرقية في محافظة الانبار و تدمير ممتلكاته .

تجدد قناة الشرقية الدعوة الى الهيئات الحكومية و المنظمات الدولية بالتدخل وحماية صحفييها من التهديد و تعد القرار تكميما للاصوات وضربة لحرية التعبير وجزء»من معركة تمهيدية للتزوير و خطوة مبكرة في منع الاعلام من المراقبة في الانتخابات والتزوير المحتملل , تحمل قناة الشرقية قانونيا اي خطر يتعرض له مراسلوها وتحمل المحافظ اية مسؤولية على حياتهم من اي اذى في كل محافظات العراق . الشرقية تؤمن اليوم اكثر من اي وقت مضى ان تاييدها لمعركة الدولة العراقية ضد الفساد ومكافحته هي بالفعل كما اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بانه اخطر من المعركة مع تنظيم داعش , و عليه نطالب السلطات تامين الحماية من الفاسدين و استكمال كل الاجراءات الادارية المتعلقة لتسهيل عمل الاعلام الحر حتى لاتكون تلك الاجراءات الروتينية ملاذا للتصيد و التربص حسب الاهواء والرغبات واستغلال النفوذ .الفاسدون يقومون بمعركة بمكرة لاجهاض حملة مكافحة الفساد , وان قناة الشرقية لم ولن تتوقف في عرض كل الوثائق المدققة في ملاحقة هؤلاء ولايمكن لها التغاضي عن ذلك او التخلي عن مسؤولياتها في دعم الدولة في مكافحة الفساد مثلما وقفت الى جانبها في محاربة داعش الارهابي و التطرف . و تؤكد الشرقية انه بات بما لايدع مجالا للشك ان الفاسدين قرروا استهداف اكبر منصة اعلامية في الوطن مع بدء الحرب ضد الفساد و الكشف عن محاولات التزوير المحتمل في الانتخابات النيابية . ترفض قناة الشرقية رفضا قاطعا هذا القرار المهلهل , وتؤكد انها مستمرة بالعمل في محافظة الانبار وقررت مضاعفة كادرها الصحفي و الفني اعتبارا من اليوم .

واذ تختم القناة بأن أذرع الفاسدين ممتدة خارج العراق لذلك قامت بالطلب من السلطات المحلية للدول التي تبث منها بتامين الحماية للعاملين بعد تلقي معلومات عن وجود عصابات ماجورة من جمهوريات اواسط اسيا يحاولون الاعتداء على القناة و صحفييها .