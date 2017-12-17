مشروع لوقف قرار ترامب بالتنسيق مع مصر والأردن وشيخ الأزهر يعد لمؤتمر القدس

مسؤول فلسطيني لـ(الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية فى تصريحات خاصة للزمان ان السلطة الفلسطينية سوف تقدم مشروع قرار بالتنسيق مع مصر والتى لها عضوية غير دائمة فى مجلس الامن وبدعم كامل من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني يقضى ببطلان قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس وعدم مشروعية اية اجراءات لتغيير الطابع القانونى لمدينة القدس باعتبارها ارضا محتلة وفى حالة استخدام امريكا حق الفيتو سوف يتم اللجوء الى الجمعية العامة. واضاف ان ابومازن سوف يطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى الارض المحتلة، من ناحيه اخرى اكد مصدر بمشيخة الازهر ان شيخ الازهر يكثف مشاوراته للاعداد لعقد المؤتمر العالمى حول الازهر يومى 18 و 18 يناير بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين واكد احمد زراع المتحدث الرسمى باسم المشيخه انه سيتم دعوة اكبر عدد من المؤسسات الدولية والمنظمات لحضور المؤتمر كمحاولة للضغط لوقف قرار الرئيس الامريكى بنقل السفارة الامريكية الى القدس . واضاف ان المؤتمر سيوجه رساله للاداره الامريكيه مفادها ان الدول الاسلاميه تقف على قلب رجل واحد وان الاماكن المقدسه لايمكن العبث بها فيما اكد اسامه الازهرى مستشار رئيس الجمهورية ان ظروف انعقاد المؤتمر ملائمه تماما مع الوضع الراهن ،مؤكدا ان الرئيس الامريكى كشف عن نواياه الحقيقيه تجاه العرب والمسلمين واوضح د/ محمد البشارى الامين العام للمؤتمر الاسلامي الاوروبي ان تحركات شيخ الازهر جاءت للخروج من النمط التقليدى الى النمط الدينى السياسى واستثمارالرصيد التاريخى للازهر فى جميع دول العالم واضاف ان قرار شيخ الازهر بعدم استقبال نائب الرئيس الامريكى قرار حكيم لانه لايمكن الجلوس مع مَن يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب بينما قال د/ احمد الصيفى رئيس مركز الدعوه بامريكا ان الازهر يستغل الرصيد الكبير الذى يتمتع به فى اوساط الاسلاميين السنه داخل العديد من بلدان العالم وتحركاتهم للتاكيد على هوية القدس العربيه واوضح ان الازهر ينظر الى قضية القدس باعتبارها تهديدا مباشرا يمس الثوابت الاسلامية .