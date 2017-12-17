نائب كردي يتهم العبادي بقطع مستحقات مزارعي الإقليم لدوافع سياسية

معصوم : بغداد وأربيل تؤمنان بالحوار والرئاسة تبذل الجهود اللازمة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أهمية الإسراع في الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لحل المشكلات العالقة، مشيراً الى ان الجانبين يؤمنان بالحوار. ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن معصوم تأكيده لدى استقباله امس السفير الروسي مكسيم مكسيموف في قصر السلام ببغداد (أهمية الإسراع في مباشرة الحوار ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من أجل حل جميع المشكلات العالقة وبما يخدم استقرار البلد وتعزيز عملية البناء والتقدم)، مشيرًا الى ان (جميع الاطراف في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تؤمن بضرورة الحوار)، لافتًا الى ان (هكذا خطوة تتطلب الإقدام من الاطراف لمباشرة الحوار والتفاهم على اسس وطنية و دستورية تراعي مصالح المواطن).واوضح معصوم أن (رئاسة الجمهورية تعمل بجهد حثيث من أجل تهيئة جميع مستلزمات الظروف المناسبة للشروع سريعا بفتح قنوات الحوار البناء والإيجابي الذي يساعد في الوصول إلى النتائج المرجوة للانتهاء من الأزمة الراهنة).من جانبه، أكد مكسيموف (حرص القيادة الروسية على أمن واستقرار العراق وعلى أهمية حل المشكلات العالقة عبر الحوار الوطني البناء)، مشيرًا الى (مساعدة بلاده للعراق في المباشرة بإعادة بناء المناطق المتضررة بالحرب ضد الإرهاب وتسهيل عودة النازحين اليها). وبحث معصوم مع مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، اضافة إلى بحث مجمل التطورات السياسية في المنطقة. وبحسب بيان ثان فقد اكد الجانبان خلال لقائهما في قصر السلام ببغداد امس (أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد بعد الانتصارات المتحققة على الارهاب). في غضون ذلك، اتهم النائب عن كتلة تغيير الكردية هوشيار عبد الله رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه تعامل بنفس سياسي مع مستحقات فلاحي كردستان.وقال عبد الله في بيان امس ان (هناك موافقة من مجلس الوزراء على صرف مستحقات فلاحي الإقليم التي هي ليست منّة او مكرمة من العبادي، وإنما هي حق مشروع للفلاحين مقابل محاصيلهم وجهودهم، لكنها لم تصرف بشكل فعلي حتى الآن)، على حد قوله.وأضاف (يبدو أن العبادي يتعامل مع هذا الملف أيضاً بنفس سياسي وكأنه مرتبط بالاستفتاء أو مخلفات الاستفتاء، وإلا ليست هناك أية ذريعة أو مبرر لمنع صرف مستحقاتهم). وتساءل (اذا كان يدعي بأن اجراءاته تستهدف فقط الطبقة الحاكمة في الاقليم فهل ان فلاحي الاقليم لديهم أية علاقة بالطبقة الحاكمة؟ وهل يجوز له أن يعاقب الفلاحين البسطاء بجريرة الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل؟)، مطالبًا بـ(الإسراع بصرف مستحقاتهم كاملة، مع ضرورة إبعاد مثل هكذا ملفات عن الخلافات السياسية) .

وبحثت كتلتا الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير في مجلس النواب الاتحادي خلال اجتماع لهما في مقر تغيير بالسليمانية اوضاع الاقليم والعراق واكدا ان الاوضاع الراهنة تستدعي اجراء عملية اصلاح شاملة في كردستان. ورأى الجانبان بأن (لبغداد توجهاً يهدف لتحجيم الاقليم وحل كيانه بذريعة الخلافات السياسية)، محذرين من ان (هذه السياسة خطيرة للغاية ويجب الحفاظ على الكيان الدستوري لاقليم كردستان وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها في ضوء الدستور العراقي). ودعا المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى تنفيذ وعده باعلان فشل الاستفتاء.وقال بيرة في إجتماع مع تنظيمات الاتحاد الوطني بأربيل أنه (في يومي 22 و23 أيلول الماضي أعلن الاتحاد الوطني في إجتماعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تأييده للمبادرات الدولية التي طالبت بتأجيل الاستفتاء قبل اجرائه، لكن البارزاني قال سنجري الاستفتاء حتى إن كان في محافظتي أربيل ودهوك مهما يحدث، وأبلغنا أنه إذا فشل الاستفتاء فسيظهر على الاعلام ويعلن ذلك)، مضيفًا (الآن أرغب برؤيته لأقول له إذهب ونفذ الوعد الذي أطلقته على شاشات التلفاز). ورأى البارزاني خلال لقائه بأعضاء حزبه في منطقة بادينان بأن (الذهاب الى الانتخابات يعد حلا ملائما للازمة السياسية التي يشهدها الإقليم). من جهة اخرى، قدمت النائبة عن كتلة تغيير في برلمان كردستان زولفا محمود استقالتها من البرلمان بناء على رغبتها، فيما وافقت الكتلة على الاستقالة. وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي خلال اجتماع عقد في غرفة التجارة الإيرانية امس أن معبري باشماق وتمرجين مع كردستان العراق سيفتتحان اليوم الاثنين إن لم يفتتحا امس.وأغلقت إيران معبري باشماق وتمرجين قبل أشهر تلبية لطلب من الحكومة العراقية على خلفية إجراء الإقليم استفتاء الانفصال. واحتفل اقليم كردستان امس لمناسبة يوم العلم في كردستان.وشهد برلمان الاقليم القاء المسؤولين كلمات بهذه المناسبة، اضافة الى اقامة معرض فني بهذا الخصوص لتجسيد هذه الاحتفالية. كما احتفلت الدوائر الرسمية والجامعات والمعاهد والمدارس بالمناسبة بالاضافة الى اقامة فعاليات منوعة. على صعيد آخر، خضع النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول للعناية المركزة بعد اجرائه عملية جراحية لسد فتحة في الأمعاء في برلين. وقال رئيس الطاقم الطبي المعالج دارا رشيد في تصريح إن (عملية جراحية ثانية أجريت لرسول أمس في هي الأخيرة في رحلته العلاجية)، موضحاً أن (رسول يخضع حالياً للعناية المركزة، التي ستستمر 72 ساعة بعد العملية، ليتجاوز مرحلة الخطر).وكان رشيد قد رجح سابقا عودة رسول مطلع العام المقبل، مؤكداً أنه قادر على استئناف العمل السياسي والحزبي، وانه لن يعاني من أي مشكلة صحية بهذا الخصوص.