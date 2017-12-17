إنسيابية بحركة السير بعد فتح محمد القاسم

الأمانة تحدّد الثلاثاء المقبل لإقامة كرنفال بغداد

بغداد -قصي منذر

افتتح طريق محمد القاسم امس امام حركة السير في بغداد، فيما شهدت شوارع العاصمة انسيابية ملحوظة بحركة السير بعد تلك الخطوة. وقال مندوب (الزمان) امس ان (شوارع بغداد شهدت انسيابية ملحوظة في حركة السير بعد فتح الطريق السريع محمد القاسم امام العجلات الصغيرة )

. واضاف ان ( امانة بغداد وضعت عوارض حديد امام مرور المركبات الكبيرة لمنعها من استخدام الطريق ). ومن جانبه قال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في تصريح امس انه (تم اعادة افتتاح طريق محمد القاسم وسط بغداد امام سير المركبات الصغيرة فقط).واضاف ان (سيارات الحمل الكبيرة يمنع مرورها من هذا الطريق)، مشيرا الى انه (تم وضع علامات تحذيرية لسيارات الحمل الكبيرة يمنع مرورها على مجسر الطريق). الى ذلك حددت أمانة بغداد ،يوم الثلاثاء المقبل، إقامة كرنفال يوم بغداد السنوي الذي يتضمن عدداً من الفعاليات الفنية والتراثية والفولكلورية .

وأفاد بيان امس ان (الكرنفال سيقام امام بناية القشلة سيتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية والفلكلورية وفعاليات اخرى تقام في عموم العاصمة طوال اربعة أيام). وأضاف ان (من ابرز الفعاليات عرض بانوراما مسرحية بعنوان بغددة من تأليف الشاعر رحيم العراقي وإخراج الدكتور (حسين علي هارف) يؤدي أدوارها نخبة من عمالقة الفن العراقي تجسد لمحات من حياة 20 شخصية بغدادية كان لها حضور فاعل في الحياة العامة والسياسية والثقافية والاجتماعية).

وأشار الى ان ( الكرنفال سيتضمن أيضاً مسيرة للسيارات القديمة ابتداءً من ساحة الميدان مروراً بشوارع الرشيد وحسان بن ثابت وحسن باشا المجاور لسياج القشلة ثم الى شارع المتنبي بإتجاه ساحة الشاعر معروف الرصافي ثم الى جسر الشهداء للتجوال في شوارع ومناطق بجانب الكرخ بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ).وتابع ان (الكرنفال سيتضمن عرضاً لعربات باعة الاطعمة والمشروبات البغدادية التراثية في شارع الرشيد وإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة)، ودأبت الامانة على الاحتفال بيوم بغداد سنويا.