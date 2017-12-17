الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق في النجف ويخمد آخر ببغداد

إعتقال 246 مطلوباً في البتاويين والسجن لمديرة مصرف وموظف بتهم التزوير والإختلاس

بغداد – محمد الصالحي

قضت محكمة جنايات الرصافة بالسجن سبعة أعوام على موظف في الشركة العامة للمنتجات الكهربائية، عازية السبب الى إدانته بإهدار 340 مليون دينار، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 246 مطلوباً خلال عملية دهم جرت بمنطقة البتاويين في بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقه (الزمان) امس ان (الوزير قاسم الأعرجي وجه بتنفيذ عدد من مفارز وتشكيلات الوزارة المتخصصة، حملة تفتيش واسعة في منطقة البتاويين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة). واضاف ان (الحملة أسفرت عن القاء القبض على 246 مطلوبا). مشيرا الى ان (هؤلاء اعتقلوا بتهم مختلفة).وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة جنايات الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن سبعة أعوام على رئيس مهندسين في الشركة العامة للمنتجات الكهربائية بعد إهداره مبالغ كثيرة من المال العام).وأضاف أن (المتهم كان يرأس لجنة المشتريات في الشركة وتسبب في إهدار وضرر بالمال العام بمبلغ مقداره 430 مليون دينار). مبينا أن (المحكمة أدانته وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات ).فيما قالت هيئة النزاهة، الأحد في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة عاما على المتهمة ك. ح .ع ). مؤكدا أن (المدانة الهاربة أحدثت ضرراً بالمال العام بلغت قيمته مليار دينار عبر قيامها بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بابتياع أربعة صكوكٍ مزورة على أساس أنها مسحوبةٌ من الشركة العامة للفوسفات لمصلحة أحد المتهمين أثناء عملها كمديرة لمصرف الرافدين فرع الإعمار والإسكان).وأضاف أن (المحكمة بعد اطِّـلاعها على أقوال كل من الممثل القانوني لمصرف الرافدين الذي طلب الشكوى ضد المتهـمة الهاربة، والتحقيق الإداري الذي أوصى بمقصريتها، إضافةً إلى الصكوك وأوليَّات الصرف وقرينة هروبها، وصلت إلى القناعة الكافية والمُقنعة بإدانتها استناداً لأحكام المادَّة 315/ الشقِّ الأول من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و 49 منه). وتابع البيان ان (قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض على المدانة الهاربة، وإجراء التفتيش الأصولي بحقها، إضافة إلى تأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة مصرف الرافدين بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية).وذكر بيان للوزارة امس ان (مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في الديوانية القت القبض على متهم من سكنة الموصل يعمل في احد مكاتب بيع العقارات في محافظة بغداد لقيامه بسرقة مبلغ قدره 100 مليون دينار من استاذ جامعي).وأضاف ان (الاستاذ الجامعي كان قد اشترى احد العقارات من المكتب المذكور حيث اعطى المبلغ لغرض تسليمه الى صاحب المكتب الذي يعمل فيه، فيما هرب المتهم مع المبلغ الى محافظة الديوانية).وتابع انه (بعد التقصي والتحري عن المتهم تبين بأنه مختبئ في منزل احد الاصدقاء في منطقة الحي العسكري الرابع حيث سارعت مفارز مكافحة الارهاب الى تطويق المكان والقبض عليه واعترف اثناء التحقيق بارتكابه الحادث فيما تم تسليم المبلغ الى صاحبه الشرعي).

من جانب اخر أنقذت فرق الدفاع المدني في النجف طفلة ووالدتها من موت محتم إثناء إخماد حريق بمنزل، فيما تمكنت من اخماد حريقين في النجف وبغداد. وقال مصدر امس ان (فرق الدفاع المدني في محافظة النجف تمكنت من إخماد حريق اندلع في دار بمنطقة حي السلام). موضحا أن (سبب الحادث تسرب غاز الطبخ).

وأضاف أن (الفرق أنقذت طفله تبلغ من العمر عامين وأمها من الموت وسط النار وأجرت الإسعافات الأولية لهما). مشيراً الى (العثور على مبالغ مالية تم تسليمها الى صاحب الدار). وفي بغداد قال مصدر امس ان ( فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في عمارة بمنطقة باب المعظم وسط بغداد).واضاف ان (الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية). مشيرا الى ان (التحقيق مستمر لمعرفة اسباب اندلاعه) .

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في بناية مكونة من طابقين تستخدم كمخزن للأخشاب قرب الإعدادية المركزية في منطقة باب المعظم). يشار إلى أن بغداد تشهد باستمرار نشوب حرائق في بنايات ودوائر حكومية، وغالبا ما تعزو السلطات اسباب الحرائق إلى تماس كهربائي.