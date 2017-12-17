باومراد: خسائر مادية فادحة بسبب إغلاق مطاري الإقليم

اربيل – فريد حسن

اكد وزير المواصلات في إقليم كردستان مولود باومراد تعرض الاقليم الى خسائر مادية قاسية بسبب قرار إغلاق مطاري اربيل والسليمانية أمام الرحلات الأجنبية.وقال باومراد في تصريح امس إن (الاقليم تعرض لخسائر فادحة جراء قرار إغلاق المطارين أمام الرحلات الأجنبية بالاضافة الى شركات الطيران)، مبينا ان (عددا من المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية في الاقليم تواجه المصاعب في اعمالها بسبب ذلك الإغلاق)، لافتا الى أن ( الحكومة الاتحادية لم تجر أية حوارات جدية مع إلاقليم بشأن المطارين). وتابع ان (خسائر المطارين تقدر بـنحو23 مليون دولار). وكان المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي اكد ان الحكومة رهنت قرار رفع الحظر عن الرحلات الدولية الى المطارين بأخضاع المنافذ الحدودية . وقال الحديثي ان (قرار ايقاف الرحلات الدولية الى كردستان صادر من الحكومة واشار الى ان انهاء الحظر ينتهي بتعاون الاقليم فيما يتعلق بأخضاع المطارين تحت اشراف السلطة الاتحادية المتمثلة بسلطة الطيران المدني), وتابع (متى ما تم اخضاع المطارين الى السلطة الاتحادية سيتم رفع الحظر الدولي عن الاقليم).

من جهة اخرى جهزت الشركة العامة لادارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل مفارزها المرابطة على طرق المحافظات الجنوبية ومنافذ الدخول الى بغداد بكرفانات حديثة .وقال مدير عام الشركة قيس الميالي في بيان امس انه (تم تزويد المنتسبين بهذه الكرفانات ليكونوا جاهزين للعمل على إدارة مشروع النقل الجماعي ومراقبة العجلات المخالفة التي تؤثر سلبا على تنظيم حركة المرور الداخلي). الى ذلك وزع الوزير كاظم فنجان الحمامي نحو 500 قطعة سكنية بين موظفي الشركة العامة لموانئ العراق.وقال الحمامي في تصريح امس انه (تم توزيع عدد من قطع الاراضي على منتسبي الشركة استكمالا للاعداد السابقة وبذلك اصبح عدد الموظفين المستفيدين 3 الاف موظف), مبينا ان (عملية التوزيع مستمرة لتحقيق السكن الملائم للموظف)، داعيا تشكيلات الوزارة الى (إكمال اجراءات التوزيع وحسب النقاط وفرز قطع الاراضي السكنية لينعم الجميع بالسكن الملائم).