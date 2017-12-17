التخطيط يقدر كلفة إعمار المناطق المحررة بنحو مئة مليار دولار

خبير لـ (الزمان): التقديرات متواضعة وعلى الدول دعم العراق لإعادة الإستقرار

بغداد – شيماء عادل

رأى الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان التقديرات التي اعدتها وزارة التخطيط بشأن الكلفة الاجمالية لاعادة اعمار المناطق المحررة متواضعة مؤكداً الحاجة الى دعم الدول الصديقة للعراق من اجل اعادة الاستقرار في تلك المناطق. وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (التقديرات التي وضعتها الوزارة التي تصل الى 100 مليار دولار متواضعة لا تكفي لتعويض المتضررين وتغطية اعمار المدارس واعادة الحياة الى تلك المناطق)، مشددا على (ضرورة دعم الدول الصديقة للعراق في اعمار تلك المناطق وعلى المنظمات الانسانية ايضا المساهمة في جمع الاموال من اجل اعادة الاستقرار). وبشأن اسباب ارتفاع نسب السكان اكد الامين ان (هناك اسبابا كثيرة لارتفاع نسب السكان واهمها الولادات والزواج اضافة الى تحسن الوضع الاجتماعي لدى البعض بالتالي ارتفعت نسبة المتزوجين فضلا عن ان نسبة 24 بالمئة من السكان هم من فئة الشباب سواء كانوا ذكورا ام اناثا)، داعيا الحكومة الى (توفير فرص عمل للشباب لمنعهم من الهجرة خارج البلاد بحثا عن العمل). واعلنت الوزارة عن ان حجم الاضرار التي لحقت بالمحافظات المحررة بلغت 55 ترليون دينار.وقال الوزير سلمان الجميلي خلال لقائه السفير السويسري في العراق والاردن هانز بيتر لينز في بيان امس ان (حجم الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية في المحافظات المحررة بلغ نحو 55 ترليون دينار اي ما يعادل 47 مليار دولار)، مشيرا الى ان (تلك الاضرار تتعلق بمؤسسات الدولة فقط وان الارقام سترتفع بعد الانتهاء من احصاء حجم الاضرار التي لحقت بالقطاع الخاص)، واضاف ان (الوزارة اعدت خطة وطنية لإعادة اعمار المناطق المحررة على مدى العشرة اعوام المقبلة وقد تم تقدير الكلفة الاجمالية لاعمار تلك المناطق بنحو 100 مليار دولار والتي تشمل اعادة البنى التحتية وتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي)، موضحا ان (اعادة الاعمار ستعتمد على ما سيتم تخصيصه في اطار الموازنة وكذلك فتح افاق الاستثمار امام المستثمرين، فضلا عن ما يحصل عليه العراق من منح واعانات دولية)، وتابع الجميلي ان (الوزارة ستقوم بتقديم التقرير الخاص بالمسح خلال مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الكويت العام المقبل)، مشددا على (المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولية انسانية واخلاقية وحتى قانونية ازاء العراق لان داعش كان يهدد العالم اجمع)، لافتا الى (انجاز خطة التنمية الخمسية وستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2018-2022بالاضافة إلى ستراتيجية تطوير القطاع الخاص ووثيقة اعادة اعمار المناطق)، ودعا الجميلي الشركات السويسرية الى (العمل في العراق بصورة فعالة في اعادة اعمار المناطق). من جانبه اكد لينز ان (بلاده تخصص سنويا نحو 18 مليون دولار لمساعدة العراق في مجال تمويل المشاريع الانسانية واعادة الاستقرار في المناطق المحررة وهذه المشاريع تشمل توفير المياه والتنظيف والحماية). من جهة اخرى عد الجهاز المركزي للاحصاء وفقا للتقديرات السكانية في العراق للعام الجاري احصائية بنسبة نمو السكان . وقال بيان امس ان (نسبة الذكور الى الاناث عند الولادة بلغ 103.9 بالمئة ومعدل عمر الذكور المتوقع 71.5 سنة، فيما يتوقع معدل عمر الاناث 75.4 سنة)، واضاف ان (التعداد السكاني في البلاد وصل لاكثر من 37 مليون نسمة مع بقاء معدل النمو السكاني السنوي عند .(2.61