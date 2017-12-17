قراءة سريعة في نتائج مباريات الجولة السادسة الممتازة

تعثّر الشرطة يمنح الزوراء الإنفراد بالصدارة والكهرباء نجم الأسبوع

الناصرية – باسم ألركابي

أكثر المستفيدين من مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم التي اختتمت أمس الأول كان فريق الزوراء عندما زاد ز رصيده وبقي بالصدارة اثر فوزه على الديوانية بثلاثة أهداف دون رد قبل ان ينفرد بها ويتخلص ممن شراكة الشرطة التي تعثرت إمام الحسين بدون أهداف ليتسع الفارق الى نقطتين لأول مرة بين الغريمين كما توسع الفارق مع صاحب المركز الثالث النجف الى سبع نقاط لينفرد بالصدارة قبل ان يتوقف الدوري من الجولة السابعة التي كن مقرر لها ان تجري مبارياتها اليوم الى الخامس من الشهر القادم من العام المقبل والاهم هنا ان ينتهي الدوري الى ما قبل بطولة كاس العالم في روسيا.

تغيرات السلم

وكان موقف الترتيب قد شهدت أكثر من تغير في مواقع لفرق بعدما انتهت إليه النتائج التي حرصت على الخروج بالنتائج والنقاط كاملة لحين استئناف الدوري.

في الوقت الذي يظهر الزوراء أكثر الفرق توازنا من حيث الأداء والنتائج عندما حقق الفوز السادس تواليا معززا لها بالأهداف التي وصلت الى 18 هدفا بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة قبل ان تتلقى شباكه هدفان ليظهر أفضل ثاني دفاع ويعكس نفسه الفريق القوي القادر والطرف المرشح للصراع على لقب الدوري بعد الظهور المهم وفي بداية ناجحة من كل جوانبها وهي تدعم مهمة المنافسة على لقب الدوري و في أجواء لعب مهم عندما يظهر سلاح الهجوم بفاعلية مؤثرة ويحقق العدد المذكور من الأهداف ويعني انه يسير بالطريق الصحيح عبر تكامل الصفوف التي تحقق التطور والنتائج المطلوبة للفريق في الحالة التي يتفاعل معها الأنصار السعداء في الأداء والنتائج والموقف وما زاد من سعادتهم تعثر الشرطة وقبله الجوية وحتى الطلاب وهو ما يأخذهم لمواصلة دعم الفريق الذي يمر بأفضل ايامه من خلال معطيات المباريات الأخيرة التي استحق فيها الانفراد بالصدارة وفي حديث لاينقطع على أهمية مواصلة تحقيق اللعب المطلوب والقوي إمام تعزيز نتائج المباريات المقبلة للتعبير عن وقوة الفريق ورغبة الأنصار في الظهور المطلوب المبكر لتجاوز الصعوبات امام محاولات الفرق المنافسة والاستمرار على نهج النتائج الايجابية والاهم ان يظهر متوازن في ملعبه وخارجه عندما نراه يحقق النتائج ورصيد الأهداف العالي ما جعله ان ينفرد بالموقع الأول بجدارة بعد بداية مشواره بالحالة التي عليها اليوم وتسير الامور كما يريد المدرب أيوب اوديشيو من جانبه تجمد رصيد الديوانية بأربع نقاط في الموقع السابع عشر بعد تلقي الخسارة الرابعة إمام مواجهات تظهر صعبة نالت من الفريق الذي مهم ان يعول على مباريات الأرض بعد الفشل الواضح في الذهاب من اجل الدفاع عن البقاء في مهمة تظهر صعبة على اغلب فرق المحافظات والتي صعدت مؤخرا.

تعادل الشرطة

وتأثر المدجج بالنجوم الشرطة بتعادله مع فريق الحسين ليفقد نقطتين تراجع بسببهما للموقع الثاني في نتيجة ربما خرجت عن توقعات الأنصار وباكيتا الذي يبدو استخف مع اللاعبين بأصحاب الأرض ليدفعوا فاتورة النتيجة في تعادل أشبه بالخسارة ويبدو جهاز الشرطة لم يأخذ الامور على محمل الجد ما وقع بفخ التعادل الذي طال من الفريق ورغبة الأنصار الذين شعروا بالحيرة من الامور عندما تغلب الشرطة بصعوبة على زاخو والحال في لقاء الحدود رغم موجود اللاعبين والأسماء والتعاقدات العالية التي اختلف فيها عن بقية ا لفرق عندما انتدب مجموعة مهمة لكنها لم تقدم ما كان منتظرا منها والفريق لم يلاعب للان أي من المنافسين على اللقب قبل ان يستمر في التراجع ويخالف كل التوقعات وفي المقدمة رغبة جمهوره الذي خرج بحسرة النتيجة عندما ضيع هداف الفريق أيمن حسين ضربة الجزاء التي كادت ان تحقق التحول والحسم لكنه فشل في تحقيقها الفريق الباحث عن الصدارة قبل التعثر والتراجع ثانيا في وقت لازال فريق الحسين يؤدي بشكل مقبول رغم ظروف العمل المحيطة به لكن الأهم ان تظهر رغبة اللاعبين في تقديم الاداء ويقف ندا بوجه الأقوياء ويتخطى محطة الشرطة وقوتها والحصول على نقطة ربما اشد المتفائلين بالفريق توقع نتيجة مؤثرة مع انه لايمكن لأحد التكهن بالنتائج لكن فريق الحسين تراجع للموقع الثالث عشر بسبع نقاط من فوز وأربع تعادلات وخسارة ومهم ان يقدم مباريات مناسبة للان والموقع الحالي لم يصله الفريق في الموسم الماضي بعد البداية التي تعد تحولا مهما في المشاركة التي يعاني منها الفريق من حيث الإمكانات لكن مهم ان يتولى المدرب هادي مطنش المهمة ويديرها بهذه الطريقة التي تعود بالنفع للفريق الذي يلعب بوجوه واعدة ربما تتقاضى اقل الأجور والعقود كما وصف المدرب بالفريق الفقير لكنه غني بعطاء اللاعبين عبر الأداء اقوي الذي يحافظون عليه لليوم وينتظر ان يحقق أكثر بعد.

نجاح اخر للكهرباء

ونجح الكهرباء بالفوز على السماوة بثلاثة أهداف لهدفين ليتقدم الى الموقع الرابع في لائحة الترتيب بثقة بفضل الاداء المجدي الذي يقدم اللاعبين مع المدرب عباس عطية بالحلة الأفضل وظل يقدم نفسه بالوضع الفني قبل ان يرفع رصيد النقاط الى 11 محققا الفوز الثاني تواليا والثالث في الدوري قبل ان يسجل ابو بكر كونيه الهاتريك الثاني تواليا بعد الاول على الطلاب عندما سجل في شباك السماوة عند الدقائق 33و43 و86 والاهم ان الفريق مستمر في تحقيق النتائج الايجابية عبر عكس الأداء الفني إلذي يقدمه اللاعبين بشكل واضح عبر جميع المباريات في بداية لازالت تسير بصورة منتظمة في ظل الدور الذي يقدمه المدرب عباس عطية وتقديم الامور بأفضل حال عبر المردود الطيب الذي يقدمه اللاعبين في أفضل مشارك وبداية منذ أول مشاركة 2004 ومهم ان يظهر الكهرباء منافسا قويا ويقدم مبارياته في فرصة مناسبة عندما يحقق التحول من البداية التي تستحق الإشادة والاهم ان تظهر الفرق في الوضع المطلوب وان تلعب بقوة وتركيز لأهمية ذلك على رفع منافسات الدوري الذي يعكس قوة اغلب الفرق وفي مباريات خالفت التوقعات وفرق تعكس التحدي في تطورات متسارعة.من جانب اخر كان على لاعبي السماوة الاستفادة من التقدم والمرور به كلما أمكن قبل تلقي هدف التعديل والتقدم قبل نهاية الشوط الأول والخروج متأخر بهدفين الأمر الذي منح الأفضلية للكهرباء خلال الشوط الثاني عندما عزز تقدمه بالهدف الثلث من قبل نفس اللاعب الذي يقدم اداءا هجوميا منحه تصدر قائمة الهدافين وهو ما يحسب للفريق الذي يمر بأفضل أحواله وهو يقدم نفسه بقوة ما يخدمه بهذه الطريقة ويحقق الاستقرار في وقت لازال السماوة يعاني من مباريات الذهاب عندما حصل نقطة واحدة من الصناعات وهو معدل بسيط لكن الأهم ان يستمر في تقاسم النقاط مع الضيوف حيث الأمانة والنفط والجوية لكن ما يقدمه اللاعبين شيء مقبول من جمهورهم الذي يأمل ان يتوازن بعد أكثر في مجمل مبارياته ولو لظهور الأهم الفرق التي هي بنفس مستواه.

تعادل البحري والنجف

وعاد النجف بتعادل من البحري ليرفع رصيده الى 12 نقطة وفي نفس موقعه الثالث والاهم مواصلة تدارك مخاطر نتائج مباريات الذهاب التي تشكل صعوبات كبيرة إمام اغلب الفرق قبل ان يفشل باستعادة عزف نغمة الانتصارات في ملعبه بعد السقوط إمام الميناء والزوراء قبل ان يفرط بنقاط مباراته التي تقدم فيها بهدف وائل عبد الحسن د15 قبل ان يتمكن جبار كريم من إعادة المباراة للتعادل والعودة بنقطة هي في كل الأحوال أفضل من الخسارة التي كان اقرب اليها لو تعامل البحري بفاعلية ومع ظروف اللعب من اجل العودة لسكة الانتصارات التي تعطلت ثلاث مرات والخروج بنقطة منها امر مؤكد تظهر تأثيراته على مهمة الفريق الذي تراجع للموقع الرابع عشر وقد يواجه تهديدات المباريات بشكل حقيقي إمام تحديات مواجهات الذهاب قبل ان تعاكسه مواجهات الارض ما يستدعي لمراجعة سريعة من خلال فترة التوقف التي تمتد الى 25 يوما.

اين الميناء

وما يقال عن البحري ينطبق على الميناء مع فوارق بسيطة تنصب للمثل الاول للكرة البصرية الذي يمر في وضع أشبه بالمد والجزر فبعد سقوط الديوانية التي أثارت المشاكل التي امتدت لملعب الفريق بالبصرة وما حصل بعد نتيجة التعادل المخيبة امام زاخو وما خلفته من مشاكل بين الجمهور والإدارة كما شاهدنا ذلك بد نهاية المباراة قبل ان يتوقف الدوري الفرصة المناسبة لمراجعة ألامور خلال فترة التوقف وقبل استئناف الدوري و ان يعود الفريق بالشكل المطلوب إمام دوري صعب وطويل ويحتاج لصبر ولان النتائج لاتاتي الا من خلال تعاون كل الإطراف ولان الفريق يلعب تحت ضغط النتائج المستعجل عليها الأنصار يشعرون بالخيبة في بداية نزف فيها تسع نقاط أي نصف عدد مبارياته الست التي لعبها قبل ان يتراجع للموقع الثامن وسيواجه مباريات صعبة قد تحرجه بعد والحاجة تدعو اختيار مدرب محلي من دون الذهاب الى خارج البلد عندما تشير الإخبار الذهاب للتعاقد مع مدرب مصري ويبدو ان هذا الامر لايخدم الفريق بعد فشل المدرب الروماني حسام السيد والمدرب الأخير ومهم الاعتماد على أبناء البصرة الذين عملوا مع الفريق لمواسم عدة وهم اكثر معرفة بالأمور والعمل مع الفريق المطالب بالعودة السريعة لدائرة المنافسة في وقت يكون زاخو قد حصل على اهم نقاطه والأولى من مباريات الذهاب التي تشكل دفعة قوية الذي لعب مباريات قوية وينتظر ان يستقبل المتصدر بعد استئناف الدوري مطلع العام المقبل ومهم ان يحافظ الفريق على سجل نتائج الاياب التي ممكن يوفر نقاطها في ظل ظروف اللعب ولايمكن تفويت الفرصة من هذه الأوقات التي مهم ان يظهر فيها بالمستوى الأفضل من الذي عليه اليوم.

كربلاء والطلاب

وتنازل كربلاء عن النقاط لضيفه الطلاب بسبب مشاكل الملاعب التي لازالت تؤرق الأنصار التي تشعر اليوم بمرارتها لانها لم تستغل أي ظرف مرت به من اجل تشيد ملاعب باسمها وقد لاينطبق الأمر على فريق كربلاء الذي يعاني ظروف المشاركة الصعبة التي يعلم بها وزير الشباب عبد الحسين عبطان الرجل المتابع للأمور بشكل واضح وتمنينا على الوزير ان لايدخل فريق كربلاء في معمعة الأجور لانه بالكاد شارك ولان اغلب الأندية الأهلية التابعة لوزارة الشباب تعاني الأمرين بعد نقل صلاحيات الوزارة للمحافظات وأفلست حتى من المنحة البسيطة التي كانت تقدم لها.

اقامة المباراة

وكان لو سمح لإقامة المباراة في الملعب لان انعكاساتها تظهر اكثر على الوزارة من كربلاء التي كان أفضل ان تسمح بإقامة المباراة حتى حل المشكلة خلال فترة التوقف والاهم ان يتسع صدر الوزير إمام أمور بسيطة جدا وان لاتتدخل الوزارة في مثل هكذا تفاصيل والاهم من كل شيء وحتى الأموال التي تطلب فيها الوزارة وهي قدتكون محقة لإدارة إعمال التنظيف وغيرها لكن إقامة المباراة والحضور الجماهيري في هذه الايام كان الأهم.

كفى ظهورا للمشاهد الغير مسوغة كما ان عليه في ملعب كربلاء الذي اهم شيء ان يعكس نفسه عبر المباريات والحضور الجماهيري.

نتيجة مجانية

وزادت النتيجة المجانية التي عاد بها الطلاب من متاعب كربلاء الذي لايمكنه قبولها وان تعاد المباراة في ملعب محايد والاهم ان تصل ادارة الفريق الى حل مع الوزارة التي عليها تقديم كل ما تقدر لتسهيل مشاركة كربلاء التي لاتحتاج الى تعليق ؟

ونجد ضروريا ان يبحث الاتحاد في الأمر أسباب عدم إقامة المباراة التي يجب ان تجري حصرا في الملعب الرئيسي لخضوعه للتراخيص الإجازة التي باتت تشكل التحدب لعدد من الفرق ولان الامور مرت بسرعة وشكلت تحديات للفرق الجماهيرية قبل البقية.

فوز الجوية

وبهدف امجد راضي نجحت كتيبة راضي شنيشل في قهر أولاد العاصمة في الخروج بالفوز لثاني بعد التعادل المخيب في السماوة والعودة لسكة الانتصارات في المباراة التي جرت من دون جمهور قبل ان يحقق الفريق النجاح الثاني والخروج بنقاط المباراة التي لم تظهر سهلة وكشفت عن قوة وعودة الجوية لدائرة المنافس بعدما رفع رصيده الى 8 نقاط في الموقع الحادي عشر لكن تبقى الأهمية بالنتيجة التي استقبلها الجمهور عبر قناة دجلة التي قامت بنقل المباراة وسط بقاء مشكلة النقل من دون حلول ما اثر على رغبة الجمهور في متا بعة المباريات بعد البداية التي دخلت منها المباريات للبيوت وجميع الأماكن قبل ان يخفت صوت الدوري بالطريقة التي تأثرت فيها المباريات بالاتجاه السلبي.ومهم ان يتلقى جمهور البطل النتيجة التي كان يتطلع اليها وانتظرها بعد سلسلة نتائج محيرة والاهم تدارك الامور امام مهمة البطل وحملة الدفاع عن اللقب التي تتطلب اللعب بأكثر تركيز و من خلال الدفع بجهود اللاعبين وتقديم العطاء كما واجه الجوية صعوبات إمام الأمانة الذي كادان يحقق التعادل إمام تراجع قوة هجوم الجوية التي كلما سجلته للان فقط سبعة أهداف رغم وجود عدد من اللاعبين الأكفاء الذين كانوا وراء الحصول على لقب الدوري والاتحاد الأسيوي كما ظهر الفريق خارج التوقعات مع فترة التحضير المتكاملة التي استمرت من حصوله عل لقب الدوري واستمر في منافسات الاتحاد الأسيوي وازداد ثقة وقوة قبل الدخول في مباريات الموسم لكنه خسر لقب السوبر وتعثر في الدوري ومهم ان تأتي النتيجة المذكورة قبل الذهاب لفترة التوقف التي ممكن ان تستغل بالاتجاه الصحيح في أعاد ترتيب الصفوف التي لا زالت بعيدة عن التحليق المطلوب قبل ان ينزف الفريق عشر نقاط في بداية قادر على تجاوزها ولو من بعيد في ظل وجود مجموعة اللاعبين هي الأخرى ترغب في مصالحة الأنصار عبر تحسين النتائج والموقف والعودة بقوة لدائرة المنافسة ومتوقع ان تشهد الامور تطورات مهمة إمام فرصة اللعب والعودة بسرعة وذلك سيصب في مصلحة المنافسة التي اكثر ما تظهر حاجة الدوري الظهور للفرق الجماهيرية.

بالمقابل تركت الخسارة تأثيراتها على الأمانة أولها التراجع للموقع السابع بتسع نقاط ويواجه صعوبات إمام مباريات الذهاب والفرق الجماهيرية رغم وجود العديد من الوجوه الواعدة التي ينتظر ان تقدم الاداء الفني وتغير مسار النتائج بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز من مواجهات الذهاب قبل ان يتعثر بملعبه وفرط بالعديد النقاط التي كان مهم ان يلعب بقوة وتركيز لانه سيكون امام مباريات على نفس المستوى وربما اعلى.

تقدم ميسان

وبعد الوسط يظهر ميسان الأكثر فائدة من مباريات الأرض بعدما أضاف ثلاث نقاط لرصيده من الفوز الذي حققه على ضيفه الصناعات الكهربائية بهدفين لواحد ليرفع رصيده الى 8 نقاط ويتقدم للموقع العاشر قبل ان يستمر الأخر في موقعه ما قبل الاخير ويفشل مرة أخرى في تحقيق الفوز الأول بعد ست جولات حصل فقط عل نقطة من تعادل مع السماوة بهدفين رغم انه خاض اللقاء في العاصمة. ومتوقع ان تذهب إدارة الفريق الى اتخاذ إجراءات لايقاف مسلسل النتائج السلبية قبل فوات الأوان. فيما يكون ميسان قدحصل على سبع نقاط من ثلاث مباريات في ملعبه وبين جمهوره الذي اسعد بالنتيجة المذكورة التي عززت من حضور الفريق في المنافسة.

فوز الوسط

وعبرت خطوط الوسط الحدود مرتين وهو الأهم من المباراة التي ضيفها الفريق في ملعبه فرض نفسه فيها وحقق كل الفوائد وتقدم بفضلها للموقع الخامس بعشر ومهم ان تظهر قدرات اللاعبين في ملعبهم الذي حققوا الفوز الثالث بعد تعثر نتائج الذهاب الرهان الصعب الذي لم يقدر عليه للان لكن مهم ان يوفر نقاط الأرض بقيادة عادل نعمة الذي يرى كل الاعتبارات تسقط امام الحصول على النقاط حتى لو جاءت على أصدقاء الأمس وهو ما فعله المدرب المشغول بفريق الوسط وحسب.

تعادل النفط والجنوب

للان لم يقدر النفط على العودة باي نتـــــــــــيجة ايجابية من خارج مواقعه بعد التـــــــــعادل الثالث وهـــــــــذه المرة مع نفـــــــــط الجــــــــــــنوب ليرفع رصيده الى عشر نقـــــــــاط في الموقع السادس والجنوب الــــــــــى ســـــــــــت نقاط في الموقــــــــــع الخامس عشر قبل ان يتـــــــــــأخر مرة أخرى في ملعـــــــــبه والاستـــــــــفادة من ظروف اللــــــــــعب التي تعاكسه للمرة الثالثة تواليا.