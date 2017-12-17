تقليص الوفد الإعلامي لبطولة الخليج العربي

إقامة دورة في التغذية الرياضية والعلاجية

بغداد- الزمان

اقام الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي دورة رياضية في التغذية الرياضية والعلاجية، اقامتها المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية في مقر نقابة الصحفيين ، حاضر عبداللطيف كاظم.

جاء ذلك في بيان للاتحاد العراقي للاعلام الرياضي ورد فيه (عقدت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للاعلام الرياضي، اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد في نقابة الصحفيين العراقيين ، برئاسة الزميل خالد جاسم بحضور الزملاء محمد خلف و د. موفق عبدالوهاب وعادل العتابي، واعتذر الزميل عدنان لفتة عن الحضور لأرتباطه بعمل ضروري، وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وأتخاذ القرارات اللازمة فبالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين، والاتحاد العراقي للاعلام الرياضي اقيمت دورة رياضية في التغذية الرياضية والعلاجية، اقامتها المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية في مقر النقابة ،

وحاضر فيها الكابتن عبداللطيف كاظم، بمشاركة عدد من المختصين في المجال المذكور، ويؤكد أتحادنا أهمية الأنفتاح على كل المنظمات العراقية والدولية، للأستفادة من أمكانياتها الفنية والأدارية في كل مجالات الرياضة، مع توجيه الشكر والتقديرالى المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية على هذه المبادرة المتميزة وللمحاضر السيد عبد اللطيف كاظم على الجهد الطيب المبذول في أقامة الدورة المذكورة .

واكد الاتحاد مرة أخرى أهمية احتضان كل الزملاء الراغبين بالانضمام الى الهيئة العامة لأتحادنا الذي ناقش عددا من الطلبات الخاصة بالزملاء ودراستها، حيث تقرر قبول الزملاء المدرجة أسماؤهم في أدناه في الهيئة العامة لاتحادنا، متمنين لهم كل التوفيق، والزملاء هم كل من: فلاح خابط، ريبين رمزي، احمد سعيد، وعدي صبار.

وبالنظر للأجراءات والضوابط الجديدة التي أقرتها اللجنة المنظمة لدورة الخليج العربي الكروية في نسختها الـ 23 التي تضيفها دولة الكويت ومن ضمنها التقيد بأربعة أعلاميين فقط لاضاءة البطولة ضمن وفد المنتخب الوطني فقد أضطر اتحادنا الى تقليص عدد الوفد الأعلامي ليكون مــــــــؤلفا من 4 أعضاء فقط هم الزملاء خليل جليل وحيدر زكي وجاسم العزاوي وعمر رياض.

كما يحق لأي زميل لديه الرغبة في تغطية منافسات الدورة على حسابه الشخصي الأتصال بشكل مباشر باللجنة الاعلامية المركزية لخليجي 23 لأنجاز متطلبات حضوره الحدث الخليجي عبر الدخول على الرابط الألكتروني:

وثمن الاتحاد المشاركة الناجحة للزميلة نغم التميمي في ملتقى وورشة عمل الأعلاميات الرياضيات الاسيويات الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا ويشكل باكورة عمل الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية منذ أنتخاب مكتبه التنفيذي الجديد حيث قدمت زميلتنا نعم جهدا كبيرا في أعمال الملتقى وورشته بما يعكس الصورة الجميلة للأعلام الرياضي العراقي مع أنها تحملت على نفقتها الخاصة تكاليف المشاركة في تلك الفعالية القارية .

ويسعى اتحادنا ومن خلال التنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضــــــــية نحو تأمين بعض التسهيلات في السكن والأقامة وتأشـــــــيرات الدخول بالنسبة الى الزملاء الراغبين باضاءة منافسات نهائيات كأس العالم التي تقام في روســــــيا صيف عام 2018 وســـــوف نعلن قريبا الرابط الألكتروني الخاص الذي يتم من خـــــــــلاله المباشرة بأجراءات تأمين الحضور في هذا الحدث الكروي العالمي الكبير .