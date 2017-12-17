إشتباك بين جماهير الميرنغي وجريميو

{ ابوظبي – وكالات: اندلع شجار بين جماهير ريال مدريد الإسباني، وجريميو البرازيلي، في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية الذي يحتضن مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الفريقين. وقالت صحيفة ميرور الإنكليزية إن عنفًا شديدًا اندلع بين عدد من جماهير الفريقين وصل إلى التلاكم بالأيدي في مدرجات ملعب نهائي البطولة. ولم تذكر الصحيفة الإنكليزية أي تفاصيل أخرى عن ما حدث. على صعيد اخر أشاد الفرنسي الدولي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، بقدرات زميله في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدف الفوز في المباراة النهائية لمونديال الأندية اول امس السبت أمام جريميو البرازيلي. وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا عقب المباراة: نحن سعداء جدًا، لم يكن ذلك سهلًا، ولكن كان عملنا كبيرًا، علينا أن نهنئ جريميو الذي وضع أمامنا صعوبات، لكن في المجمل حققنا عامًا رائعًا. وعن الفوز بخمسة ألقاب هذا العام قال: من الصعب جدًا الحصول على كل هذه الألقاب، نحن نعلم مدى صعوبة الفوز في هذه النهائيات، موهبة الفريق الملكي رائعة، وسوف نواصل القتال من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب. وأخيرًا تحدث عن كريستيانو رونالدو صاحب هدف الفوز في النهائي وقال: إنه كريستيانو ولا ينبغي أن تشكك بقدراته.