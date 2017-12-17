ردود فعل متباينة لمدرّبي الفريقين

أوريتافيسكايا أفضل لاعب في مباراة باتشوكا والجزيرة

{ ابوظبي – وكالات: حصل جوناثان أوريتافيسكايا، لاعب وسط باتشوكا المكسيكي، على لقب أفضل لاعب بمباراة تحديد المركز الثالث، في مونديال الأندية، بعدما ساهم في فوز فريقه على الجزيرة الإماراتي، اول امس السبت، بنتيجة (4-1).

ورغم تحقيق المركز الثالث، عبر جوناثان عن حزنه، قائلا في تصريحات صحفية : جئنا للإمارات من أجل نتيجة أفضل، وأنا شخصيا أشعر بالحزن، لعدم تحقيق ذلك. لكنه عاد وأكد أهمية ختام البطولة بشكل إيجابي، وقال: هذا لا يقلل أبدا من نجاحنا في تحقيق المركز الثالث، لا سيما أنه يأتي في ختام مشوارنا البطولة، كي نترك انطباعا جيدا عن مشاركتنا.

ردود متباينة

وتباينت ردود أفعال مدربي الجزيرة الإماراتي، وباتشوكا المكسيكي، بعد فوز الأخير بنتيجة (4-1)، في مباراة تحديد المركز الثالث، بمونديال الأندية، اول امس السبت. وقال الهولندي تين كات، المدير الفني للجزيرة، في تصريحات صحفية بحضور، عقب المباراة: المواجهة كانت صعبة للغاية علينا، والأصعب النتيجة الثقيلة التي انتهت بها. وأضاف: اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم، سواء في هذه المباراة، أو المباريات السابقة، ولا ننسى الإرهاق الذي تعرض له الفريق، بخوض 4 لقاءات في مدة زمنية قصيرة، إضافةً إلى غياب عدد من اللاعبين المؤثرين. وتابع تين كات: لم يكن أحد قبل البطولة، يتوقع وصولنا لهذه المباراة، وفِي النهاية، مما لاشك فيه، اكتسب لاعبونا خبرات كبيرة، من هذه المشاركة القوية، ما سيساعدنا في المستقبل.

من جانبه، قال الأوروجواياني، دييجو ألونسو، مدرب باتشوكا: أشعر أننا قدمنا أداءً جيدًا، والمركز الثالث ليس سيئًا لتاريخ الفريق، فهو أمر جيد أن نصعد على المنصة، رغم أننا كنّا نستحق الأفضل، وكنا نتمنى لعب النهائي أمام ريال مدريد. وأردف المدرب: قمنا باستغلال الحالية البدنية للاعبي الجزيرة، ونقاط الضعف، ولعبنا عليها، ما ساهم في تحقيقنا لهذه النتيجة، لكن يبقى الجزيرة فريقًا جديرًا بالاحترام، وقد سببت مرتداته الكثير من القلق لنا.

حفل الفيفا

على صعيد اخر احتفت اللجنة المحلية العليا المنظمة لمونديال الأندية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالفرق المشاركة بالنهائيات، والمنظمين لمنافسات النسخة الـ 14 للبطولة التي اختتمت اول امس السبت، في ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وحضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي، الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وعارف حمد العواني، مدير البطولة، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي. كما حضر الحفل، محمد بن هزام الظاهري، عضو اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، وخايمي يارزا، رئيس المسابقات بالفيفا، وكولن سميث، مدير المسابقات، وداتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وإميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد. كما حضر ممثلو الفرق المشاركة من بينهم رئيس نادي جريميو البرازيلي، الذي قدم قميص فريقه أثناء الحفل لرئيس ريال مدريد الإسباني، قبل لقاء الفريقين في نهائي البطولة.