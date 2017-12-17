المكسيك تغرق الجزيرة وتحتل المركز الثالث في مونديال الأندية

صاروخ ماديرا يقود ريال مدريد للمجد العالمي

{ ابوظبي – وكالات: توّج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة، في أبو ظبي، اول امس السبت، بعد الفوز على جريميو البرازيلي، بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة زايد الرياضية. أحرز هدف ريال مدريد الوحيد، نجمه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 52، من ضربة حرة مباشرة. دخل زين الدين زيدان، مدرب الريال، المباراة بطريقته المعتادة مؤخرًا (2-1-3-4)، وفضل الاعتماد على الثنائي الهجومي، كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، ومن خلفهما إيسكو، ليبقى جاريث بيل على دكة البدلاء.

طريقة جريميو

أما مدرب جريميو، ريناتو جاوتشو، فلعب بطريقة (1-3-2-4)، مع الدفع بلوكاس باريوس وحيدًا، في خط الهجوم. انطلقت المباراة بحماس شديد من بطل كأس ليبرتادوريس، وظهر لاعبوه في أكثر من تدخل خشن، على لاعبي ريال مدريد، وحذر الحكم، القائد كانيمان، الذي تدخل على رونالدو بشكل قوي. استحوذ ريال مدريد على الكرة أمام جريميو، طوال الـ20 دقيقة الأولى، واستطاع رونالدو تهديد مرمى البرازيليين، في الدقيقة 16، لكن جاءت تسديدته بجوار القائم الأيمن. لم يجد وسط ملعب الميرينجي أي مخرج من الضغط الشديد، الذي قام به جريميو، ما أدى إلى عدم ظهور إيسكو كثيرا، وعجزه عن صناعة أي فرص خطيرة، للثنائي الهجومي. وأضاع كريستيانو فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول، بعدما تباطأ في تسديدة الكرة، من تمريرة لبنزيما. وكادت الضربات الركنية أن تسفر عن هدف للريال في مناسبتين، كما سدد رونالدو كرة قوية من ضربة حرة، علت العارضة بقليل. ظهرت محاولات جريميو الهجومية، بعد نصف ساعة، عن طريق الجناح الأيمن راميرو، الذي قام بعرضية خطيرة، لكن جاءت تغطية كارفاخال أكثر من رائعة. لم يتغير الحال مع بداية الشوط الثاني، واستمر ريال مدريد في امتلاك الكرة، في ظل إغلاق جريميو لجميع المنافذ. وكاد الكرواتي لوكا مودريتش أن يسجل هدفًا رائعًا، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن القائم الأيمن تصدى لها. وتمكن رونالدو من تسجيل هدف الريال الوحيد، في الدقيقة 52، من ضربة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء. واصل الدون تألقه، وأحرز هدفًا آخر، في الدقيقة 54، لكن الحكم المساعد رفض احتسابه، بسبب تسلل كريم بنزيما. استلم لاعبو الملكي زمام المباراة، وأخذ خط وسط الريال في تناقل الكرة بحرية أكبر، بعد ظهور مساحات كبيرة في دفاعات جريميو، عقب تلقي الهدف الأول. تخلى البرازيليون عن التراجع الدفاعي، واخترق صانع الألعاب، لوان، من الجانب الأيمن، وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن نافاس تعامل معها بكل ثبات. وأجرى زيدان أولى تغييراته، في الدقيقة 71، بإشراك لوكاس فاسكيز بدلًا من إيسكو، ثم في الدقيقة 77 أخرج بنزيما، وأدخل جاريث بيل. استغل ريال مدريد المساحات في مناطق جريميو، خلال الدقائق الـ10 الأخيرة، وكاد رونالدو وبيل أن يضيفا أهداف جديدة، لكن حارس المرمى تألق، وتصدى لجميع المحاولات.

مغامرة الجزيرة

واكتفى الجزيرة الإماراتي بالحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تلقى هزيمة على يد نظيره باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4-1، اول امس السبت، على ملعب مدينة زايد الرياضية في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال الذي تستضيفه الإمارات. سجل رباعية باتشوكا جوناتان أوريتافيسكايا وفرانكو خارا وربيرتو ديلاروزا وأنخيلو ساجال في الدقائق 37 و60 و79 و83 وأحرز هدف الجزيرة خلفان مبارك في الدقيقة 57 ليحرز الفريق المكسيكي الميدالية البرونزية. خسارة الجزيرة تأتي لعدة أسباب على رأسها الانهيار البدني للفريق بعد مباراة تاريخية أمام ريال مدريد الإسباني في لقاء نصف النهائي. وكان باتشوكا أكثر فاعلية وخطورة على المرمى مع تأثر واضح من جانب الجزيرة بغياب الحارس الذي تألق في المونديال علي خصيف بجانب محمد عايض أيضاً. ويبقى تراجع علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو في المباراة واستسلامها للرقابة سبباً آخر في هزيمة الجزيرة خاصة أن الفريق يعتمد على هذا الثنائي في خططه الهجومية. الشوط الأول شهد سيطرة من جانب باتشوكا منذ الدقائق الأولى مع فرصة ضائعة في القائم من تسديدة قوية عبر خطأ على حدود منطقة الجزاء ثم فرصة أخرى من باتشوكا أبعدها الحارس خالد السناني ببراعة قبل أن تسنح محاولة من جانب رومارينهو وتسديدة لعلي مبخوت. وفي الدقيقة 37 نجح باتشوكا في تسجيل هدف التقدم عن طريق جوناتان أوريتافيسكايا الذي انفرد بالمرمى من هجمة مرتدة سريعة لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في شباك الحارس السناني ببراعة. وحاول الجزيرة في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون خطورة لينتهي الشوط بتقدم باتشوكا. وبدأ الجزيرة الشوط الثاني بتغيير لتنشيط الهجوم بنزول سالم علي بدلاً من محمد العطاس، وتحسن الأداء الهجومي للفريق الإماراتي بشكل واضح مع انتفاضة هجومية من لاعبي الجزيرة وتراجع مكسيكي لافت للدفاع. وحصل الجزيرة على محاولة قريبة بتمريرة عرضية من مبارك بوصوفة ثم فرصة أخرى بتسديدة من رومارينهو أبعدها المدافع على خط المرمى لتصل إلى خلفان مبارك الذي سجل وأودع الكرة في الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 57 . ولم تدم فرحة التعادل طويلاً بعد أن تقدم من جديد الفريق المكسيكي في الدقيقة 60 عن طريق هجمة سريعة وتمريرة وصلت إلى اللاعب فرانكو جارا الذي وجه تسديدة في مرمى الجزيرة ليسجل الهدف الثاني لفريق باتشوكا. سيطر باتشوكا على وسط الملعب وسط تراجع بدني لافت للاعبي الجزيرة، وأضاع الفريق المكسيكي فرصة آخرى بتسديدة قوية علت العارضة ثم أشرك تين كات مدرب الجزيرة اللاعب عبد الله رمضان بدلاً من يعقوب الحوسني في الدقيقة 67 . وأهدر الجزيرة فرصة أخرى بتسديدة قوية أبعدها الحارس خالد السناني. وألقى الجزيرة بآخر أوراقه بنزول أحمد ربيع على حساب خلفان مبارك، بينما دفع باتشوكا باللاعب روبرتو ديلاروزا على حساب فرانكو جارا. ونجح باتشوكا في تسجيل الهدف الثالث من انطلاقة سريعة واستغلالاً لتمريرة بينية ليحرز البديل روبرتو ديلاروزا في الدقيقة 79 . واحتسب الحكم ضربة جزاء بعد خطأ ضد سالم راشد ليسجل باتشوكا الهدف الرابع عن طريق أنخيلو ساجال في الدقيقة 83 . ودفع باتشوكا باللاعب بابلو هيرنانديز ثم خواكين مارتينيز في الدقائق الخمس الأخيرة. وهدأ الإيقاع في الدقائق الأخيرة ووجه مبارك بوصوفة كرة عرضية أبعدها دفاع باتشوكا ثم ضاعت محاولة مكسيكية.