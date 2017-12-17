العثور على أسلحة ومقتل عدّد من الدواعش بأطراف سامراء

المشتركة تنجز عمليات مطيبيجة وتستعد لتطهير أطراف الطوز

بغداد – محمد الصالحي

اكملت القوات المشتركة تطهير منطقة مطيبيجة شرقي سامراء بالكامل من بقايا تنظيم داعش فيما اكدت قيادة الحشد الشعبي قرب انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتطهير مناطق اطراف قضاء الطوز وكركوك من المجاميع الإرهابية، مشيرة إلى أن العملية التي انطلقت في حدود صلاح الدين وديالى لن تشمل جماعات الرايات البيض. وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد والقوات الامنية انطلقت من عمليات تطهير منطقة مطيبيجة شرق سامراء والمناطق المحيطة بها). مبينا ان (القوات المشتركة تمكنت من تطهير المنطقة وتوجهت الى المناطق المجاورة لاستكمال تطهيرها). وأشار الى ان (العمليات تسير وفق ما مرسوم لها بحسب ما اكده امراء ألوية الحشد والقادة الامنيون).وشرعت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد بتنفيذ عملية واسعة لتطهير منطقة مطيبيجة والمناطق المحيطة بها بين محافظتي ديالى وصلاح الدين وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي عثرت على معمل لصناعة العبوات الناسفة في مطيبيجة شرقي سامراء). مبينا ان (مواد شديدة الانفجار كانت داخل المعمل حيث قام الجهد الهندسي التابع للواء بتدمير المعمل بالكامل).

بقايا داعش

وقال الناطق باسم قيادة الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح امس ان (العمليات الأمنية المشتركة في مناطق مطيبيجة بين صلاح الدين وديالى تخطط للقضاء على بقايا داعش وتطهير المنطقة ولن تصل الى الطوز).واضاف أن (القوات الامنية تستعد لاطلاق عمليات في مناطق حدودية بين كركوك وديالى وصلاح الدين من طرف قضاء الطوز للقضاء على المجاميع الكردية المتطرفة المعروفة بأصحاب الرايات البيض). وتابع ان (القضاء على تلك المجاميع لن يحتاج إلى جهد عسكري كبير بسبب قلة العدد فضلا عن إمكانيتهم الضعيفة مقارنة بعصابات داعش التي تم القضاء عليها بسرعة قياسية). وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس (بإشراف قيادة القوات البرية وبمشاركة قطعات الحشد وبإسناد طيران الجيش نفذت قيادات عمليات دجلة، وسامراء، وصلاح الدين عملية مداهمة وتفتيش واسعة في منطقة مطيبيجة والمناطق والقرى المحيطة بها لملاحقة المجاميع الإرهابية والإجرامية والمطلوبين للقضاء). وأوضح أن (العملية أسفرت عن تطهير 25 قرية وتفجير 15 عبوة ناسفة ومعالجة خندقين اثنين وثلاثة أنفاق ومعبر يستخدمه العدو ووكر مفخخ، فضلا عن تدمير دراجتين ناريتين مفخختين من قبل طيران الجيش) مشيرا الى (استمرار عمليات التفتيش).

نتاج طبيعي

ومن جانبه قال القيادي في الحشد كريم النوري في تصريح امس ان (الحشد الشعبي هو نتاج طبيعي لفتوى المرجعية الدينية العليا دافع عن العراق واستبسل في ضرب داعش) مبينا ان (الذي يدافع عن العراق ويضحي من اجله سيدافع من اجل هيبة الدولة وسيكون مطيعا للدولة). واضاف ان (المكاتب العسكرية في المناطق المحررة لابد من إخراجها من هذه المدن) داعيا المنابر الدينية والعشائر الى (منع حمل السلاح وانتشاره في داخل المناطق الامنة). وأضاف (نحن حريصون بالحفاظ على وضع العراق امنيا وسياسيا). مستذكرا ان (قادة الحشد هم حريصون على ان يكون السلاح بيد الدولة). فيما حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية أماكن اختفاء الاسلحة الثقيلة التي استولى عليها تنظيم داعش ابان سيطرته على مدينة الموصل وبعض المناطق الشمالية والغربية في صيف 2014، وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح امس ان (المعلومات المتوفرة حاليا بشأن مصير الاسلحة الثقيلة التي استولى عليها داعش من القوات الأمنية تشير إلى أن داعش اخفاها في صحراء الأنبار عقب هزيمته أو تم نقلها إلى إقليم كردستان). وأضاف أن (القوات الأمنية بحاجة إلى عمليات تمشيط وتفتيش واسعة للبحث عن تلك الاسلحة واخراجها). داعيا إلى (زيادة الجهد الاستخباري والعسكري للعثور على تلك الاسلحة).